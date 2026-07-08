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Explainer: बाढ़ नियंत्रण का स्थायी समाधान.. नदियों को जोड़ने की योजना पर कहां तक पहुंचा बिहार?

नदी जोड़ो परियोजना की स्थिति: देश के साथ-साथ बिहार में भी प्रमुख नदियों को जोड़ने पर काम चल रहा है. पहली बार शिवहर से होकर बहने वाली बागमती के पानी को मुजफ्फरपुर के बूढ़ी गंडक में मिलाकर नदियों को जोड़ने की योजना को राज्य मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी थी. तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में ये फैसला लिया गया था.

इन नदियों को जोड़ने के लिए 15000 किलोमीटर नहर को खोदनी होंगी. जिससे 174 घन किमी पानी को स्टोर किया जा सकेगा. हर छोटी-बड़ी नदी आपस में जुड़ जाएंगी. इससे फायदा यह होगा कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से नदी के पानी को सूखे वाले क्षेत्र में ले जाया जा सकेगा.

पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी की पहल: नदियों को एक-दूसरे से जोड़ने की परिकल्पना 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने महसूस की थी. नदियों को जोड़ने को लेकर दीर्घकालिक योजना बनाने की बात भी कही थी. वर्तमान में केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय देश की 31 नदियों को आपस में जोड़कर कनेक्टिविटी बढ़ाने पर काम कर रही है.

17वीं शताब्दी में बेतिया राज में शुरुआत: नदियों को जोड़ने की शुरुआत 17वीं शताब्दी के दौरान बिहार में हुई थी. बेतिया के तत्कालीन राजा गज सिंह ने 1659 में चंद्रावत नदी को गंडक से जुड़वाया था. चंद्रावत नदी हरदिया होते हुए हरहा और राजघाट के रास्ते बूढ़ी गंडक में मिलती थी. इस रूट का उपयोग व्यापार के लिए होता था. पिता राजा उग्रसेन के निधन के बाद राजा गज सिंह ने बेतिया को जलमार्ग से जोड़ने के लिए अपने इलाके में बहने वाली चंद्रावत नदी को पत्थरीघाट से शिवराजपुर होकर गंडक में जुड़वाने का फैसला लिया था.

क्या है नदी जोड़ने की योजना?: दरअसल, देश में नदी जोड़ने की अवधारणा 1980 की राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना के तहत सामने आई थी. इसका उद्देश्य जल अधिशेष वाली नदियों का पानी जल की कमी वाले क्षेत्रों तक पहुंचाना था. इसके पीछे चार प्रमुख लक्ष्य निर्धारित किए गए थे. परियोजना के जरिए बाढ़ नियंत्रण, सिंचाई का विस्तार, पेयजल उपलब्धता और जलविद्युत उत्पादन के लक्ष्य निर्धारित किए गए थे.

कुसहा त्रासदी ने सरकार को किया सचेत: कुसहा त्रासदी में लाखों परिवार बेघर हो गए थे. खेती, सड़क और अन्य बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा था. हर साल आने वाली बाढ़ और कटाव के कारण कोसी क्षेत्र के लोगों के सामने आज भी लोग विस्थापन, गरीबी और आजीविका का संकट से जूझते हैं. हालात से निपटने के लिए नदियों को जोड़ने को लेकर सहमति बनी. बिहार सरकार ने योजना को मंजूरी भी दी.

बाढ़ के दौरान नदियां अपने साथ भारी मात्रा में गाद भी लाती है, जिसके कारण नदी तल ऊंचा हो जाता है और तटबंधों पर लगातार दबाव बढ़ने से बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो जाता है. वर्ष 2008 में कुसहा (नेपाल) के पास तटबंध टूटने से कोसी ने अपना पुराना रास्ता पकड़ लिया था, जिससे करीब 30 लाख लोग प्रभावित हुए थे, त्रासदी में सैकड़ों लोगों की जान चली गई.

बिहार में बाढ़ से हर साल बर्बादी: नेपाल के हिमालय से निकलने वाली कोसी नदी को 'बिहार का शोक' कहा जाता है. हर वर्ष मानसून के दौरान नेपाल के जलग्रहण क्षेत्र में भारी वर्षा के कारण कोसी में अत्यधिक जल प्रवाह होता है, जिससे उत्तर बिहार के लगभग सभी जिले चपेट में आ जाते हैं. इनमें सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, अररिया, पूर्णिया, कटिहार और खगड़िया जैसे जिले बुरी तरफ प्रभावित होते हैं.

पटना: हर साल मानसून में उत्तर बिहार बाढ़ की त्रासदी झेलता है. स्थायी समाधान के लिए नदियों को जोड़ने की योजना को स्वीकृति दी गई है. जब भी नदी जोड़ो परियोजना की चर्चा होती है, लोगों की उम्मीदें बढ़ जाती हैं. केंद्र सरकार ने हाल ही में कोसी-मेची इंट्रा-स्टेट लिंक परियोजना को मंजूरी दी है. महत्वपूर्ण सवाल ये है कि क्या परियोजना से बिहार में बाढ़ पर नियंत्रण स्थापित किया जा सकेगा या फिर ये केवल सिंचाई परियोजना बनकर रह जाएगी?

