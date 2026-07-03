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TMC मुख्यालय पर ऋतब्रत गुट ने किया कब्जा, ताला लगाकर ले गए चाबी, पार्टी की राजनीतिक पहचान की लड़ाई हुई तेज

टीएमसी मुख्यालय पर ऋतब्रत गुट ने कब्जा करने के साथ ताले बदल दिए और नए पोस्टर लगा दिए. ( PTI )

कोलकाता : तृणमूल कांग्रेस (TMC) के अंदर सत्ता की लड़ाई शुक्रवार को और बढ़ गई, जब ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व वाले बागी गुट ने कोलकाता में पार्टी के मुख्यालय पर कब्जा कर लिया. साथ ही ताले बदल दिए, नए पोस्टर लगा दिए और ऐलान किया कि अब से वे यहीं से काम करेंगे. इससे एक दिन पहले ही उन्होंने चुनाव आयोग के सामने पार्टी के नाम और निशान पर अपना दावा पेश किया था. ‘मेट्रोपॉलिटन’ इलाके में स्थित यह कार्यालय वर्ष 2022 से पार्टी का अस्थायी मुख्यालय रहा है. ईएम बाईपास पर स्थित पार्टी के पुराने कार्यालय में नवीनीकरण का कार्य होने के कारण टीएमसी ने कार्यालय यहां स्थानांतरित किया था. वहीं इस जगह पर कब्जा करके बागी गुट ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले गुट के साथ बढ़ती लड़ाई के बीच अपनी संगठनात्मक वैधता के दावे को मजबूत करने की कोशिश की. इस बीच ऋतब्रत बनर्जी ने फिरहाद हकीम, जावेद खान, संदीपन साहा और अखरुज्जमां जैसे वरिष्ठ नेताओं के साथ कार्यालय का दौरा किया और वहां एक बैठक की. साथ ही उन्होंने दावा किया कि उनका गुट ही ‘असली’ तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करता है.