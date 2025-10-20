ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव से पहले गिरफ्तार हुए राजद प्रत्याशी, 21 साल पुराने मामले में हुई कार्रवाई

बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन शेष है. इससे पहले राजद को झटका लगा है.

RJD candidate arrested from Garhwa of Jharkhand ahead of Bihar assembly elections 2025
राजद प्रत्याशी गिरफ्तार (Etv Bharat)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : October 20, 2025 at 9:21 PM IST

Updated : October 20, 2025 at 9:52 PM IST

गढ़वाः बिहार विधानसभा चुनाव में उतरे सासाराम से राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साहु को नामंकन के तुरंत बाद गिरफ्तार कर लिया गया है. इन्हें गढ़वा पुलिस ने सासाराम पुलिस के सहयोग से गिरफ्तार किया है.

दरअसल, गढ़वा पुलिस को 21 वर्ष पुराने डकैती के मामले में सत्येंद्र साहु की तलाश थी. इनकी गिरफ्तारी सासाराम अनुमंडल कार्यालय परिसर से उस समय की गयी जब ये पूरे दलबल के साथ नामांकन करने पहुंचे थे. झारखंड पुलिस को उनके नामांकन की सूचना पहले से ही थी. इसलिए सत्येंद्र साहु जैसे ही अपनी नामांकन प्रक्रिया पूरी करके बाहर निकले उन्हें पुलिस के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया.

सत्येंद्र साहु की गिरफ्तारी से थोड़ी देर तक अनुमंडल परिसर में अफरातफरी का माहौल बना रहा मगर सासाराम पुलिस ने मामले को संभाल लिया. गिरफ्तारी के बाद सत्येंद्र साह को झारखंड पुलिस गढ़वा लेकर पहुंची है. जहा उन्हें मंगलवार को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा.

गढ़वा एसडीपीओ नीरज कुमार ने बताया कि सत्येंद्र साहु के खिलाफ 2004 में गढ़वा में एफआईआर दर्ज हुआ था. सत्येंद्र साहु कांड संख्या 320/2004 के आरोपी हैं. यह मुकदमा डकैती से जुड़ा हुआ है. एसडीपीओ ने बताया कि मामले में वारंट पहले से जारी था उन्हें गिरफ्तार किया गया है और गढ़वा लाया गया है.

गढ़वा थाना के वारंटी थे, जिसमें उनको गिरफ्तार करके पुलिस यहां लाई और अब जेल भेजने की तैयारी की जा रही है. हां, ये बिहार में प्रत्याशी भी हैं. -प्रदीप कुमार केशरी, सब-इंस्पेक्टर.

बता दें कि सत्येंद्र साहु के साथ बड़ी संख्या में राजद के कार्यकर्ता और परिजन भी गढ़वा पहुंचे हैं. मंगलवार को पूरे मामले में पता चल पाएगा कि राजद प्रत्याशी सत्येंद्र साहु को न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है या उन्हें जमानत मिलती है.

सत्येंद्र साहु की गिरफ्तारी को बिहार में राजद को बड़े झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है. दरअसल रविवार को झारखंड सरकार का नेतृत्व कर रहे झारखंड मुक्ति मोर्चा एवं महागठबंधन के घटक दलों के बीच विवाद भी सामने आया था. झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में अपने प्रत्याशियों की घोषणा नहीं कर पाई है और राष्ट्रीय जनता दल पर कई गंभीर आरोप भी लगाए थे.

