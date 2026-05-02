ETV Bharat / bharat

जनजातीय आबादी में भी बढ़ रहा मधुमेह का खतरा, अगले दो दशक में रोगियों की संख्या हो सकती है 15 करोड़ से अधिक

आदिवासियों में डायबिटीज तेजी से बढ़ रहा है. डॉक्टर ने इस बीमारी के बढ़ने पर भी चिंता जताई. उपेंद्र कुमार की रिपोर्ट.

DIABETES IN TRIBALS
डिजाइन इमेज (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 2, 2026 at 3:29 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

रांची: भारत को तेजी से 'डायबिटीज कैपिटल' की ओर बढ़ते देखा जा रहा है. कहा जाता है कि यह उपनाम हमें यूं ही नहीं चस्पा कर दिया गया, बल्कि हकीकत यह है कि डायबिटीज के मामले बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं, जिसने दुनिया को यह मौका दे दिया. चिंता की बात ये है कि अब झारखंड के आदिवासियों में भी ये बीमारी फैल रही है.

अलग-अलग स्रोतों से मिले आंकड़ों के अनुसार, देश में करीब 10.1 करोड़ लोग मधुमेह (डायबिटीज) से पीड़ित हैं, जबकि 13 करोड़ से अधिक लोग प्री-डायबिटिक स्थिति में हैं. अनुमान है कि अगले दो-ढाई दशक में मधुमेह रोगियों की संख्या 15 करोड़ से अधिक हो जाएगी.

डॉ. लाल मांझी से बात करते संवाददाता उपेंद्र कुमार (ETV Bharat)

झारखंड में बढ़ता डायबिटीज का खतरा

झारखंड जैसे राज्य में, जहां अनुसूचित जनजाति (ट्राइबल) आबादी की बड़ी संख्या निवास करती है, वहां भी मधुमेह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. राज्य में नॉन-कम्युनिकेबल डिजीज (NCD) के लिए की जा रही स्क्रीनिंग के प्रारंभिक आंकड़ों, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे-5 (NFHS-5) और विभिन्न संस्थाओं द्वारा कराए गए सर्वे की रिपोर्ट्स इस ओर इशारा करती हैं कि डायबिटीज का फैलाव शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में हो रहा है.

DIABETES IN TRIBALS
पारंपरिक नृत्य करते आदिवासी समुदाय (ETV Bharat)

हालांकि, शहर और ग्रामीण जीवनशैली के बीच अभी भी काफी अंतर है. रांची, जमशेदपुर और धनबाद जैसे बड़े शहरों में कुल आबादी का लगभग 13-14 प्रतिशत लोग मधुमेह से प्रभावित हैं, जबकि ग्रामीण इलाकों में यह आंकड़ा मात्र 3-5 प्रतिशत के आसपास है.

DIABETES IN TRIBALS
मधुमेह बढ़ने के कारण (ETV Bharat)

ट्राइबल समुदायों में बदलाव की वजह

झारखंड NCD प्रोग्राम के स्टेट नोडल अधिकारी डॉ. लाल मांझी (जो खुद ट्राइबल समुदाय से हैं) ने ईटीवी भारत से बातचीत में कहा कि आरामतलब जीवनशैली, प्रोसेस्ड फूड और डिब्बाबंद आहार की बढ़ती खपत, साथ ही मोबाइल और स्क्रीन की दुनिया में खोया बचपन मधुमेह की समस्या को और गंभीर बना रहा है.

शहरों में पलायन से बढ़ रही बीमारी

डॉ. मांझी बताते हैं कि अब जैसे-जैसे राज्य की जनजातीय आबादी रोजगार और बेहतर जीवन की तलाश में गांव से शहरों की ओर रुख कर रही है, वैसे-वैसे उनमें भी मधुमेह बढ़ता जा रहा है. झारखंड में परंपरागत रूप से 32 अनुसूचित जनजातियों (कुछ अन्य समुदायों को शामिल करने के बाद संख्या बढ़ी है) के आदिवासी समुदायों को इस बीमारी के प्रति कम संवेदनशील माना जाता था.

