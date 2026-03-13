ETV Bharat / bharat

खेती पर मौसम की मार: 2 डिग्री तापमान बढ़ा तो 20% तक गिर सकती है पैदावार

ज़्यादा तापमान और पानी का लेवल कम होने से फसल खराब होती है, जानवरों के लिए चारा कम मिलता है और आर्थिक तंगी बढ़ती है.

Heatwave Impact on Wheat Crop
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : March 13, 2026 at 4:43 PM IST

6 Min Read
चंचल मुखर्जी

नई दिल्ली: बढ़ता तापमान किसानों के लिए अपनी फसलों को लेकर चिंता का विषय बना हुआ है. उन्हें अनाज के दाने छोटे रह जाने, सिंचाई की जरूरतें बढ़ने और फसल के पकने के समय पर पड़ने वाले असर का डर सता रहा है, इसलिए वे इन समस्याओं को कम करने के तरीके खोज रहे हैं.

बढ़ता तापमान और हीटवेव (लू) किसानों के लिए एक बड़ी चुनौती बनते जा रहे हैं. ऐसे समय में हवा शुष्क हो जाती है और खेतों में गर्म हवाएं चलने लगती हैं, जिससे मौसम सामान्य से कहीं अधिक कठोर महसूस होता है. जैसे-जैसे गर्मी बढ़ती है, मिट्टी की नमी भाप बनकर उड़ जाती है और फसलों की पत्तियों से पानी का नुकसान अधिक होने लगता है. यह अतिरिक्त तनाव पौधों की वृद्धि को धीमा कर देता है और अंततः फसल के उत्पादन को कम कर सकता है.

कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि तापमान में मात्र 1 या 2 डिग्री सेल्सियस की मामूली वृद्धि भी खेती पर गहरा प्रभाव डालेगी. ऐसी परिस्थितियों में फसलों का विकास ठीक से नहीं हो पाता और पैदावार 15-20 प्रतिशत तक गिर सकती है, जो किसानों और खाद्य उत्पादन के लिए एक गंभीर संकट है.

बढ़ते तापमान और घटते जल स्तर से चारे वाली फसलों की पैदावार और गुणवत्ता दोनों कम हो जाती है. वहीं, वाष्पीकरण बढ़ने के कारण सिंचाई की मांग बढ़ जाती है, जिससे सीमित जल संसाधनों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है. किसानों के लिए इसके कई बुरे परिणाम होते हैं, जैसे फसल का नुकसान, पशुओं के चारे में कमी और बढ़ता आर्थिक दबाव.

सांकेतिक तस्वीर. (IANS)

किसानों की चिंताएं

बढ़ते तापमान पर अपनी चिंता व्यक्त करते हुए उत्तर प्रदेश के किसान और कृषि विशेषज्ञ धर्मेंद्र मलिक ने ईटीवी भारत को बताया, "पिछले तीन सालों से किसान इस दौरान बढ़ते तापमान को महसूस कर रहे हैं, जो खेती के लिए चिंताजनक है. यह रबी की फसल का सीजन है जब गेहूं पकने के करीब होता है, लेकिन गर्मी के कारण यह समय से पहले ही पक जाता है, जिससे पैदावार में भारी नुकसान होता है."

मलिक ने समझाया, "किसान देख रहे हैं कि उनके गेहूं के दाने बहुत जल्दी पक रहे हैं. फसल अभी दुग्धावस्था (milk stage) में ही है, लेकिन बढ़ता तापमान इसे समय से पहले सुखा रहा है. नतीजतन दाने का आकार छोटा हो जाता है, और छोटे दानों का मतलब है कम पैदावार, जो किसानों को सबसे ज्यादा चोट पहुंचाती है."

हरियाणा के एक किसान चौधरी घासीराम नैन ने ईटीवी भारत से कहा, "जलवायु परिवर्तन किसानों को वहां चोट पहुंचा रहा है जहां सबसे ज्यादा दर्द होता है. बढ़ते तापमान और बार-बार चलने वाली लू से फसल की पैदावार पर बुरा असर पड़ रहा है. हमारे आकलन बताते हैं कि अत्यधिक गर्मी के कारण किसानों को प्रति एकड़ 1-2 क्विंटल तक का नुकसान हो सकता है. इन चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में टिके रहने के लिए अब किसान बीज की ऐसी नई तापमान-सहनशील किस्मों की तलाश कर रहे हैं जो बढ़ते पारे को झेल सकें और उनकी फसल की रक्षा कर सकें."

