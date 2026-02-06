33.8 डिग्री से अधिक तापमान है जानलेवा!, क्या कहती है पीजीआई और पीयू की रिसर्च रिपोर्ट ?
PGI-पीयू स्टडी में चौंकाने वाली बात सामने आई है. स्टडी के मुताबिक तापमान 33.8°C पार होते ही मौत का खतरा बढ़ जाता है.
February 6, 2026
February 6, 2026
चंडीगढ़: उत्तर भारत में लगातार बढ़ रही गर्मी अब केवल असहजता का कारण नहीं रही, बल्कि यह लोगों की जान के लिए गंभीर खतरा बनती जा रही है. पीजीआई चंडीगढ़ और पंजाब यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों व शोधकर्ताओं द्वारा की गई एक नई स्टडी में सामने आया है कि तेज गर्मी और हीटवेव के दौरान शहर में मौतों की संख्या में साफ तौर पर बढ़ोतरी होती है. यह अध्ययन बदलते मौसम के असर को लेकर गंभीर चेतावनी देने जैसा है.
पीजीआई और पंजाब यूनिवर्सिटी की अहम रिसर्च: दरअसल, यह रिसर्च पीजीआई चंडीगढ़ के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के प्रोफेसर डॉ. रवींद्र खैईवाल की अगुवाई में की गई. स्टडी में साल 2010 से 2015 के बीच चंडीगढ़ के मौसम और मौतों के आधिकारिक आंकड़ों का विश्लेषण किया गया. यह शोध अंतरराष्ट्रीय जर्नल "नेचर साइंटिफिक रिपोर्ट्स" में प्रकाशित हुआ है, जिससे इसकी विश्वसनीयता और बढ़ जाती है.
33.8 डिग्री के बाद तेजी से बढ़ती हैं मौतें: रिसर्च में पाया गया कि जैसे ही चंडीगढ़ में अधिकतम तापमान 33.8 डिग्री सेल्सियस से ऊपर जाता है, वैसे ही मौत का खतरा तेजी से बढ़ने लगता है. इस बारे में ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान डॉ. खैईवाल ने बताया कि, "इस सीमा के पार जाने के बाद रोजाना होने वाली मौतों में औसतन 4 प्रतिशत से ज्यादा की बढ़ोतरी दर्ज की गई. यह आंकड़ा गर्मी के असर को साफ तौर पर दर्शाता है."
असली आंकड़ों पर आधारित है स्टडी: डॉ. रवींद्र खैईवाल ने बताया कि, "इस स्टडी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह अनुमान या मॉडलिंग पर नहीं, बल्कि वास्तविक मौतों के रिकॉर्ड पर आधारित है. पहले की गई स्टडी में केवल संभावनाओं की बात की गई थी, लेकिन इस रिसर्च ने बढ़ती गर्मी और मौतों के बीच सीधा संबंध साबित कर दिया है."
65+ सबसे ज्यादा खतरे में: डॉ. रवींद्र खैईवाल ने कहा कि, "स्टडी में यह भी सामने आया है कि 65 साल से अधिक उम्र के लोग तेज गर्मी से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं. इस आयु वर्ग में गर्मी के दौरान मौत का खतरा सामान्य लोगों की तुलना में करीब डेढ़ गुना ज्यादा पाया गया. सामान्य दिनों में पुरुषों की मौतों की संख्या महिलाओं से अधिक रही, लेकिन हीटवेव के समय जोखिम का असर पुरुष और महिला दोनों पर लगभग बराबर देखा गया."
हीट एक्शन प्लान को मजबूत करने की जरूरत: वहीं, इस अध्ययन से जुड़े पंजाब यूनिवर्सिटी के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रोफेसर डॉ. सुमन मोर ने कहा कि, "अब गर्मी को हल्के में लेने की भूल नहीं की जा सकती. हीट एक्शन प्लान को वास्तविक आंकड़ों से जोड़ना जरूरी है. अगर वार्ड स्तर पर योजना बनाई जाए, तो बुज़ुर्गों और अन्य कमजोर वर्गों को समय रहते बचाया जा सकता है."
