RJD ने चुनाव आयोग से की स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग, सीसीटीवी बंद होने का 2 वीडियो किया जारी

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग के बाद ईवीएम की सुरक्षा को लेकर सवाल उठाए जा रहे है. शनिवार को समस्तीपुर के स्ट्रॉंग रूम में आधे घंटे सीसीटीवी कैमरा बंद रहा.इस बात को लेकर राजद ने चुनाव आयोग से ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है. पार्टी के प्रवक्ता प्रो. मनोज झा ने पत्र में लिखा है कि कई स्थानों पर संदिग्ध गतिविधियां हो रही हैं और बिजली आपूर्ति भी सही नहीं है. इसके मद्देनजर 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी की मांग की. RJD ने की स्ट्रांग रूम के सुरक्षा बढ़ाने की मांग : RJD ने अपने सोशल मीडिया 'एक्स' अकाउंट पर स्ट्रांग रूम का एक वीडियो साझा करते हुए चुनाव आयोग (EC) पर सीधा सवाल खड़ा खिया है . वहीं जिला सूचना जनसंपर्क पदाधिकारी ने गड़बड़ी की अफवाह का खंडन करते हुए आधिकारिक प्रेस रिलीज जारी की है. स्ट्रांगरूम परिसर के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर CCTV की मांग : मनोज झा ने चुनाव आयोग से इस मामले का संज्ञान लेने और स्ट्रांगरूम परिसर के सभी प्रवेश और निकास बिंदुओं पर 24x7 सीसीटीवी निगरानी सुनिश्चित करने का आग्रह किया है जिसमें वास्तविक समय पर निगरानी और वीडियो फुटेज का सुरक्षित भंडारण शामिल है.