कृषि वैज्ञानिकों का दृष्टिकोण

भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान (IARI) के कृषि भौतिकी विभाग के प्रमुख डॉ. सुभाष एन. पिल्लई ने ईटीवी भारत को बताया- "किसानों को बढ़ते तापमान का खामियाजा भुगतना पड़ रहा है क्योंकि हमें लगातार तापमान बढ़ने की खबरें मिल रही हैं. गेहूं की फसल हीटवेव (लू) के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील होती है, जिससे वह समय से पहले सूख जाती है. उसकी प्राकृतिक वृद्धि बाधित होती है. नतीजतन, ये जल्दी पकने वाली फसलें छोटी रह जाती हैं, जिससे पैदावार में भारी कमी आती है."

IARI के संयुक्त निदेशक (विस्तार) डॉ. आर.एन. पदारिया ने ईटीवी भारत से कहा- "ICAR-IARI ने गर्मी सहन करने वाली फसलों की नई किस्में विकसित की हैं, ताकि फसलें 'टर्मिनल हीट स्टेज' (पकने के आखिरी चरण की गर्मी) को झेल सकें, क्योंकि इसी समय वे उच्च तापमान से सबसे अधिक प्रभावित होती हैं. कभी-कभी किसान अचानक बढ़ी गर्मी से अपनी फसलों को बचाने और नुकसान कम करने के लिए खेतों की सिंचाई भी करते हैं."

कृषि आंकड़े क्या दर्शाते हैं

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद 'जलवायु अनुकूल कृषि पर राष्ट्रीय नवाचार' परियोजना के साथ आगे बढ़ रही है. यह पहल गहराई से इस बात की जांच करती है कि बढ़ता तापमान, अनियमित बारिश और अन्य जलवायु तनाव देश भर में फसलों को कैसे प्रभावित कर रहे हैं.

IPCC प्रोटोकॉल के अनुसार 651 मुख्य रूप से कृषि प्रधान जिलों के विस्तृत जिला-स्तरीय मूल्यांकन के माध्यम से, शोधकर्ताओं ने 310 क्षेत्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील (vulnerable) पाया है. इनमें से 109 क्षेत्र "अत्यधिक संवेदनशील" श्रेणी में हैं, जबकि 201 को "उच्च संवेदनशील" माना गया है.

इन क्षेत्रों के किसानों के लिए ये निष्कर्ष केवल आंकड़े नहीं हैं, बल्कि अपनी फसल, आजीविका और भविष्य की पैदावार की रक्षा करने के लिए तत्काल चुनौतियों का संकेत हैं.

किसानों की मदद के लिए उठाए गए कदम

अनिश्चित मौसम की चुनौतियों से निपटने में किसानों की मदद करने के लिए, 'ग्रामीण कृषि मौसम सेवा' योजना जिला और ब्लॉक स्तर पर अगले पांच दिनों के लिए मध्यम अवधि के मौसम पूर्वानुमान प्रदान करती है. भारतीय मौसम विज्ञान विभाग द्वारा तैयार इन पूर्वानुमानों के आधार पर, 130 कृषि-मौसम क्षेत्रीय इकाइयां विस्तृत कृषि-मौसम परामर्श तैयार करती हैं.

पिछले पांच वर्षों में मार्च महीने का औसत तापमान
वर्षअधिकतम तापमानन्यूनतम तापमान
202634.1°C17.3°C
202532.3°C15.5°C
202430.6°C14.3°C
202330.8°C16.2°C
202233.4°C17.6°C

कृषि परामर्श

तापमान में बढ़ोतरी को देखते हुए, किसानों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यकतानुसार खड़ी फसलों और सब्जियों की हल्की सिंचाई करें. उन्हें मार्च के पहले सप्ताह में बुवाई के लिए प्रमाणित बीजों का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाता है. वर्तमान मौसम को ध्यान में रखते हुए, किसानों से भिंडी की अगेती बुवाई के लिए खेत तैयार करने को कहा गया है.

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए, किसानों को अपने गेहूं की फसल में रतुआ रोग (Rust diseases) की नियमित निगरानी करने की सलाह दी गयी है. पीला रतुआ 10-20 डिग्री सेल्सियस के तापमान में पनपता है, लेकिन 25 डिग्री से ऊपर तापमान होने पर इसका फैलाव धीमा हो जाता है. भूरा रतुआ 15-25 डिग्री तापमान और उमस भरे माहौल में फलता-फूलता है, जबकि काला रतुआ आमतौर पर कम नमी और 20 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान पर होता है.

संपादक की पसंद

