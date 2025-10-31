ETV Bharat / bharat

'तेजस्वी सूर्या हलाल, हराम, झटका...की बात करते हैं', रिजवान अरशद ने BJP सांसद को दी चुनौती

भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद (डिजाइन इमेज) ( ANI and ETV Bharat )

बेंगलुरु: कर्नाटक में शिवाजीनगर से कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने गुरुवार को प्रस्तावित टनल रोड परियोजना पर बेंगलुरु दक्षिण के भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की आलोचना का जवाब दिया. रिजवान ने उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दरकिनार कर शहर के विकास के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया. उपमुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य शहर में बढ़ती यातायात भीड़भाड़ को कम करना है. तेजस्वी सूर्या ने इस परियोजना का विरोध करते हुए दावा किया है कि इससे ऐतिहासिक लालबाग को नुकसान होगा. उनके इस बयान का जवाब देते हुए रिजवान अरशद इस तरह की आपत्तियों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया. कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद (ETV Bharat) अरशद ने कहा कि, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद टनल परियोजनाओं को बेंगलुरु के यातायात के लिए एक प्रभावी समाधान बताया है. तेजस्वी सूर्या को अब स्पष्ट करना चाहिए कि गडकरी गलत हैं या वे खुद गलत हैं. उन्होंने आगे कहा कि, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हर परियोजना का विरोध करने के बजाय हम सब मिलकर दिल्ली जाएं और बेंगलुरु के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की मांग करें. उन्होंने कहा कि, शहर दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के समाधानों का हकदार है, न कि राजनीतिक लाभ कमाने का. 'सूर्या विकास के मुद्दों पर देर से जागे हैं'

मीडिया से बातचीत में अरशद ने बुनियादी ढांचे के मुद्दों में सूर्या की अचानक दिलचस्पी पर आश्चर्य प्रकट किया. उन्होंने कहा कि, यह आश्चर्यजनक है कि जिसने हमेशा हलाल, हराम, झटका, हिजाब और आरक्षण जैसे सांप्रदायिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, वह अब बुनियादी ढांचे की बात कर रहा है.