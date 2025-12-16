ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड: जम गए नदी-झरने, चीन सीमा से सटे इलाके हुए खूबसूरत, कब होगी बर्फबारी?

ये नजारा है बेहद शानदार: उत्तराखंड के प्रमुख पर्यटक स्थलों पर भले ही अभी बर्फबारी न हो रही हो, लेकिन उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में नजारा बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है. चीन सीमा से सटे उत्तराखंड के चमोली जिले का नीति घाटी हो या फिर गंगोत्री नेशनल पार्क, यहां पर बहने वाली छोटी-छोटी नदियां अपने साथ बर्फ के टुकड़े बहाकर ला रही है.

फिलहाल मौसम विभाग का कहना है कि 20 और 21 दिसंबर को उत्तराखंड के कुछ इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है. लेकिन मौसम विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि नए साल पर उत्तराखंड में पर्यटकों को बर्फबारी मिलेगी या नहीं? अभी इस बात पर काले बादल छाए हुए हैं.

देहरादून: उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप जारी है. मैदानी इलाकों में जहां कोहरा लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है, तो वहीं पहाड़ों में पारा नीचे लुढ़कता जा रहा है. आलम ये है कि उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों में नदी, झरने पूरी तरह से जम गए हैं. लेकिन अभी भी लोग उत्तराखंड के पर्यटक स्थलों पर बर्फबारी होने का इंतजार कर रहे हैं. क्योंकि क्रिसमस और नया साल का जश्न मनाने सैकड़ों पर्यटक उत्तराखंड पहुंचते हैं.

नीति घाटी में सबकुछ जमा: इसके साथ ही नीति घाटी में तो नजारा कुछ ऐसा है, जिसको देखकर हर कोई मंत्र मुक्त हो जाए. नीति घाटी में बहने वाले कई झरने और पहाड़ों से गिरने वाले छोटे-छोटे पानी के स्रोत पूरी तरह से जाम हो गए हैं. हालांकि, बहुत कम पर्यटक इन जगहों पर पहुंच पाते हैं. इसके साथ ही बदरीनाथ के आसपास भी हल्की-फुल्की बर्फबारी से दृश्य बेहद मनमोहक हो गए हैं.

यहां तक आ सकते हैं आप: ऐसा ही हाल उत्तरकाशी के गंगोत्री नेशनल पार्क का भी है. यहां पर भी छोटी-छोटी नदियां बर्फ में तब्दील हो चुकी हैं. कुछ पर्यटक यहां पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी भी लोगों को औली, मसूरी, नैनीताल जैसे खुबसूरत पर्यटक स्थलों पर बर्फ से लदे पहाड़ों के नजारे देखने का इंतजार है.

खास बात यह है कि चमोली जिले में ऊंचाई वाले इलाकों में सिर्फ बर्फबारी ही नहीं, बल्कि टिम्मरसैंण जैसे छोटे 'अमरनाथ' के भी दर्शन होते हैं. दर्शन के लिए आने वाले लोगों को ये जगह बेहद पसंद आकर्षक लगता है. अमूमन इस धार्मिक स्थल पर भारतीय सेना के जवान ही पहुंचते हैं. लेकिन पर्यटक अगर यहां जाना चाहते हैं तो वह भी जा सकते हैं. इसी तरह से उत्तरकाशी के कुछ इलाकों में भी बर्फबारी देखी जा सकती है, यहां तक भी पर्यटक जा सकते हैं.

मौसम वैज्ञानिक ने बताया कब होगी बर्फबारी: दिल्ली जैसे शहरों में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण के कारण पर्यटक उत्तराखंड में पहाड़ों की आबोहवा का लुत्फ उठाने पहुंच रहे हैं. लेकिन अभी भी कई पर्यटक उत्तराखंड में बर्फबारी होने पर इंतजार कर रहे हैं.

अभी अगले 5 दिन मौसम शुष्क रहने वाला है. लेकिन 20 और 21 दिसंबर को चमोली, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग जैसे जिलों में हल्की बारिश और बर्फबारी हो सकती है, ऐसी संभावना बन रही है.

- रोहित थपलियाल, वैज्ञानिक, मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून -

हालांकि, नए साल या उससे पहले क्रिसमस पर बर्फबारी मिलेगी या नहीं? इस सवाल पर रोहित कहते हैं कि हमें 21 दिसंबर का इंतजार करना होगा. अगर ये एक्टिविटी बेहतर हुई तो संभावना है. लेकिन इस बारे में 22 दिसंबर के आसपास ही पता लगेगा कि आने वाले दिनों में कब बारिश और बर्फबारी मिलेगी.