पिछले साल कोसी-मेची परियोजना को मंजूरी: पिछले साल मार्च में मोदी कैबिनेट ने कोसी-मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट को मंजूरी दी थी. वहीं, 15 सितंबर 2025 को इसका शिलान्यास किया गया. 2029 तक इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. इस परियोजना पर पहले चरण में 6282.32 करोड़ रुपये की लागत आएगी. परियोजना के लिए केंद्र की ओर से 3,652.56 करोड़ रुपये की सहायता दी गई है.

क्या है कोसी-मेची लिंक परियोजना?: कोसी-मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट के तहत कोसी को महानंदा की सहायक नदी मची से जोड़ना है. इसकी कुल लंबाई 117.50 किलोमीटर है. साथ ही 41.3 किमी लंबा पूर्वी कोसी मुख्य नहर है. हालांकि मौजूदा प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 76.2 किलोमीटर है. परियोजना के तहत 9 नहर साइफन, 28 हेड रेगुलेटर 14 साइफन एक्वाडक्ट, 42 सड़क पुल, 9 पाइप कल्वर्ट और 9 क्रॉस रेगुलेटर बनना है.

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बाढ़ नियंत्रण के साथ-साथ सिंचाई: 117.5 किलोमीटर लंबी लिंक नहर का निर्माण से अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार जिले के लोगों को फायदा होने वाला है. तकरीबन 2.10 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की सिंचाई में सुविधा होगी. परियोजना को मंजूरी मिलने के बावजूद अधिकांश क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निर्माण गतिविधियां अभी दिखाई नहीं दे रही हैं. भूमि अधिग्रहण, नहर विस्तार और तकनीकी प्रक्रियाएं अभी शुरुआती चरण में हैं.

क्या परियोजना से बाढ़ रुक जाएगी?: कोसी मेंची लिंक परियोजना पर काम तो शुरू हो गया है लेकिन इस बात को लेकर चर्चा जारी है कि क्या परियोजना से बाढ़ जैसी विभीषिका को काम किया जा सकेगा? विशेषज्ञ मानते हैं कि कि कोसी-मेची परियोजना का मुख्य उद्देश्य सिंचाई है, बाढ़ नियंत्रण से परियोजना का सरोकार नहीं दिखता है.

बाढ़ के समय हर तरफ पानी ही पानी (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)

विशेषज्ञ महेंद्र यादव कहते हैं, 'परियोजना के दस्तावेजों में भी इसका प्रमुख लाभ सिंचाई बताया गया है. बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रभावी टूल्स नहीं साबित होने वाला है.'

बागमती-बूढ़ी गंडक को जोड़ने का प्लान: बागमती और बूढ़ी गंडक नदी जोड़ो योजना के तहत बेलवा-मीनापुर लिंक चैनल के निर्माण के लिए 130.88 करोड़ रुपये स्वीकृत किए जा चुके हैं. इस योजना से शिवहर और मुजफ्फरपुर के अलावा पूर्वी चंपारण और समस्तीपुर जिले को सीधा फायदा होने वाला है. यहां बाढ़ के खतरे को कम किया जा सकेगा और यही नहीं 1.35 लाख हेक्टेयर में सिंचाई की सुविधा भी मिलेगी.

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बाढ़ से कई जिलों को मिलेगी राहत: तत्कालीन नीतीश कुमार कैबिनेट ने गंडक-अकाली नाला-गंडकी-माही-गंगी नदी जोड़ो योजना के लिए 69.89 करोड़ का फंड स्वीकृत किया है. योजना से छाड़ी नदी के प्रवाह को अविरल किया जा सकेगा. साथ ही बाढ़ का प्रभाव कम करने में भी मदद मिलने की बात कही गई थी.

बूढ़ी गंडक नून बाया गंगा लिंक परियोजना लंबित: इसके अलावे बूढ़ी गंडक–नून–बाया–गंगा लिंक परियोजना भी महत्वपूर्ण मानी जाती है. इस योजना का उद्देश्य बूढ़ी गंडक के अतिरिक्त जल को नून और बाया नदियों के रास्ते गंगा तक पहुंचाना है. इससे जल निकासी व्यवस्था बेहतर होने और बाढ़ की समस्या कम करने में मदद मिलने की उम्मीद है. इस परियोजना की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट यानी डीपीआर तैयार हो चुकी है लेकिन अभी इसके निर्माण का काम शुरू नहीं हुआ है.

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कई परियोजनाओं पर सरकार कर रही विचार: एक अन्य प्रस्ताव बूढ़ी गंडक-बागमती (बेलवाधार) लिंक का है. इसका उद्देश्य दोनों नदी तंत्रों के बीच जल प्रबंधन को बेहतर बनाना और अतिरिक्त पानी का संतुलित उपयोग सुनिश्चित करना है. फिलहाल यह योजना अध्ययन और विचाराधीन चरण में है.

