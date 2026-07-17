ETV Bharat / bharat

राहुल गांधी के सामने भावुक हुए रिया के पिता, बोले- जो मेरी बेटी के साथ हुआ, वो किसी और के साथ न हो

देहरादून की छात्रा रिया थापा ने नीट पेपर लीक के बाद किया था आत्महत्या, रिया के पिता ने राहुल गांधी के सामने बयां किया दर्द

Etv Bharat
रिया के पिता ने बंया किया दर्द (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : July 17, 2026 at 9:03 PM IST

|

Updated : July 17, 2026 at 9:23 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज देहरादून दौरे पर रहे. जहां उन्होंने 'छात्रों की गूंज कार्यक्रम' में शिरकत कर नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया. इस दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ छात्रों से संवाद किया, बल्कि उन माता-पिता की पीड़ा को भी सुना, जिनके बच्चों ने नीट पेपर लीक के डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली थी. ऐसी ही एक कहानी थी कि देहरादून की रिया थापा की. रिया थापा ने भी नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी. रिया थापा को पिता को राहुल गांधी ने मंच पर बुलाया था, जहां उन्होंने सबके सामने अपनी पीड़ा को रखा.

रिया के पिता ने राहुल गांधी के सामने रखी अपनी पीड़ा: रिया के पिता राजेश मल्ल ने मंच पर राहुल गांधी के सामने न अपना दर्द बयां किया. रिया के पिता ने कहा कि उनकी बेटी रात को तीन-तीन बजे तक पढ़ाई करती थी. जब उनकी बेटी नीट का एग्जाम देकर आई थी, तो वो बड़ी खुश थी. उनसे बताया था कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है. उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि नीट का पेपर लीक हो गया है, वो पूरी तरह के टूट गई थी.

रिया के पिता ने बताया कि एग्जाम के दो चार दिन जब पता चला कि पेपर लीक हो गया है. उसी दिन जैसे ही वो घर आए तो बेटी ने सबसे पहले उन्हें मोबाइल दिखाया और कहा कि पापा नीट का पेपर लीक हो गया है. उन्होंने तब अपनी बेटी से यहीं कहा था कि पेपर लीक नहीं हुआ होगा, खबर झूठी होगी. हालांकि, बेटी ने जोर देकर कहा कि पापा पेपर लीक हो गया है और हम लोगों के साथ हमेशा ऐसे ही धोखा होता है.

पेपर लीक का पता चलने के बाद चिढ़-चिढ़ी हो गई थी रिया, आखिर में उठाया खौफनाक कदम: रिया के पिता ने बताया कि इस घटना के बाद उनकी बेटी परेशान हो गई थी. इसके बाद पता चला कि पेपर दोबारा होगा, जिससे वो और ज्यादा चिढ़-चिढ़ी हो गई थी. आखिर में 23 साल की रिया ने आत्महत्या कर ली थी. रिया के पिता ने राहुल गांधी से मांग है कि वो इस मुद्दे को सदन में उठाए.

"जो मेरी बेटी के साथ हुआ, वो किसी और बेटी के साथ न हो. राहुल जी, आप संसद में हमारी आवाज उठाइए."- राजेश मल्ल, रिया थापा के पिता

ये भी पढ़ें-

Last Updated : July 17, 2026 at 9:23 PM IST

TAGGED:

RAHUL GANDHI IN DEHRADUN
RIYA THAPA FATHER MET RAHUL GANDHI
देहरादून रिया थापा
देहरादून में राहुल गांधी
CHHATRON KI GOONJ PROGRAM DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.