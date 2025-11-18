ETV Bharat / bharat

'बिहार में EVM में चोरी, पटना के मौर्या होटल में खेल..' RJD ने किया बड़ा खुलासा

बिहार में महागठबंधन की हार पर राजद नेताओं ने EVM में चोरी का खुलासा किया. कहा कि पटना के मौर्या होटल से सारा खेल हुआ.

तेजस्वी यादव
तेजस्वी यादव (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 18, 2025 at 7:51 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: बिहार चुनाव रिजल्ट के बाद राजद नेताओं ने सरकार और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया है. कहा कि बिहार में ईवीएम में चोरी की गयी है. पटना के मौर्या होटल में सारा खेल किया गया है. इसमें कई मंत्री शामिल हैं, जिनके खिलाफ सबूत जुटाया जा रहा है. इसके बाद राजद लड़ाई लड़ेगी.

महागठबंधन की करारी हार: दरअसल, बिहार चुनाव में महागठबंधन की करारी हार हुई. मात्र 35 सीटों पर जीत मिली, जिसमें राजद को 25 सीट मिली. जबकि पिछले साल राजद सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी. रिजल्ट के बाद सोमवार शाम पटना में राजद विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें हार के कारणों की समीक्षा की गयी. राजद नेताओं ने बताया कि इसमें सामने आया कि ईवीएम में चोरी हुई है.

बिहार चुनाव को लेकर राजद नेताओं का आरोप (ETV Bharat)

EVM के माध्यम से वोट की चोरी: राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने कहा कि EVM के माध्यम से वोट की चोरी की गई. सभी लोग जान रहे हैं कि पटना के मौर्या होटल में बैठकर किस नेता ने क्या-क्या काम किया है? EVM में वोट को मैनेज किया गया इसीलिए राजद की हार हुई है. अपने विधानसभा क्षेत्र मनेर में जीत के मार्जिन पर सवाल उठाते हुए भाई वीरेंद्र ने कहा कि वहां भी साजिश की गयी.

मैं 50000 से अधिक वोटों से जीतने वाला था, लेकिन मात्र 20000 वोटों से चुनाव जीते हैं. मेरे विधानसभा में भी वोट को मैनेज किया गया. इसका सबूत जुटाया जा रहा है. इसके बाद हमलोग कानूनी कार्रवाई करेंगे." -भाई वीरेंद्र, विधायक, आरजेडी

आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र
आरजेडी विधायक भाई वीरेंद्र (ETV Bharat)

'सामान्य चुनाव नहीं था': पार्टी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी ने कहा कि बैठक में पार्टी के नेता के रूप में तेजस्वी यादव का चयन किया गया. पार्टी के वरिष्ठ नेता और उजियारपुर से विधायक आलोक मेहता ने बताया कि इस बार का चुनाव कोई सामान्य चुनाव नहीं था. किसी को विश्वास नहीं था कि इस तरीके का परिणाम आएगा.

"पार्टी चुनाव परिणाम के बाद साक्ष्य को एकत्रित कर रही है. सबूत इकट्ठा होने के बाद कोई लीगल एक्शन के बारे में पार्टी सोच सकती है. इस बिंदु पर पार्टी में विचार विमर्श चल रहा है." -आलोक मेहता, विधायक आरजेडी

प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल: आलोक मेहता ने आरोप लगाया कि विधानसभा चुनाव में प्रशासन का जो रुख था वह सही नहीं था. प्रशासन की जो कार्यशैली थी वह लग रहा था कि कहीं ना कहीं से गाइड हो रहा है. चुनाव परिणाम को लेकर जिस तरीके से काम हुआ है, वह बहुत ही शातिराणा तरीके से किया गया है. जिसको लेकर पता किया जा रहा है.

आरजेडी विधायक आलोक मेहता
आरजेडी विधायक आलोक मेहता (ETV Bharat)

तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष: सोमवार की शाम विधायक दल की बैठक में तेजस्वी यादव को फिर से विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के रूप में चुना गया. इस बैठक में राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और विधान परिषद की नेता प्रतिपक्ष राबड़ी देवी भी मौजूद रहीं.

महागठबंधन को कुल 35 सीटों पर जीत: बिहार में महागठबंधन को कुल 35 सीटों पर जीत मिली. इसमें राजद 25, कांग्रेस 6, सीपीआई (ML) को 2, सीपीआई (M) और आईआईपी को एक-एक सीटों पर जीत मिली. वहीं बिहार में एनडीए की प्रचंड जीत हुई. कुल 202 सीटों पर एनडीए ने कब्जा जमाया, जिसमें बीजेपी को 89, जदयू को 85, लोजपा रामविलास को 19, हम पार्टी को 5 और आरएलएम को 4 सीटों पर कामयाबी मिली.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025
EVM THEFT
बिहार में महागठबंधन की हार
तेजस्वी यादव
RJD MEETING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?

Bihar Election 2025 Winners List: किस सीट पर किसने मारी बाजी, देखें सभी 243 सीटों का रिजल्ट

Bihar Election RESULT 2025 : एनडीए और महागठबंधन में इस बार वोटों का अंतर 44 लाख से अधिक, जानिए 2020 के आंकड़े

बिहार के प्रमंडलवार नतीजों ने सबको चौंकाया, जानें कहां-कहां महागठबंधन का सूपड़ा हुआ साफ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.