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कोसी-गंगा लिंक परियोजना: इसी तरह कोसी-गंगा लिंक परियोजना का भी प्रस्ताव है. इस योजना में कोसी नदी के अतिरिक्त जल को गंगा तक पहुंचाने की परिकल्पना की गई है. इस परियोजना का प्रारंभिक व्यवहार्यता अध्ययन किया जा चुका है लेकिन अभी इसे अंतिम मंजूरी नहीं मिली है.

बरह-नवादा लिंक परियोजना: दक्षिण बिहार के लिए बरह-नवादा लिंक परियोजना भी प्रस्तावित है. इसका उद्देश्य जल संकट वाले इलाकों में सिंचाई की सुविधा बढ़ाना और कृषि उत्पादन को मजबूती देना है. हालांकि यह योजना अभी प्रारंभिक स्तर पर है. इसके अलावे कोहरा–लालबेगी लिंक परियोजना भी बिहार की प्रस्तावित इंट्रा-स्टेट नदी जोड़ो योजनाओं में शामिल है. इसे पहले कोहरा–चंद्रावत लिंक के नाम से जाना जाता था. यह भी अभी प्रारंभिक अध्ययन के दौर में है.

हर साल मानसून में बाढ़ की त्रासदी (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)

क्या बोले विभागीय मंत्री?: डिप्टी सीएम और बिहार सरकार के जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी ने कहा कि हमारी सरकार नदियों को जोड़ने के लिए योजना पर काम कर रही है. प्रथम चरण में कोसी मेंची लिंक परियोजना को मंजूरी दी जा चुकी है. आगे भी नदियों को जोड़ने के प्रोजेक्ट सरकार के विचार अधीन है और जल्द ही योजना को विस्तार दिया जाएगा.

जल संसाधन मंत्री विजय चौधरी (ETV Bharat)

"कोसी-मेची लिंक परियोजना पर काम किया जा रहा है. शुरुआत हो चुकी है. इसी तरीके से आगे भी और योजनाओं पर काम किया जाएगा."- विजय कुमार चौधरी, मंत्री, जल संसाधन विभाग

क्या कहते हैं विशेषज्ञ?: वहीं, बाढ़ और जल संरक्षण पर काम करने वाले विशेषज्ञ महेंद्र यादव कहते हैं कि सरकार ने योजना की शुरुआत जरूर की है लेकिन उसकी गति बेहद धीमी है. नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के मुताबिक कुल मिलाकर परियोजना पूरी होने पर 20 हजार 247 क्यूसेक पानी डाइवर्ट होगा, जबकि पहले से नहर प्रणाली के जरिए 15000 क्यूसेक पानी निकालने की क्षमता थी.

मवेशियों को नदी पार कराते पशुपालक (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)

वे कहते हैं कि इस हिसाब से 5247 क्यूसेक पानी ही परियोजना पूरी होने के बाद डाइवर्ट हो पाएगा, जबकि साल 2024 में 6 लाख 81000 क्यूसेक पानी छोड़े गए थे. वहीं, साल 2025 में यह आंकड़ा 5 लाख की क्यूसेक से अधिक था. इससे बाढ़ खत्म नहीं होगी.

नदी जोड़ो परियोजना का साइड इफेक्ट: विशेषज्ञ कहते हैं नदी जोड़ो परियोजना का साइड इफेक्ट होने की भी संभावना है. महेंद्र यादव कहते हैं, 'वह 13 नदियां, जो हिमालय से आती हैं, मेची से लेकर महानंदा और कोसी के बीच की सभी नदियों को साइफन से क्रॉस करेगी. वो एक लंबवत संरचना जो खड़ी होगी, उससे जलजमाव बढ़ेगा और उसके टूटने का खतरा बढ़ेगा.'

तटबंध की मरम्मती का काम (ETV Bharat)

क्या है समाधान?: महेंद्र यादव कहते हैं कि सरकार अगर वास्तव में बाढ़ नियंत्रण चाहती है तो कोसी नदी की 14 क्षारण धाराओं को पुनर्जीवित करें. उसी के पानी को नियंत्रित करके उसमें भेजें. यह बाढ़ नियंत्रण के लिए प्रभावी टूल्स साबित हो सकता है. वह साफ-साफ कहते हैं कि कोसी मेची लिंक परियोजना से 5000 क्यूसेक पानी ही डायवर्ट किया जा सकेगा, जो बाढ नियंत्रण के लिए प्रभावी नहीं है.

विशेषज्ञ महेंद्र यादव (ETV Bharat)

"कोसी मेची लिंक परियोजना का पहला लक्ष्य बाढ़ नियंत्रण नहीं, बल्कि सिंचाई कार्य है. वह भी कितना इफेक्टिव होगा, कह नहीं सकते क्योंकि रबी मौसम नहीं सिर्फ खरीफ फसलों को ही पानी मिलने की बात कही गई है. नदी जोड़ो परियोजना से साइड इफेक्ट की भी संभावना है. इसलिए सरकार को वैकल्पिक व्यवस्था पर काम करना चाहिए."- महेंद्र यादव, विशेषज्ञ, बाढ़ और जल संरक्षण

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