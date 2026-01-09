ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड में नदियों की लहरों पर रोमांच होगा सुरक्षित, रिवर गाइड्स के लिए होने जा रहे ये बड़े बदलाव

उत्तराखंड में 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की इंडस्ट्री है राफ्टिंग, अब 700 रिवर गाइड्स को दिया जाएगा मेडिकल और फर्स्ट रिस्पॉन्स से जुड़ा प्रशिक्षण

Uttarakhand River Rafting
लहरों पर सुरक्षित सफर (फोटो सोर्स- Manjul rawat)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : January 9, 2026 at 3:22 PM IST

6 Min Read
नवीन उनियाल

देहरादून: उत्तराखंड की नदियों की लहरों पर रोमांच का सफर किसे पसंद नहीं है. हर कोई चाहता है कि नौकरी या काम काज से ब्रेक लेकर दोस्तों संग ऋषिकेश निकल जाएं और गंगा की लहरों पर चप्पू चलाकर राफ्टिंग का मजा लें, लेकिन लहरों संग रोमांच करना उतना आसान भी नहीं होता है. कभी कभार लापरवाही और खतरनाक परिस्थितियों के बीच जान सांसत में आ जाती है. ऐसे में तब महसूस होता है कि कोई बस उनकी जान बचा ले. उस दौरान राफ्ट गाइड ही मदद करते हैं, लेकिन कभी-कभी उनके लिए भी मुश्किल हो जाता है. यही वजह है कि अब गाइड्स को मेडिकल प्रशिक्षण दिया जा रहा है.

दरअसल, उत्तराखंड के करीब 700 गाइड्स को पर्यटन विभाग जल्द अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है. इतना ही नहीं गाइड्स की उम्र को लेकर भी महकमा बड़ा बदलाव करने के प्रयास में है. खास बात ये है कि राज्य सरकार 200 करोड़ से बड़े इस बाजार को और भी व्यापक करने के मूड में है. ताकि, अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं और सुरक्षा को जुटाकर दुनियाभर के साहसिक खेलों से जुड़े पर्यटकों को यहां लाया जा सके.

देश में एडवेंचर कैपिटल के रूप में अपनी अलग पहचान बना चुके ऋषिकेश में रिवर राफ्टिंग को लेकर अब बड़े और ऐतिहासिक बदलाव होने जा रहे हैं. गंगा नदी पर होने वाली राफ्टिंग जो देश ही नहीं बल्कि, दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करती है, उसे और अधिक सुरक्षित, व्यवस्थित और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप बनाने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं.

700 रिवर गाइड्स को दिया जाएगा मेडिकल और फर्स्ट रिस्पॉन्स से जुड़ा प्रशिक्षण: इसी कड़ी में पर्यटन विभाग प्रदेश के करीब 700 रिवर गाइड्स को मेडिकल से जुड़ा विशेष प्रशिक्षण देने की तैयारी कर रहा है. खास बात ये है कि उत्तराखंड देश का ऐसा पहला राज्य बनने जा रहा है, जहां इतने बड़े स्तर पर रिवर गाइड्स को मेडिकल और फर्स्ट रिस्पॉन्स से जुड़ा प्रशिक्षण दिया जाएगा.

राफ्टिंग से जुड़े संगठन और ऑपरेटर पिछले लंबे समय से गाइड्स के लिए फर्स्ट एड, सीपीआर और मेडिकल ट्रेनिंग की मांग सरकार के सामने रखते आ रहे थे, लेकिन अब तक इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं हो पाई थी. हालांकि, पिछले कुछ सालों में राफ्टिंग के बढ़ते प्रचलन और इसके विशाल पर्यटन बाजार को देखते हुए सरकार ने अब इस क्षेत्र पर गंभीरता से ध्यान देना शुरू कर दिया है.

उत्तराखंड में राफ्टिंग से 250 करोड़ का कारोबार: उत्तराखंड में राफ्टिंग करीब 250 करोड़ रुपए से ज्यादा की इंडस्ट्री बन चुकी है. अकेले ऋषिकेश में ही हर साल 15 लाख से ज्यादा पर्यटक राफ्टिंग का आनंद लेते हैं, जिनमें करीब 10 प्रतिशत विदेशी पर्यटक भी शामिल होते हैं. ऐसे में सरकार का मानना है कि यदि सुरक्षा मानकों को अंतरराष्ट्रीय स्तर का बनाया जाए तो विदेशी पर्यटकों की संख्या और बढ़ाई जा सकती है.

