ETV Bharat / bharat

तेल की बढ़ती कीमतों के बाद सामान हुए महंगे, खरीदार परेशान, मोबाइल, टीवी, फ्रिज सबकुछ के बढ़े दाम

नई दिल्ली : देश भर में इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल आइटम की कीमतों में आई तीव्र वृद्धि का सीधा असर घरेलू बजट पर पड़ना शुरू हो गया है. व्यापारियों का कहना है कि पिछले तीन महीनों में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की कीमतों में आई तीव्र वृद्धि ने कारोबार को प्रभावित किया है, और ग्राहक अक्सर बढ़ी हुई कीमतों के लिए दुकानदारों को दोषी ठहराते हैं.

एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर से लेकर स्मार्टफोन और बिजली के उपकरणों तक, कई उत्पाद पिछले कुछ महीनों में काफी महंगे हो गए हैं. उद्योग जगत के जानकारों का कहना है कि बढ़ती उत्पादन लागत और वैश्विक व्यवधान अब कारोबार और उपभोक्ताओं दोनों को प्रभावित कर रहे हैं.

कई कंपनियों ने 1 अप्रैल, 2026 से संशोधित कीमतें लागू कीं, जिसके परिणामस्वरूप विभिन्न श्रेणियों में 10-30% की वृद्धि हुई है. 1.5 टन का 3-स्टार एसी जो पहले ₹32,000-₹34,000 में बिकता था, अब ₹37,000 से ₹40,000 के बीच बिक रहा है, जबकि स्मार्टफोन की कीमतों में ₹1,000-₹6,000 की वृद्धि हुई है.

टेलीविजन, लैपटॉप और रेफ्रिजरेटर की कीमतों में भी लगभग 10-15% की वृद्धि हुई है. इस वृद्धि का कारण तांबा, एल्युमीनियम और पीवीसी जैसे कच्चे माल की बढ़ती कीमतें, महंगी लॉजिस्टिक्स, कमजोर रुपया और वैश्विक आपूर्ति में व्यवधान बताया जा रहा है.

उद्योग जगत के सूत्रों का कहना है कि माल ढुलाई की बढ़ती लागत और सेमीकंडक्टर घटकों की बढ़ती मांग ने निर्माताओं पर और दबाव बढ़ा दिया है. इसका असर दिल्ली के लाजपत राय बाजार में साफ दिखाई दे रहा है, जो देश के सबसे बड़े इलेक्ट्रॉनिक्स केंद्रों में से एक है.

तरुण भाटिया पुराने लाजपत राय बाजार के अध्यक्ष हैं. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया, “पिछले तीन महीनों में कीमतों में भारी वृद्धि हुई है. ग्राहकों को अक्सर लगता है कि दुकानदार मनमाने दाम वसूल रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कंपनियां और आपूर्तिकर्ता पहले से ही हमें अधिक कीमतों पर उत्पाद उपलब्ध करा रहे हैं.”

भाटिया ने कहा, “आयातित माल, विशेषकर कच्चा माल, कम से कम 15% महंगा हो गया है. इसके बाद, श्रम लागत बढ़ने के कारण विनिर्माण लागत भी बढ़ गई है. स्वाभाविक रूप से, जब उत्पाद महंगे होते हैं, तो श्रम शुल्क भी बढ़ जाता है. परिवहन लागत भी बढ़ गई है, इसलिए जब तक उत्पाद हमारी दुकान तक पहुंचते हैं, कीमतें लगभग 20% से 30% तक बढ़ जाती हैं. ब्लूटूथ स्पीकर, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, टेलीविजन, स्मार्टफोन और आरओ सिस्टम समेत सभी इलेक्ट्रॉनिक सामान महंगे हो गए हैं. ईरान-इजराइल संघर्ष के कारण ईंधन की कीमतों में वृद्धि ने भी लागत को प्रभावित किया है. फिलहाल, मांग अधिक है जबकि आपूर्ति कम है. एक बार आपूर्ति और मांग संतुलित हो जाने पर, कीमतें स्वतः ही कम हो सकती हैं.”