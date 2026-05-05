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Explainer: भारतीय राजनीति से खत्म हो जाएंगे क्षेत्रीय दल? पहले RJD, अब TMC और DMK की हार

राजनीति के जानकार और पूर्व विधान पार्षद प्रेम कुमार मणि कहते हैं, 'राष्ट्रवाद की अवधारणा मौर्य काल में अंगड़ाई ले रही थी, जब व्यापारियों को कई जगह पर चुंगी देने पड़ते थे. व्यापारियों को लगा कि अगर एक राजा होगा तो एक जगह ही टैक्स देना पड़ेगा और इस लिहाज से चाणक्य ने एक मजबूत राजा का कॉन्सेप्ट लाया और उस दौर में राष्ट्रवाद की अवधारणा सामने आई. आज जिस तरह से क्षेत्रीय दल सिमटते जा रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि लोग एक मजबूत और राष्ट्रीय पार्टी पर अधिक भरोसा करने लगे हैं.'

देश के 70% हिस्से पर भाजपा का शासन: देश के 22 राज्यों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर पर बीजेपी की सरकार चल रही है. लगभग 70% हिस्से पर भगवा लहरा रहा है. कांग्रेस पार्टी की चार राज्यों में सरकार है, जबकि क्षेत्रीय दल कुछ राज्यों में सिमट कर रह गए हैं. पंजाब, झारखंड और तमिलनाडु में क्षेत्रीय दलों की सरकार है. हालिया पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने तीन राज्यों में जीत हासिल की है.

बिहार में नीतीश कुमार की जगह अपना मुख्यमंत्री बनाने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में भी बहुमत हासिल कर लिया है. इससे पहले ओडिशा राज्य में भी भगवा लहराया था. असम में बीजेपी की लगातार तीसरी बार जीत हासिल हुई है. राष्ट्रवादी राजनीति की बदौलत बीजेपी ने झारखंड छोड़कर पूरे उत्तर भारत पर कब्जा जमा रखा है.

अंग-बंग और कलिंग पर बीजेपी का कब्जा: इन दिनों देश की राजनीति की तस्वीर बदलती दिख रही है. राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस फिर से केंद्र में आ रही हैं, जबकि कई राज्यों में क्षेत्रीय दलों का प्रभाव सीमित होता जा रहा है. राष्ट्रवादी राजनीति के प्रतीक बन चुके भारतीय जनता पार्टी का प्रसार तेजी से हो रहा है.

राजनीतिक विश्लेषक संजय कुमार का कहना है कि राजीव गांधी की एक गलती ने क्षेत्रीय दलों को अवसर दिया. राजीव गांधी को बहुमत नहीं आई थी. कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन देने के लिए तैयार बैठी थी लेकिन उन्होंने सरकार नहीं बनाया और वीपी सिंह प्रधानमंत्री बन गये. बीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट सामने लाई और क्षेत्रीय दलों के लिए अवसर मिल गया.

लोकनायक जयप्रकाश नारायण और राममनोहर लोहिया के सिद्धांतों पर भी क्षेत्रीय दल पुष्पित और पल्लवित हुए. जेपी आंदोलन के गर्भ से जनता दल फिर राष्ट्रीय जनता दल, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी जैसी पार्टियों का उदय हुआ. द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जैसे दलों ने राज्य और केंद्र दोनों स्तर पर अपनी मजबूत उपस्थिति दर्ज कराई. करीब तीन दशकों तक गठबंधन राजनीति के दौर में इन दलों का केंद्र और राज्य की राजनीति में दबदबा रहा.

90 के बाद क्षेत्रीय दलों का उभार: तीन दशक से अधिक समय तक देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दबदबा रहा. मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, मायावती, ममता बनर्जी, करुणानिधि, जयललिता, प्रकाश सिंह बादल, नवीन पटनायक, के चंद्रशेखर राव और अरविंद केजरीवाल सरीखे नेताओं के कारण उनके राज्यों में क्षेत्रीय दलों का विस्तार हुआ. हालांकि 2014 के बाद से बीजेपी की मजबूती के कारण इन क्षेत्रीय दलों की जमीन खिसकती जा रही है.

पटना: देश के अंदर 1990 के बाद खासकर मंडल कमीशन के बाद क्षेत्रीय दलों का उदय हुआ. 30 सालों से अधिक समय तक देश की राजनीति में क्षेत्रीय दलों का दबदबा भी रहा लेकिन धीरे-धीरे अब क्षेत्रीय दल सिमटते जा रहे हैं और राष्ट्रीय दलों का फिर से तमाम राज्यों पर कब्जा होने लगा है. हालिया पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के नतीजे भी इसी तरफ इशारे करते हैं.

ममता बनर्जी के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

क्षेत्रीय दलों का हाल: हालिया बंगाल चुनाव में 294 सीटों में ममता बनर्जी की टीएमसी को 80 सीटों पर जीत मिली है. तमिलनाडु में एमके स्टालिन की पार्टी डीएमके को 234 में 59 सीटों पर जीत मिली है. दोनों पार्टी सत्ता से बाहर हो चुकी है. बंगाल में बीजेपी और तमिलनाडु में अभिनेता विजय की टीवीके सत्ता में आ रही है.

बिहार में तेजस्वी यादव को 2025 के विधानसभा चुनाव में महज 25 सीटों पर जीत मिली थी. उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी की स्थिति थोड़ी मजबूत है. 2022 चुनाव में 111 सीटों पर जीत मिली थी, जबकि मायावती की बहुजन समाज पार्टी को सिर्फ एक सीट पर जीत मिली थी.

