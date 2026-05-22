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Explainer: कभी मुस्लिमों के लिए ठुकराया था BJP का टिकट.. अब भगवा रंग में क्यों रंगने जा रहीं रितु जायसवाल

"राजद ने मुझे सम्मान जरूर दिया लेकिन चुनाव में क्या हुआ सबने देखा है. जहां तक मेरी ताकत का सवाल है तो सब छोड़ दीजिए, विधानसभा चुनाव में परिहार से मैं निर्दलीय लड़ी और जितना मुझे वोट आया उसी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि जनता में मेरी कितनी पकड़ है." - रितु जायसवाल, नेत्री

बीजेपी को क्या लाभ मिलेगा?: इस पर रितु जायसवाल ने कहा यह मैं कैसे बता सकती हूं, लेकिन पिछले चुनाव में जो मेरे वोट का आंकड़ा है, उसे देख सकते हैं. शिवहर लोकसभा में मुझे टिकट दिया गया, जहां पहले 15% वोट से जीत-हार का अंतर रहता था. उसे घटाकर मैंने 2% कर दिया.

निर्दलीय लड़कर दिखाई ताकत- रितु जायसवाल : इस समाज से आने वाले कई नेताओं को बीजेपी ने विधायक, सांसद और मंत्री बनाया है. अब नया नाम रितु जायसवाल का जुड़ने जा रहा है. रितु जायसवाल ने फोन से हुई बातचीत में कहा कि जब आरजेडी में थे, तब विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में हार का अंतर काफी कम हुआ है. निर्दलीय चुनाव लड़कर हमने अपनी ताकत भी दिखाई है. रितु जायसवाल से ईटीवी भारत संवाददाता ने कुछ सवाल पूछे जिसका उन्होंने क्या जवाब दिया, नीचे पढ़ें..

वैश्य समाज के कई नेताओं को तवव्जो: संजय जयसवाल बेतिया से लगातार चार बार सांसद हैं. उन्हें भाजपा ने प्रदेश अध्यक्ष भी बनाया. बीजेपी ने दिलीप जायसवाल को भी प्रदेश अध्यक्ष बनाया और अभी राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री हैं. संजय सरावगी भी अभी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं तो एक के बाद एक वैश्य समाज से आने वाले नेताओं को बीजेपी ने पार्टी के प्रदेश की कमान सौंपी है.

किस जाति से आती हैं रितु जायसवाल?: अब रितु जायसवाल भाजपा में शामिल होने जा रही हैं. 26 मई को बीजेपी का कमल थाम लेंगी. बीजेपी में वैश्य समाज से आने वाले नेताओं को लगातार तवज्जो दिया जा रहा है. रितु जायसवाल वैश्य समाज से ही आती हैं. कलवार यानी कि कलार समुदाय से ताल्लुक रखती हैं. जिसे अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी में रखा गया है.

RJD ने पार्टी से किया निष्कासित: 2025 विधानसभा चुनाव में जब राजद ने टिकट नहीं दिया तो निर्दलीय चुनाव मैदान में उतर गईं और 65000 के करीब वोट लाकर दूसरे स्थान पर रहीं. बीजेपी की उम्मीदवार गायत्री देवी एक बार फिर से जीत गईं. हालांकि आरजेडी का उम्मीदवार तीसरे स्थान पर पहुंच गया. राजद ने उसी समय रितु जायसवाल से किनारा कर लिया था और बागी होने के आरोप में पार्टी से निष्कासित कर दिया.

2024 में लड़ीं लोकसभा चुनाव: आरजेडी ने 2024 में शिवहर लोकसभा से चुनाव लड़ाया, लेकिन वहां भी सफलता नहीं मिली. लवली आनंद से 29143 वोटों से हार गईं.

2020 में लड़ीं RJD प्रत्याशी के रूप में चुनाव: राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण पहले जदयू में शामिल हुईं, फिर आरजेडी में शामिल हुईं. 2020 विधानसभा चुनाव में राजद ने परिहार विधानसभा से उन्हें चुनाव भी लड़ाया. 1549 वोटों से बीजेपी की गायत्री देवी से चुनाव हार गयीं.

मिले कई पुरस्कार: 2016 में मुखिया बनी थी और उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता, महिला सशक्तिकरण जैसे विषयों को लेकर अपने क्षेत्र में बहुत काम किया. इसके कारण चर्चा में आ गई. मुखिया के रूप में उन्हें कई पुरस्कार भी मिले. राष्ट्रीय स्तर पर भी पुरस्कार मिलने से राजनीतिक दलों की उनपर नजर गई.

