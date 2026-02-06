ETV Bharat / bharat

33.8 डिग्री से अधिक तापमान है जानलेवा!, क्या कहती है पीजीआई और पीयू की रिसर्च रिपोर्ट ?

PGI रिसर्च में चौंकाने वाला खुलासा ( ETV Bharat )

चंडीगढ़: उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही गर्मी अब केवल असहजता का कारण नहीं रही, बल्कि यह लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है. पीजीआई चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों व शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक नई स्टडी में सामने आया है कि तेज गर्मी और हीटवेव के दौरान शहर में मौतों की संख्या में साफ तौर पर बढ़ोतरी होती है. यह अध्ययन बदलते मौसम के असर को लेकर गंभीर चेतावनी देने जैसा है. पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी की अहम रिसर्च: दरअसल, यह रिसर्च पीजीआई चंडीगढ़ के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. रवींद्र खैईवाल की अगुवाई में की गई. स्टडी में साल 2010 से 2015 के बीच चंडीगढ़ के मौसम और मौतों के आधिकारिक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. यह शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल "नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स" में प्रकाशित हुआ है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है. तेज गर्मी बन रही जानलेवा (ETV Bharat) 33.8 डिग्री के बाद तेजी से बढ़ती हैं मौतें: रिसर्च में पाया गया कि जैसे ही चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, वैसे ही मौत का खतरा तेजी से बढ़ने लगता है. इस बारे में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान डॉ. खैईवाल ने बताया कि, "इस सीमा के पार जाने के बाद रोजाना होने वाली मौतों में औसतन 4 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह आंकड़ा गर्मी के असर को साफ तौर पर दर्शाता है."