इसी तरह दिल्ली में आम आदमी पार्टी, पंजाब में अकाली शिरोमणि दल, ओडिशा में बीजू जनता दल और तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति से सत्ता से बाहर है और बेहद खराब स्थिति में पहुंच गई है.

स्टालिन के साथ अरविंद केजरीवाल (ETV Bharat)

बीजेपी की मजबूती की वजह?: भारतीय जनता पार्टी की यूएसपी 'डबल इंजन' की सरकार है. डबल इंजन सरकार की बदौलत पार्टी ने विकास के नारे को आकार दिया है. मजबूत नेतृत्व, केंद्रीकृत राजनीति, स्पष्ट नैरेटिव और करिश्माई नेतृत्व ने चुनावी राजनीति को प्रभावित किया है. खासतौर पर बीजेपी ने एक केंद्रीकृत नेतृत्व मॉडल के जरिए राज्यों में भी अपनी पकड़ मजबूत की है. सामाजिक समीकरणों के पुनर्गठन के जरिये भी राजनीति को धार दिया है.

"क्षेत्रीय दलों को अवसर मिले और कई दलों में उनकी सरकार बनी. क्षेत्रीय दल सत्ता में तो जरूर रहे लेकिन उन्होंने जनता के प्रति कमिटमेंट नहीं निभाई. परिवारवाद और अखंड भ्रष्टाचार ने उनके पतन के मार्ग को प्रशस्त किया. इस दौर में भाजपा ने मौके का फायदा उठाया और राष्ट्रवादी विकास की राजनीति की. आज की तारीख में 22 राज्य में भाजपा के नेतृत्व में सरकार है."- डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

क्षेत्रीय दलों क्यों कमजोर?: मंडल राजनीति के आधार रहे जातीय समीकरण अब पहले जैसे स्थिर नहीं रहे और उसकी जगह नए सामाजिक गठजोड़ और कल्याणकारी योजनाओं ने ले लिया है. राष्ट्रीय दलों के पास बेहतर फंडिंग, आईटी सेल, मीडिया मैनेजमेंट और जमीनी संगठन है. इसके मुकाबले क्षेत्रीय दल संसाधनों और विस्तार में पीछे रह गए हैं. नेतृत्व संकट और परिवारवाद नई क्षेत्रीय दलों की मुहिम को कमजोर किया है. कई क्षेत्रीय दलों में नेतृत्व सीमित परिवारों तक सिमटा रहा.

"मंडल कमीशन के बाद जातीय राजनीति प्रभावित हुई. लोगों को यह लगा कि जाति की संख्या की बदौलत नेता बन सकते हैं. जेपी आंदोलन और मंडल कमीशन के साइड इफेक्ट ने क्षेत्रीय दलों को मजबूत होने का अवसर दिया. विडंबना यह रही कि क्षेत्रीय दलों ने अवसर को भुनाया नहीं. परिवारवाद भ्रष्टाचार और कमिटमेंट के अभाव के चलते लोगों का भरोसा क्षेत्रीय दलों से उठता चला गया. राष्ट्रवादी और विकास की राजनीति ने उसकी जगह बना ली. भारतीय जनता पार्टी ने इसका भरपूर फायदा उठाया."- प्रेम कुमार मणि, पूर्व विधान पार्षद

स्टालिन के साथ तेजस्वी यादव (ETV Bharat)

क्यों क्षेत्रीय दलों की जरूरत?: राजनीतिक विश्लेषक अरुण पांडे कहते हैं कि क्षेत्रीय दलों का इमरजेंस इस वजह से हुआ कि राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे थे और जनता ने विकल्प के रूप में क्षेत्रीय दलों को चुना. क्षेत्रीय दल भी जनता के उम्मीद पर खड़े नहीं उतरे और धीरे-धीरे उनकी जड़ें कमजोर होती चली गई.

"भाजपा ने जनता के उम्मीदों को टटोलने का काम किया और विकास की नई राजनीति की शुरुआत की जिस तरीके से चुनाव के दौरान राज्यों में फ्री बिजली या महिलाओं के अकाउंट में पैसे दिए गए विकास की राष्ट्रवाद को मजबूत किया."- अरुण पांडे, वरिष्ठ पत्रकार

स्पेन में क्षेत्रीय दलों की मजबूत भूमिका: विश्व के दूसरे देशों में भी क्षेत्रीय दलों का प्रभाव रहा है. मिसाल के तौर पर स्पेन में कैटेलोनिया और बास्क क्षेत्र के क्षेत्रीय दल काफी ताकतवर हैं. जैसे कैटेलोनियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट से जुड़े दल अक्सर राष्ट्रीय संसद में निर्णायक भूमिका निभाने का काम करते हैं. चूंकि स्पेन में अक्सर किसी एक राष्ट्रीय दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता, इसलिए क्षेत्रीय दल 'किंगमेकर' की भूमिका में आ जाते हैं.

क्षेत्रीय दल सरकार को समर्थन देने के बदले अपने क्षेत्र के लिए अधिक स्वायत्तता, आर्थिक पैकेज और विशेष अधिकारों की मांग करते हैं और दवा भी बनाते हैं. ऐसे में राष्ट्रीय नीतियों में क्षेत्रीय हितों को शामिल करना सरकार की मजबूरी बन जाती है.

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