कौन हैं रितु जायसवाल?: रितु जायसवाल बिहार की चर्चित महिला नेता रही हैं. उनका जन्म 1 मार्च 1977 को हाजीपुर में हुआ था. राजनीति में आने से पहले अपने सामाजिक कार्यों के कारण भी उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. हाजीपुर की रहने वाली रितु जायसवाल सीतामढ़ी के सोनबरसा ब्लॉक में सिंहवाहिनी पंचायत की मुखिया के रूप में अपने काम से बिहार की राजनीति में अलग पहचान बनाई थी.

कमल थामेंगी रितु जायसवाल: आरजेडी की नीतियों को मजबूती से जनता के बीच रखनी वाली रितु जायसवाल का अचानक भगवा रंग में रंगने का फैसला बिहार की राजनीति में बड़े और नए उलटफेर के संकेत दे रहा है. इस कदम ने न केवल विपक्षी खेमे को चौंका दिया है, बल्कि सूबे की भावी राजनीतिक बिसात को भी दिलचस्प बना दिया है. रितु जायसवाल ने ईटीवी भारत से फोन पर खास बातचीत के दौरान 26 मई को बीजेपी ज्वाइन करने की पुष्टि की है.

पटना: बिहार की सियासत में दल-बदल और राजनीतिक समीकरणों का बदलना कोई नई बात नहीं है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से एक नाम राजनीतिक गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक में सुर्खियां बटोर रहा है और वह नाम रितु जायसवाल का है. कभी राष्ट्रीय जनता दल की बेहद मुखर, तेज-तर्रार और प्रमुख महिला चेहरा रहीं रितु जायसवाल कौन हैं और उनका राजनीतिक सफर इतना चर्चित क्यों रहा, विस्तार से पढ़ें..

पढ़ें: शिवहर में 56.30 फीसदी हुई वोटिंग, लवली आनंद और रितु जायसवाल की किस्मत ईवीएम में बंद - VOTING IN SHEOHAR

राजद में जाना गलत फैसला था?: रितु जायसवाल ने कहा, वक्त के हिसाब से फैसला लिया जाता है. वक्त के हिसाब से काफी कुछ बदल जाता है. मैं पीछे की चीजों को नहीं देखती हूं. अब मुझे जनता के लिए आगे काम करना है. जनता के बीच रहना मुझे अच्छा लगता है. राजद में था तो जनता के बीच ही काम किया है. यहां भी जनता के बीच ही काम करूंगी.

रितु जायसवाल से खास बातचीत (ETV Bharat)

आयुष्मान योजना पर क्या बोलीं रितु जायसवाल?: रितु जायसवाल ने प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना की तारीफ की. उन्होंने कहा कि पहले गरीब आदमी को जिस दिन पता चलता था कि उसे कैंसर हो गया है, उसी दिन वह अपनी मौत मान लेता था. कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो अपनी मौत तय मानता था, लेकिन आज स्थिति बदल गई है. इस योजना के कारण गरीबों को नई जिंदगी मिल रही है. अंत्योदय के लिए प्रधानमंत्री की योजना कारगर है.

सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने पर रितु जायसवाल: पहले नीतीश कुमार थे, अब सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री हैं, उनको किस तरह से देख रही हैं? इस सवाल पर रितु जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार ने बिहार में बहुत विकास किया है. पटना में ही मरीन ड्राइव घूम लीजिए या फिर जो कनेक्टिविटी है, उसे देख लीजिए. अब सम्राट चौधरी भी उसको आगे बढ़ाएंगे.

क्या MLC का चुनाव लड़ने की है तैयारी?: रितु जायसवाल ने कहा कि बिना किसी शर्त के बीजेपी में शामिल हो रही हूं. मेरी एक ही शर्त है कि लोगों के बीच काम करूं. मुखिया से जो मेरी पहचान बनी है तो वह मैं आगे भी करती रहूं. टिकट मिलेगा नहीं मिलेगा वह बात की बात है.

बिहार में वैश्य समाज की ताकत: वैश्य (बनिया) समाज बीजेपी को वोट करता रहा है और इसी कारण बीजेपी इस समाज पर मेहरबान रही है. 2020 में विधानसभा चुनाव में केवल 22 उम्मीदवार इस वर्ग से जीतकर आए थे, लेकिन 2025 में संख्या बढ़कर 26 हो गयी.

