ग्लेशियर झीलों के बढ़ने से कश्मीर में बाढ़ का खतरा बढ़ा: रिसर्च में चेतावनी

एक नई स्टडी में चेतावनी दी गई है कि बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर झीलें तेजी से फैल रही है.

Glacier melt flood risk
फाइल फोटो (ETV Bharat)
By Muhammad Zulqarnain Zulfi

Published : January 12, 2026 at 2:06 PM IST

4 Min Read
श्रीनगर: कश्मीर में पहाड़ों पर रहने वाले समुदाय उन्हीं ग्लेशियरों से बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं जो उनके इलाके की पहचान है. एक नई स्टडी ने चेतावनी दी है कि बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर झीलें तेजी से फैल रही है. इससे विनाशकारी बाढ़ के लिए खतरनाक रूप से अनुकूल माहौल बन रहा है.

जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में कश्मीर हिमालयी क्षेत्र में पाँच ऐसी खास झीलों की पहचान की गई है जिन्हें अब हाई रिस्क माना जा रहा है. जैसे-जैसे विशाल कोलाहोई जैसे ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, पिघला बर्फ का पानी ढीली चट्टानों और मलबे की कमजोर दीवारों के पीछे फंस रहा है.

ये प्राकृतिक बांध जिन्हें मोरेन भी कहा जाता है, इतनी ज्यादा मात्रा में पानी रोकने के लिए नहीं बने थे. वैज्ञानिकों को डर है कि वे बिना किसी चेतावनी के ढह सकते हैं, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकता है. कश्मीर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और इस स्टडी के को-ऑथर इरफान राशिद ने कहा, 'इस इलाके में बड़े ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कोई रिकॉर्डेड इतिहास नहीं है, लेकिन अब फिजिकल हालात खतरनाक रूप से इसके लिए अनुकूल होते जा रहे हैं.'

राशिद ने चेतावनी दी कि एक छोटी सी दरार भी आपदाओं का डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकती है. नीचे की घाटियों को अचानक बाढ़ और भूस्खलन के जानलेवा कॉम्बिनेशन का सामना करना पड़ सकता है, जो घरों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में सक्षम हैं.

यह स्टडी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक प्रोजेक्ट के तहत की गई थी. स्टडी के अनुसार रिसर्चर्स ने पतली होती बर्फ को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट डेटा और फील्ड वर्क का इस्तेमाल किया. उन्होंने पाया कि ग्लेशियरों के पीछे हटने का कारण लोकल मौसम के पैटर्न में बदलाव है. इसमें गर्म सर्दियाँ और बर्फबारी में काफी कमी शामिल है.

खतरा सिर्फ काल्पनिक नहीं है. जबकि 2025 के मानसून के दौरान किश्तवाड़ जिले में दर्जनों लोगों की जान लेने वाली जानलेवा बाढ़ भारी बारिश के कारण आई थी, इस घटना ने यह दिखाया कि संकरी पहाड़ी घाटियाँ पानी के अचानक तेज बहाव के सामने कितनी लाचार हैं.

सेंट्रल वॉटर कमीशन के एक्सपर्ट्स ने बताया है कि यह एक क्षेत्रीय संकट है. लद्दाख और हिमाचल प्रदेश में भी ऐसे ही ट्रेंड दिख रहे हैं, जहाँ झीलें आकार और संख्या दोनों में बढ़ रही हैं. कई इलाकों में संभावित बाढ़ के रास्ते में हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, सड़कें और गाँव हैं. एक बड़ा विस्फोट कई मील तक फैल सकता है, जिससे बड़े-बड़े पत्थर और मिट्टी बहकर पानी को एक विनाशकारी घोल में बदल सकते हैं.

इस स्टडी के लेखक जिनमें सीरत मगरे और सामी उल्लाह भट शामिल हैं, अब सरकार से रिसर्च से आगे बढ़कर सक्रिय बचाव के कदम उठाने की अपील कर रहे हैं. वे सबसे कमज़ोर प्राकृतिक बांधों को स्थिर करने के लिए शुरुआती चेतावनी सिस्टम और इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट लगाने की मांग कर रहे हैं.

उनका यह भी तर्क है कि पहाड़ों में सभी नए कंस्ट्रक्शन में आपदा प्लानिंग को शामिल किया जाना चाहिए. यह बात खासकर हाइड्रोपावर सेक्टर के लिए सच है, जो इस क्षेत्र को ज्यादातर एनर्जी देता है, लेकिन पहाड़ों के खतरों के प्रति बहुत ज्यादा कमजोर है. राशिद ने कहा, 'जलवायु परिवर्तन हिमालयी परिदृश्य को हमारी सोच से भी ज्यादा तेजी से बदल रहा है.' उन्होंने कहा कि ऊँचाई वाले क्षेत्र में जीवित रहने के लिए पहले से निगरानी करना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि एक ज़रूरत बन गया है.

