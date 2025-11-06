ETV Bharat / bharat

बढ़ती बेरोजगारी गंभीर चिंता का विषय, लेकिन प्रधानमंत्री हमेशा चुनावी मूड में रहते हैं: कांग्रेस

कांग्रेस ने बेरोजगारी को लेकर मोदी सरकार पर हमला किया. कहा कि प्रधानमंत्री समस्या को दूर करने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने लगे हैं.

CONGRESS ATTACK BJP GOVT
कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश (फाइल फोटो) (ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 6, 2025 at 11:35 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: कांग्रेस ने बृहस्पतिवार को कहा कि बढ़ती बेरोजगारी गंभीर चिंता का विषय बन गई है लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समस्या का समाधान करने के बजाय हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं और जनता का ध्यान भटकाने के लिए नए भाषण गढ़ने में व्यस्त रहते हैं.

कांग्रेस महासचिव और संचार प्रभारी जयराम रमेश ने एक्स पर हिंदी में लिखे अपने पोस्ट में कहा कि पिछले 11 वर्षों के कुशासन ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया है. छात्र, युवा, किसान, मजदूर, कर्मचारी, दुकानदार, कर्मचारी, व्यापारी - कोई भी वर्ग इस सरकार से खुश नहीं है.

CONGRESS ATTACK BJP GOVT
जयराम रमेश ने एक्स पर लिखा (ANI/X)

महंगाई आसमान छू रही है, रुपये का मूल्य लगातार गिर रहा है. अमीर-गरीब के बीच की खाई लगातार चौड़ी होती जा रही है, जिससे गरीब और मध्यम वर्गीय परिवारों का जीवन मुश्किल होता जा रहा है. इस संदर्भ में बढ़ती बेरोजगारी गंभीर चिंता का विषय बन गई है.

सीएमआईई की नवीनतम रिपोर्ट का हवाला देते हुए रमेश ने कहा कि देश की बेरोजगारी दर अक्टूबर 2025 में बढ़कर 7.5 प्रतिशत हो जाएगी जो पिछले छह महीनों का उच्चतम स्तर है.

उन्होंने कहा, 'निर्माण और आईटी-बैंकिंग समेत कई क्षेत्रों में लाखों लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं. निर्माण उद्योग में 90 लाख से अधिक लोगों की नौकरियाँ चली गई हैं, जबकि वेतनभोगी नौकरियों की संख्या में 25 लाख की कमी आई है.' उन्होंने आगे कहा कि इसी तरह पिछले 11 सालों में हर साल चिंताजनक आँकड़े सामने आए हैं.

रमेश ने कहा, 'फिर भी ऐसा लगता है कि मोदी जी को देश के युवाओं की कोई चिंता नहीं है. हमेशा चुनावी माहौल में रहने वाले, वह बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने के बजाय जनता का ध्यान भटकाने के लिए नए-नए भाषण गढ़ने में व्यस्त रहते हैं.'

कांग्रेस अर्थव्यवस्था को संभालने के तरीके को लेकर सरकार पर हमला बोल रही है और दावा कर रही है कि बढ़ती कीमतें, घटता निजी निवेश और स्थिर मजदूरी आम लोगों को बुरी तरह प्रभावित कर रही है.

ये भी पढ़ें- 'कांग्रेस ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं की', राहुल गांधी के 'हाइड्रोजन बम' का आया जवाब

TAGGED:

CONGRESS LEADER JAIRAM RAMESH
PM ALWAYS IN ELECTION MODE
कांग्रेस बीजेपी हमला
जयराम रमेश पीएम मोदी
CONGRESS ATTACK BJP GOVT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

भारतीय मूल के जोहरान ममदानी ने रचा इतिहास, बने न्यूयॉर्क शहर के मेयर, कहा- भविष्य हमारे हाथों में

पाकिस्तान खिलाड़ी पर चली तलवार, आईसीसी ने 2 मैच के लिए लगाया बैन

साईं बाबा जन्म शताब्दी कार्यक्रम: 140 देशों के भक्त जुटेंगे, उपराष्ट्रपति और पीएम भी होंगे शामिल

मसूरी पहुंची क्लासिक हिमालयन ड्राइव 2025 विंटेज कार रैली, बलखाती सड़कों पर दिखा मोटरिंग का जुनून

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.