DIABETES IN TRIBALS
झारखंड में फैलता मधुमेह (ETV Bharat)

जीवन शैली में बदलाव भी वजह

पहले इन समुदायों में मधुमेह की दर 0.7 से 10 प्रतिशत के बीच पाई जाती थी, जो सामान्य आबादी की तुलना में काफी कम थी. इसका मुख्य कारण पारंपरिक आहार मोटे अनाज, जंगली कंद-मूल, सब्जियां और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ था, साथ ही खेती, जंगल आधारित आजीविका और पैदल चलने जैसा भारी शारीरिक श्रम दैनिक जीवन का हिस्सा था.

लेकिन हाल के वर्षों में हुए अध्ययनों से पता चलता है कि जीवनशैली में बदलाव के साथ इन समुदायों में मधुमेह के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं. अब इनमें औसत दर लगभग 5-6 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है.

DIABETES IN TRIBALS
भारत में डायबिटीज की भयावह स्थिति (ETV Bharat)

"जब जनजातीय समुदाय के लोग शहर में बसने लगते हैं, तो उनके आहार में फास्ट फूड और प्रोसेस्ड फूड शामिल हो जाता है, शारीरिक श्रम कम हो जाता है. लाइफस्टाइल की यह बीमारी अब उन्हें भी अपनी चपेट में ले रही है."-डॉ. मांझी

शहरीकरण और प्रवास सबसे बड़ा कारण

विशेषज्ञों का मानना है कि शहरीकरण और गांव से शहर की ओर प्रवास इस बदलाव का सबसे बड़ा कारण है. कई जनजातीय परिवार अब रोजगार के लिए शहरों में बस रहे हैं. शहरी क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों में मधुमेह (और उच्च रक्तचाप) की दर ग्रामीण जनजातीय आबादी से ज्यादा पाई गई है. एक अध्ययन में पाया गया कि शहरी जनजातीय समूहों में दोनों बीमारियों की दर अधिक है, जिसका मुख्य कारण बदलती जीवनशैली और कम शारीरिक गतिविधि है.

DIABETES IN TRIBALS
आदिवासी समुदाय (ETV Bharat)

जनजातीय लोगों में तेज फैलाव

झारखंड के प्रख्यात मधुमेह रोग विशेषज्ञ डॉ. अंकित श्रीवास्तव कहते हैं कि हर रोज बड़ी संख्या में मरीज उनके पास इलाज के लिए आते हैं, जिनमें एक बड़ी हिस्सेदारी जनजातीय समुदाय की होती है. "जनजातीय समुदाय में मधुमेह का तेजी से फैलाव क्यों हो रहा है, यह शोध (रिसर्च) का विषय है."

DIABETES IN TRIBALS
पारंपरिक नृत्य करते आदिवासी समुदाय (ETV Bharat)

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के झारखंड अभियान निदेशक शशिप्रकाश झा जोर देते हुए कहते हैं कि मधुमेह और इससे जुड़ी अन्य बीमारियों से बचाव के लिए जागरूकता बेहद जरूरी है. यह बीमारी थोड़ी आनुवंशिक हो सकती है, लेकिन ज्यादातर मामलों में खराब दिनचर्या, शारीरिक श्रम की कमी और व्यायाम, कसरत या योग से दूरी के कारण होती है.

विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि पारंपरिक आहार और सक्रिय जीवनशैली को बनाए रखते हुए शहरी प्रभावों से सतर्क रहना चाहिए. समय पर स्क्रीनिंग, स्वस्थ खान-पान और नियमित व्यायाम से इस बढ़ती महामारी को रोका जा सकता है.

ये भी पढ़ें:

टाइप 2 डायबिटीज के मरीजों में क्यों बढ़ रहा लिवर फाइब्रोसिस का खतरा? जानें क्या कहती है नयी स्टडी

शरीर में दिखाई दें ये 5 असमान्य लक्षण, तो तुरंत हो जाएं सावधान! डायबिटीज का हो सकता है संकेत

TAGGED:

DR ANKIT SRIVASTVA
आदिवासियों में डायबिटीज
मधुमेह के कारण
भारत में डायबिटीज
DIABETES IN TRIBALS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.