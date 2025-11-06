ETV Bharat / bharat

बढ़ती बेरोजगारी गंभीर चिंता का विषय, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं: कांग्रेस

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश (फाइल फोटो) ( ANI )

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि बढ़ती बेरोजगारी गंभीर चिंता का विषय बन गई है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समस्या का समाधान करने के बजाय हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और जनता का ध्यान भटकाने के लिए नए भाषण गढ़ने में व्यस्त रहते हैं. कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर हिंदी में लिखे अपने पोस्ट में कहा कि पिछले 11 वर्षों के कुशासन ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है. छात्र, युवा, किसान, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी - कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है. जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा (ANI/X) महंगाई आसमान छू रही है, रुपये का मूल्य लगातार गिर रहा है. अमीर-गरीब के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है. इस संदर्भ में बढ़ती बेरोजगारी गंभीर चिंता का विषय बन गई है.