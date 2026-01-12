ETV Bharat / bharat

ग्लेशियर झीलों के बढ़ने से कश्मीर में बाढ़ का खतरा बढ़ा: रिसर्च में चेतावनी

श्रीनगर: कश्मीर में पहाड़ों पर रहने वाले समुदाय उन्हीं ग्लेशियरों से बढ़ते खतरे का सामना कर रहे हैं जो उनके इलाके की पहचान है. एक नई स्टडी ने चेतावनी दी है कि बढ़ते तापमान के कारण ग्लेशियर झीलें तेजी से फैल रही है. इससे विनाशकारी बाढ़ के लिए खतरनाक रूप से अनुकूल माहौल बन रहा है.

जर्नल ऑफ ग्लेशियोलॉजी में प्रकाशित एक अध्ययन में कश्मीर हिमालयी क्षेत्र में पाँच ऐसी खास झीलों की पहचान की गई है जिन्हें अब हाई रिस्क माना जा रहा है. जैसे-जैसे विशाल कोलाहोई जैसे ग्लेशियर पीछे हट रहे हैं, पिघला बर्फ का पानी ढीली चट्टानों और मलबे की कमजोर दीवारों के पीछे फंस रहा है.

ये प्राकृतिक बांध जिन्हें मोरेन भी कहा जाता है, इतनी ज्यादा मात्रा में पानी रोकने के लिए नहीं बने थे. वैज्ञानिकों को डर है कि वे बिना किसी चेतावनी के ढह सकते हैं, जिससे ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड आ सकता है. कश्मीर यूनिवर्सिटी में एसोसिएट प्रोफेसर और इस स्टडी के को-ऑथर इरफान राशिद ने कहा, 'इस इलाके में बड़े ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड का कोई रिकॉर्डेड इतिहास नहीं है, लेकिन अब फिजिकल हालात खतरनाक रूप से इसके लिए अनुकूल होते जा रहे हैं.'

राशिद ने चेतावनी दी कि एक छोटी सी दरार भी आपदाओं का डोमिनो इफेक्ट पैदा कर सकती है. नीचे की घाटियों को अचानक बाढ़ और भूस्खलन के जानलेवा कॉम्बिनेशन का सामना करना पड़ सकता है, जो घरों और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने में सक्षम हैं.

यह स्टडी पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के एक प्रोजेक्ट के तहत की गई थी. स्टडी के अनुसार रिसर्चर्स ने पतली होती बर्फ को ट्रैक करने के लिए सैटेलाइट डेटा और फील्ड वर्क का इस्तेमाल किया. उन्होंने पाया कि ग्लेशियरों के पीछे हटने का कारण लोकल मौसम के पैटर्न में बदलाव है. इसमें गर्म सर्दियाँ और बर्फबारी में काफी कमी शामिल है.