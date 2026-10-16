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Ritu Barala Assault Case : राहुल गांधी का डोटासरा को निर्देश, दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के खिलाफ जयपुर में FIR दर्ज करवाएं

रितु बराला और फोन पर बात करते राहुल गांधी ( Source : Rahul Gandhi X Account )

जयपुर: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गई राजस्थान एनएसयूआई की नेता रितु बराला और केरल की अथिरा के साथ महिला पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले को लेकर जहां पूर्व में राहुल गांधी मीडिया के सामने पेश हुए थे तो वहीं अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं करने के बाद राहुल गांधी ने केरल और राजस्थान में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश अपने नेताओं को दिए हैं.

रितु बराला के मामले में राहुल गांधी ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को निर्देश देते हुए राजस्थान में महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. राहुल गांधी ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस हमारे छात्रों के साथ हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रही है.