Ritu Barala Assault Case : राहुल गांधी का डोटासरा को निर्देश, दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल के खिलाफ जयपुर में FIR दर्ज करवाएं
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए कहा- पुलिस हड्डियां तोड़ सकती है, सत्याग्रह नहीं.
Published : October 16, 2026 at 8:39 PM IST
जयपुर: देश के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन के दौरान हिरासत में ली गई राजस्थान एनएसयूआई की नेता रितु बराला और केरल की अथिरा के साथ महिला पुलिसकर्मी द्वारा मारपीट का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है. इस मामले को लेकर जहां पूर्व में राहुल गांधी मीडिया के सामने पेश हुए थे तो वहीं अब इस मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज नहीं करने के बाद राहुल गांधी ने केरल और राजस्थान में एफआईआर दर्ज करने के निर्देश अपने नेताओं को दिए हैं.
रितु बराला के मामले में राहुल गांधी ने पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा को निर्देश देते हुए राजस्थान में महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए हैं. राहुल गांधी ने इस संबंध में अपने सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर भी पोस्ट करते हुए लिखा कि दिल्ली पुलिस हमारे छात्रों के साथ हुई मारपीट के मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर रही है.
Delhi Police is refusing to register an FIR on the assault of our students. Two young women, Athira from Kerala and Ritu from Rajasthan, along with many others, were beaten by Delhi Police. I have spoken to Kerala Home Minister Ramesh Chennithala and Rajasthan PCC President Govind Singh Dotasra. A Zero FIR has already been registered in Kerala. We will pursue every legal route against the officers responsible, in Kerala, in Rajasthan and in the courts. Brutality by Amit Shah's Delhi Police will not go unchecked. In 1930, at Dharasana, Sarojini Naidu led unarmed satyagrahis into police lathis. Not one of them raised a hand. The world watched. Police can break bones. They cannot break a satyagraha. India's youth, especially young women, are fearless, determined and united. They are standing up for our democracy, and I stand with them.— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 16, 2026
केरल की अथिरा और राजस्थान की रितु बराला नाम की दो युवती सहित कई अन्य छात्रों के साथ दिल्ली पुलिस ने मारपीट की है. मैं केरल के गृहमंत्री रमेश चन्नी थली और राजस्थान कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा से बात की है. केरल में इस मामले में जीरो FIR पहले ही दर्ज की जा चुकी है. जिम्मेदार पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केरल, राजस्थान और अदालत में हर कानूनी रास्ता अपनाया जाएगा. अमित शाह के अधीन दिल्ली पुलिस की बर्बरता को बिना जवाबदेही के नहीं जाने दिया जाएगा.
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1930 में धरासना में सरोजिनी नायडू ने निहत्थे सत्याग्रहियों का नेतृत्व किया था. सत्याग्रहियों ने पुलिस की लाठियां सही, लेकिन किसी ने भी हाथ नहीं उठाया. पूरी दुनिया ने यह दृश्य देखा था. पुलिस हड्डियां तोड़ सकती है, लेकिन सत्याग्रह को नहीं तोड़ सकती. भारत के युवा, विशेष कर युवा महिलाएं निडर, दृढ़ संकल्पित और एकजुट हैं. वह हमारे लोकतंत्र के लिए आवाज उठा रहे हैं और मैं उनके साथ खड़ा हूं.
राहुल गांधी ने फोन पर डोटासरा से की बात : डोटासरा से फोन पर बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि यहां पर राजस्थान की रितु बराला हैं जो झुंझुनू से हैं. दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल चंचल यादव ने इसकी पिटाई की, इसके कपड़े फाड़े हैं. राजस्थान में चंचल यादव के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज कराएं.
हमने FIR दर्ज कराई है : वहीं, इस मामले में प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का कहना है कि राहुल गांधी का कॉल आया था. उन्होंने FIR दर्ज करने के लिए कहा है. हमने FIR दर्ज करवा दी है. अभी तो बराला जयपुर में नहीं हैं. जैसे ही वह जयपुर आएंगी, तब उन्हें साथ लेकर पुलिस अधिकारियों के समक्ष जाएंगे. इस मामले में जो भी दोषी हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करेंगे.
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सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था वीडियो : बस में डिटेन के दौरान दिल्ली पुलिस की महिला कांस्टेबल और रितु बराला के बीच गुत्थम-गुत्था होने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ था. इसके बाद राहुल गांधी एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को साथ लेकर मीडिया के सामने पेश हुए थे और कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रताड़ना को लेकर दिल्ली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए थे. राहुल गांधी ने रितु बराला को शेरनी बताया था.