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राहुल गांधी के सामने भावुक हुए रिया के पिता, बोले- जो मेरी बेटी के साथ हुआ, वो किसी और के साथ न हो

रिया के पिता ने बंया किया दर्द ( ETV Bharat )

देहरादून: कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी आज देहरादून दौरे पर रहे. जहां उन्होंने 'छात्रों की गूंज कार्यक्रम' में शिरकत कर नीट पेपर लीक का मुद्दा उठाया. इस दौरान राहुल गांधी ने न सिर्फ छात्रों से संवाद किया, बल्कि उन माता-पिता की पीड़ा को भी सुना, जिनके बच्चों ने नीट पेपर लीक के डिप्रेशन में आकर आत्महत्या कर ली थी. ऐसी ही एक कहानी थी कि देहरादून की रिया थापा की. रिया थापा ने भी नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या कर ली थी. रिया थापा को पिता को राहुल गांधी ने मंच पर बुलाया था, जहां उन्होंने सबके सामने अपनी पीड़ा को रखा. रिया के पिता ने राहुल गांधी के सामने रखी अपनी पीड़ा: रिया के पिता राजेश मल्ल ने मंच पर राहुल गांधी के सामने न अपना दर्द बयां किया. रिया के पिता ने कहा कि उनकी बेटी रात को तीन-तीन बजे तक पढ़ाई करती थी. जब उनकी बेटी नीट का एग्जाम देकर आई थी, तो वो बड़ी खुश थी. उनसे बताया था कि उसका पेपर बहुत अच्छा हुआ है. उसे पूरी उम्मीद थी कि उसका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन जैसे ही उसे पता चला कि नीट का पेपर लीक हो गया है, वो पूरी तरह के टूट गई थी.