बिहार में वैश्य समाज आर्थिक रूप से संपन्न माना जाता है और राजनीति में भी इस समाज की अच्छी पकड़ रही है. ऐसे बिहार जातीय गणना में इस समाज की आबादी 2.5% के आसपास ही बतायी गयी है. हालांकि इसको लेकर भी काफी विरोध हुआ और गलत गणना की बात तक कही गई.

इन सीटों पर वैश्य समाज का प्रभाव: राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर प्रमोद कुमार का कहना है कि वैश्य समाज बिहार में 50 से अधिक विधानसभा सीटों पर सीधा असर डालता है. शिवहर, सीतामढ़ी, चंपारण, वैशाली, मुजफ्फरपुर , गया, पटना के साथ मगध और शाहाबाद के क्षेत्र में वैश्य समाज मजबूत स्थिति में है.

"सभी दल वैश्य समाज को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता रहा है. लालू प्रसाद यादव भी इसमें पीछे नहीं रहे हैं. रामचंद्र पूर्वे को लंबे समय तक प्रदेश अध्यक्ष बनाया, नीतीश कुमार भी समाज के लोगों को संगठन और सरकार में जगह देते रहे हैं. बीजेपी तो पूरी तरह से मेहरबान ही रही है. इस समाज के मजबूत नेताओं को पार्टी में जोड़ती रही है और उसी क्रम में अब रितु जायसवाल को भी भाजपा अपने साथ जोड़ने जा रही है."- प्रोफेसर प्रमोद कुमार, राजनीतिक विशेषज्ञ

आरजेडी में बड़ी महिला नेता के रूप में बनायी थी पहचान (ETV Bharat)

कई अवार्ड पर कब्जा: रितु जायसवाल वैशाली महिला महाविद्यालय से कला में स्नातक की उपाधि ली है और अपने काम के बल पर कई पुरस्कार जीती हैं. 2018 में उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चैंपियन ऑफ चेंज पुरस्कार से सम्मानित किया था. 2019 में राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया. फ्लेम लीडरशिप अवार्ड से भी रितु जायसवाल को सम्मानित किया गया है.

रितु जायसवाल के पति अरुण कुमार आईएएस अधिकारी रह चुके हैं, लेकिन शैक्षणिक गतिविधियों को लेकर स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले ली है. रितु जायसवाल ने आरामदायक जिंदगी छोड़कर ग्रामीण बिहार को बदलने के लिए अब तक काम किया है और आगे भी काम करने की बात कर रही हैं. रितु जायसवाल के दो बच्चे हैं. बेटा रित्विक आर्यन 24 साल की उम्र में उपन्यास लिख चुका है.

राजद के लिए है झटका!: रितु जायसवाल के बीजेपी में जाने से आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका है. राजद ने रितु जायसवाल को महिला प्रदेश अध्यक्ष और प्रवक्ता बनाकर पार्टी के मजबूत महिला चेहरा के तौर पर पेश किया था. अब बीजेपी में रितु जायसवाल के जाने पर आरजेडी प्रवक्ता एजाज अहमद का कहना है,"विधानसभा चुनाव में ही जब उन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़ने का फैसला लिया था, पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था. इसलिए उनसे पार्टी का कोई लेना देना नहीं है. पार्टी ने उन्हें बहुत सम्मान दिया है."

शिवहर, सीतामढ़ी की राजनीति पर असर: रितु जायसवाल के आने से शिवहर सीतामढ़ी में सीधा असर पड़ेगा और हाल में पूर्व सांसद आनंद मोहन की नाराजगी का कारण यह भी माना जा रहा है. आनंद मोहन की पत्नी लवली आनंद अभी शिवहर से सांसद हैं. अभी शिवहर से चुनाव जीतने वाली श्वेता गुप्ता को नीतीश कुमार ने मंत्री बनाया है.

पहले शिवहर विधानसभा से चेतन आनंद चुनाव जीते थे, लेकिन इस बार उनका सीट बदल दिया गया और इसके कारण भी आनंद मोहन नाराज हैं. रितु जायसवाल के आने से शिवहर लोकसभा पर भी आनंद मोहन को खतरा दिखने लगा है. ऐसे में तय है कि सीतामढ़ी और शिवहर की राजनीतिक आने वाले दिनों में हलचल मचने वाला है.

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