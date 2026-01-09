ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में नदियों की लहरों पर रोमांच होगा सुरक्षित, रिवर गाइड्स के लिए होने जा रहे ये बड़े बदलाव

नवीन उनियाल

देहरादून: उत्तराखंड की नदियों की लहरों पर रोमांच का सफर किसे पसंद नहीं है. हर कोई चाहता है कि नौकरी या काम काज से ब्रेक लेकर दोस्तों संग ऋषिकेश निकल जाएं और गंगा की लहरों पर चप्पू चलाकर राफ्टिंग का मजा लें, लेकिन लहरों संग रोमांच करना उतना आसान भी नहीं होता है. कभी कभार लापरवाही और खतरनाक परिस्थितियों के बीच जान सांसत में आ जाती है. ऐसे में तब महसूस होता है कि कोई बस उनकी जान बचा ले. उस दौरान राफ्ट गाइड ही मदद करते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि अब गाइड्स को मेडिकल प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

दरअसल, उत्तराखंड के करीब 700 गाइड्स को पर्यटन विभाग जल्द अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है. इतना ही नहीं गाइड्स की उम्र को लेकर भी महकमा बड़ा बदलाव करने के प्रयास में है. खास बात ये है कि राज्य सरकार 200 करोड़ से बड़े इस बाजार को और भी व्यापक करने के मूड में है. ताकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और सुरक्षा को जुटाकर दुनियाभर के साहसिक खेलों से जुड़े पर्यटकों को यहां लाया जा सके.

देश में एडवेंचर कैपिटल के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग को लेकर अब बड़े और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहे हैं. गंगा नदी पर होने वाली राफ्टिंग जो देश ही नहीं बल्कि, दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है, उसे और अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं.

700 रिवर गाइड्स को दिया जाएगा मेडिकल और फर्स्ट रिस्पॉन्स से जुड़ा प्रशिक्षण: इसी कड़ी में पर्यटन विभाग प्रदेश के करीब 700 रिवर गाइड्स को मेडिकल से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है. खास बात ये है कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां इतने बड़े स्तर पर रिवर गाइड्स को मेडिकल और फर्स्ट रिस्पॉन्स से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा.

राफ्टिंग से जुड़े संगठन और ऑपरेटर पिछले लंबे समय से गाइड्स के लिए फर्स्ट एड, सीपीआर और मेडिकल ट्रेनिंग की मांग सरकार के सामने रखते आ रहे थे, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पाई थी. हालांकि, पिछले कुछ सालों में राफ्टिंग के बढ़ते प्रचलन और इसके विशाल पर्यटन बाजार को देखते हुए सरकार ने अब इस क्षेत्र पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है.

उत्तराखंड में राफ्टिंग से 250 करोड़ का कारोबार: उत्तराखंड में राफ्टिंग करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है. अकेले ऋषिकेश में ही हर साल 15 लाख से ज्यादा पर्यटक राफ्टिंग का आनंद लेते हैं, जिनमें करीब 10 प्रतिशत विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं. ऐसे में सरकार का मानना है कि यदि सुरक्षा मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए तो विदेशी पर्यटकों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है.

इसी सोच के तहत पर्यटन विभाग ने रिवर गाइड्स को मेडिकल प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है. गंगा नदी पर इस समय करीब 600 राफ्ट संचालित हो रही हैं, जिनमें लगभग 700 रिवर गाइड कार्यरत हैं. फिलहाल, ज्यादातर गाइड्स के पास केवल अनुभव है, लेकिन फर्स्ट एड और मेडिकल इमरजेंसी से निपटने का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है. अब इन्हें फर्स्ट एड, सीपीआर और बेसिक लाइफ सपोर्ट से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी.