ETV Bharat / bharat

'तेजस्वी सूर्या हलाल, हराम, झटका...की बात करते हैं', रिजवान अरशद ने BJP सांसद को दी चुनौती

कांग्रेस नेता रिजवान अरशद ने बुनियादी ढांचे के मुद्दों में सूर्या की अचानक दिलचस्पी पर आश्चर्य प्रकट किया.

Rizwan Arshad Challenges Tejasvi Surya:
भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या और कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद (डिजाइन इमेज) (ANI and ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 31, 2025 at 5:00 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

बेंगलुरु: कर्नाटक में शिवाजीनगर से कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद ने गुरुवार को प्रस्तावित टनल रोड परियोजना पर बेंगलुरु दक्षिण के भाजपा सांसद तेजस्वी सूर्या की आलोचना का जवाब दिया. रिजवान ने उनसे राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता को दरकिनार कर शहर के विकास के लिए मिलकर काम करने का आग्रह किया.

उपमुख्यमंत्री और बेंगलुरु विकास मंत्री डीके शिवकुमार द्वारा शुरू की गई इस परियोजना का उद्देश्य शहर में बढ़ती यातायात भीड़भाड़ को कम करना है. तेजस्वी सूर्या ने इस परियोजना का विरोध करते हुए दावा किया है कि इससे ऐतिहासिक लालबाग को नुकसान होगा. उनके इस बयान का जवाब देते हुए रिजवान अरशद इस तरह की आपत्तियों को बेबुनियाद और राजनीति से प्रेरित बताया.

Rizwan Arshad
कांग्रेस विधायक रिजवान अरशद (ETV Bharat)

अरशद ने कहा कि, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने खुद टनल परियोजनाओं को बेंगलुरु के यातायात के लिए एक प्रभावी समाधान बताया है. तेजस्वी सूर्या को अब स्पष्ट करना चाहिए कि गडकरी गलत हैं या वे खुद गलत हैं. उन्होंने आगे कहा कि, राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई हर परियोजना का विरोध करने के बजाय हम सब मिलकर दिल्ली जाएं और बेंगलुरु के विकास के लिए 1 लाख करोड़ रुपये की मांग करें. उन्होंने कहा कि, शहर दीर्घकालिक बुनियादी ढांचे के समाधानों का हकदार है, न कि राजनीतिक लाभ कमाने का.

'सूर्या विकास के मुद्दों पर देर से जागे हैं'
मीडिया से बातचीत में अरशद ने बुनियादी ढांचे के मुद्दों में सूर्या की अचानक दिलचस्पी पर आश्चर्य प्रकट किया. उन्होंने कहा कि, यह आश्चर्यजनक है कि जिसने हमेशा हलाल, हराम, झटका, हिजाब और आरक्षण जैसे सांप्रदायिक मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया है, वह अब बुनियादी ढांचे की बात कर रहा है.

अरशद ने कहा कि राज्य और केंद्र दोनों में भाजपा के कार्यकाल के दौरान, सूर्या ने बेंगलुरु के शहरी विकास या वित्त पोषण के बारे में शायद ही कभी सवाल उठाए हों. उन्होंने शहर के शहरी कुप्रबंधन के लिए बेंगलुरु विकास प्राधिकरण (पूर्व में भाजपा के अधीन बीबीएमपी) की भी आलोचना की और कहा कि, भाजपा के नेतृत्व वाले नगर प्रशासन ने बेंगलुरु को विफल कर दिया है. इसने न तो अच्छी योजना बनाई और न ही सार्थक सुधारों को लागू किया. उन्होंने कहा कि, अब कांग्रेस सरकार ने स्थानीय निकायों को मजबूत करने और शहर के शासन में सुधार के लिए कदम उठाए हैं.

मेट्रो विस्तार और केंद्र सरकार का सीमित सहयोग चल रही बुनियादी ढांचा पहलों पर प्रकाश डालते हुए, अरशद ने आगे कहा कि कांग्रेस सरकार ने बेंगलुरु मेट्रो के विस्तार को प्राथमिकता दी है. उन्होंने कहा, "हमने व्हाइटफील्ड को इलेक्ट्रॉनिक सिटी से जोड़ा है और नई ब्लू लाइन और पिंक लाइन का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है."

हालांकि, उन्होंने मेट्रो परियोजनाओं में केवल 12.5 प्रतिशत योगदान देने के लिए केंद्र की आलोचना की. उन्होंने कहा कि, केंद्र सरकार मेट्रो उद्घाटन में शामिल होती है, लेकिन वित्तपोषण में सबसे कम योगदान देती है. अगर हमें वास्तव में बेंगलुरु के भविष्य की परवाह है, तो हमें मांग करनी चाहिए कि केंद्र अपना हिस्सा कम से कम 20 प्रतिशत तक बढ़ाए.

मीडिया से बातचीत में अरशद ने सभी दलों के राजनीतिक प्रतिनिधियों से पक्षपातपूर्ण विवादों में उलझने के बजाय बेंगलुरु के बुनियादी ढांचे के संकट को हल करने पर ध्यान केंद्रित करने का आग्रह किया. उन्होंने कहा कि, राजनीति को एक तरफ रखते हुए बेंगलुरु की प्रगति के लिए हाथ मिलाएं.

ये भी पढ़ें: 'RSS पर प्रतिबंध लगना चाहिए', कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की मांग

TAGGED:

RIZWAN ARSHAD
TEJASVI SURYA
NITIN GADKARI
TUNNEL ROAD PROJECT
RIZWAN CHALLENGES TEJASVI SURYA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

'मैं मानसिक तौर पर ठीक नहीं हूं...' जेमिमा ने खोला राज! बताया अर्धशतक और शतक का क्यों नहीं मनाया जश्न?

50 लाख का सोना झील में समाया! जान की बाजी लगाकर गोताखोर ईश्वर ने तलाशा बैग, ज्वैलरी पाकर खुशी से निहाल हुआ ओनर

जुबिन गर्ग की आखिरी फिल्म 'रोई-रोई बिनाले' रिलीज, देशभर में मिली 800 स्क्रीन, चल रही हाउसफुल

भारतीय पहलवान ने बहरीन में बिखेरा जलवा, यूथ एशियन गेम्स में जीता गोल्ड मेडल

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.