बिहार चुनाव में आरजेडी को बड़ा झटका, मोहनिया से श्वेता सुमन का नामांकन रद्द, रोते हुए लगाया आरोप

कैमूर: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राष्ट्रीय जनता दल (राजद) को एक बड़ा झटका लगा है. मोहनिया (SC) विधानसभा सीट से राजद की उम्मीदवार श्वेता सुमन का नामांकन पत्र रद्द हो गया है.

नामांकन रद्द का कारण: श्वेता सुमन ने मोहनिया (SC) विधानसभा सीट से अनुसूचित जाति (SC) के प्रमाण-पत्र के आधार पर नामांकन दाखिल किया था. लेकिन भाजपा ने दावा किया कि श्वेता सुमन मूल रूप से उत्तर प्रदेश की निवासी हैं और उनका जन्मस्थान भी उत्तर प्रदेश है. उनके पति का नाम विनोद राम है. भाजपा नेता विंध्याचल राय ने निर्वाचन विभाग को आवेदन देकर नामांकन रद्द करने की मांग की थी.

श्वेता सुमन का बयान (ईटीवी भारत)

नामांकन रद्द होने के बाद श्वेता सुमन ने क्या कहा: नामांकन रद्द होने के बाद श्वेता सुमन ने कहा कि वे स्क्रूटनी के लिए मोहनिया अनुमंडल गईं थीं, जहां उनसे जाति प्रमाण पत्र मांगा गया और जब आज वे प्रमाण पत्र जमा करने पहुंची तो कहा गया कि उनका नामांकन रद्द कर दिया गया है, जबकि वे कैमूर में 20 वर्षों से रह रही हैं, तो क्या वे कैमूर जिले की निवासी नहीं हुईं, यह सब उनके साथ साजिश के तहत किया गया है, क्योंकि भाजपा को डर है कि राजद जीत कर सरकार ना बना ले.

"बीजेपी और उनके उम्मीदवार को मुझसे, मेरी पार्टी और आरजेडी की सरकार के आने का डर है, इसलिए साजिश के तहत मेरा नामांकन रद्द कर दिया गया. सोच लीजिए, एक व्यक्ति को चुनाव नहीं लड़ने दिया जा रहा. लोकतंत्र में ये अधिकार नहीं है. वे बिहार का नाश करने वाले हैं. वे कह रहे हैं कि मैं यहां की मूल निवासी नहीं हूं, लेकिन मैं यहां पिछले 20 साल से रह रही हूं."- श्वेता सुमन, राजद नेता



श्वेता सुमन ने कहा कि इसी सीओ और आर ओ के द्वारा मेरा नामांकन सलेक्ट किया गया था और अब इन्हीं के द्वारा रद्द किया गया है, जबकि पूछने पर उनके द्वारा साफ शब्दों में कहा गया कि मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं कहना चाहूंगी कि इनपर लगातार दबाव आ रहा था यहां तक कि डीएम का भी फोन आ रहा था, जिसके दबाव में आ कर इन्होंने मेरा नामांकन रद्द कर दिया है,