इसी सोच के तहत पर्यटन विभाग ने रिवर गाइड्स को मेडिकल प्रशिक्षण देने का फैसला लिया है. गंगा नदी पर इस समय करीब 600 राफ्ट संचालित हो रही हैं, जिनमें लगभग 700 रिवर गाइड कार्यरत हैं. फिलहाल, ज्यादातर गाइड्स के पास केवल अनुभव है, लेकिन फर्स्ट एड और मेडिकल इमरजेंसी से निपटने का औपचारिक प्रशिक्षण नहीं है. अब इन्हें फर्स्ट एड, सीपीआर और बेसिक लाइफ सपोर्ट से जुड़ी ट्रेनिंग दी जाएगी.

10 जनवरी से शुरू होगा प्रशिक्षण: यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 10 जनवरी से शुरू होकर फरवरी महीने तक चलेगा. खास बात ये है कि सर्दियों के मौसम में राफ्टिंग का काम अपेक्षाकृत कम रहता है, जिसे लीन पीरियड कहा जाता है. इसी समय का उपयोग करते हुए गाइड्स को प्रशिक्षण देने का निर्णय लिया गया है. ताकि, उनके काम पर भी असर न पड़े और वे पूरे मन से प्रशिक्षण ले सकें.

हिंदी और अंग्रेजी भाषा में होगा प्रशिक्षण: पर्यटन विभाग के मुताबिक, यह प्रशिक्षण हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दिया जाएगा. ताकि, सभी गाइड्स इसे आसानी से समझ सकें. प्रशिक्षण के दौरान गाइड्स को एक परीक्षा से भी गुजरना होगा, जिसके बाद सफल गाइड्स को पर्यटन विभाग की ओर से प्रमाण पत्र दिया जाएगा. फिलहाल, गाइड्स को बेसिक मेडिकल ट्रेनिंग दी जा रही है. जबकि, अगले साल इन्हें एडवांस मेडिकल कोर्स कराने की भी योजना है.

रिवर गाइड की आयु सीमा भी बढ़ाई गई: राफ्टिंग को लेकर राज्य सरकार एक और बड़ा फैसला लेने जा रही है. अब तक रिवर गाइड बनने के लिए अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 60 वर्ष किया जा रहा है. यानी अब मेडिकली फिट 60 साल तक के अनुभवी लोग भी रिवर गाइड के रूप में काम कर सकेंगे.

"उत्तराखंड में इस समय रिवर गाइड्स की पहली पीढ़ी मौजूद है, जो देश के सबसे अनुभवी गाइड्स में शामिल हैं. ऐसे में उनके अनुभव का लाभ लंबे समय तक लिया जा सके, इसके लिए आयु सीमा बढ़ाने का फैसला लिया गया है."- धीराज गर्ब्याल, सचिव पर्यटन, उत्तराखंड

वहीं, राफ्टिंग ऑपरेटर और इस साहसिक खेल को उत्तराखंड में शुरू करने वाले लोगों ने भी सरकार के इस फैसले का स्वागत किया है. राफ्टिंग ऑपरेटर मंजुल रावत का कहना है कि इससे पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी. इस तरह की ट्रेनिंग राफ्टिंग इंडस्ट्री के लिए काफी अहम भी है.

"राफ्टिंग से जुड़े संगठन लंबे समय से मेडिकल ट्रेनिंग की मांग कर रहे थे. अब सरकार का यह फैसला बेहद सकारात्मक है. इससे न सिर्फ पर्यटकों की सुरक्षा बढ़ेगी, बल्कि राफ्टिंग इंडस्ट्री को भी मजबूती मिलेगी."- मंजुल रावत, राफ्टिंग ऑपरेटर

ऋषिकेश में अत्याधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन होगी स्थापित: गौर हो कि इससे पहले केंद्र सरकार की ओर से भी ऋषिकेश में अत्याधुनिक राफ्टिंग बेस स्टेशन स्थापित करने पर सहमति भी जताई चुकी है, जिसके लिए केंद्र सरकार राज्य को 100 करोड़ रुपए की सहायता देगी.

उत्तराखंड सरकार के ये फैसले रिवर राफ्टिंग को नई ऊंचाइयों तक ले जाने वाले साबित हो सकते हैं. बेहतर प्रशिक्षण, अनुभवी गाइड्स और मजबूत सुरक्षा व्यवस्था के साथ उत्तराखंड अब अंतरराष्ट्रीय एडवेंचर टूरिज्म के नक्शे पर और मजबूती से अपनी जगह बनाने की तैयारी में है.

