पहले गुलदार-हाथी, अब उत्तराखंड में खूंखार हुआ भालू, 25 सालों में 2 हजार लोगों पर हमला, मौत के आंकड़ों ने चौंकाया

पौड़ी में ताजा हमला: ताजा मामला पौड़ी गढ़वाल जिले का है. बीती 17 नवंबर (सोमवार) की सुबह पौड़ी गढ़वाल के बीरोंखाल ब्लॉक में एक भालू ने 40 वर्षीय लक्ष्मी देवी (पत्नी महिपाल सिंह) पर हमला कर उनको गंभीर रूप से घायल कर दिया. लक्ष्मी देवी हर रोज की तरह ही गांव के पास घास काटने गई थीं. उनके साथ गांव की तीन-चार अन्य महिलाएं भी थीं. इसी दौरान झाड़ियों में छिपे भालू को वो देख न सकीं और भालू ने महिला पर अचानक हमला कर दिया.

उत्तराखंड में हमलवार भालू: उत्तराखंड का गढ़वाल रीजन इस वक्त भालुओं के आतंक से भयभीत है. ये विशालकाय जानवर लोगों के ऊपर इस कदर हमला कर रहा है कि या तो लोग अपाहिज हो रहे हैं, या अंग-भंग हो रहे हैं या फिर जान गंवा रहे हैं. अपने शिकार को सूंघने में काफी शातिर ये शिकारी दबे पांव दिन और रात लोगों पर हमला कर रहा है.

भालुओं के इन हमलों में इस साल अबतक 6 लोगों की मौत हो चुकी है. हालात ये हैं कि विभाग एक जिले से भालू के आतंक को खत्म करने की रणनीति बनाता है, लेकिन तब तक दूसरा जिला भालू से आतंकित हो रहा होता है.

उत्तराखंड के पर्वतीय इलाकों में आबादी के बीच अक्सर गुलदार और बाघों की मौजूदगी दर्ज की जाती है. लेकिन अब भालू ने भी अपनी दस्तक से लोगों की दशहत को कई गुना बढ़ा दिया है. प्रदेश के खासकर गढ़वाल क्षेत्र में भालू द्वारा ग्रामीणों पर हमलों की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं. दहशत के कारण ग्रामीणों ने शाम होते ही घरों से निकलना बंद कर दिया है.

देहरादून: उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाली आबादी हमेशा चुनौतियों से घिरी रहती है. मॉनसून सीजन में बारिश और भूस्खलन अक्सर पर्वतीय क्षेत्र के लोगों को गहरा जख्म देते आ रहे हैं. हालांकि, ये चुनौतियां 3 से 4 महीने मॉनसून के दौरान की ही होती हैं, लेकिन एक बड़ी चुनौती ऐसी भी है जो अब 12 महीने लोगों की जान आफत में डाल रही है. अब आलम ये है कि इन बढ़ती चुनौतियों के कारण लोगों के मन में डर काफी बढ़ गया है, और ये डर है वन्यजीव और मानव के बीच बढ़ते संघर्ष का.

खेत में फसलों के पीछे छिपकर भालू द्वारा हमले की घटनाएं ज्यादा दर्ज की गई हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

भालू का हमला इतना भयानक था कि महिला की हालत बेहद खराब हो गई थी. उनका चेहरा पूरी तरह खून से लथपथ था. महिला की दाईं आंख और सिर पर गंभीर चोटें आई हैं. हमला के दौरान अन्य महिलाएं चीखने लगी जिससे भालू जंगल में भाग लगा. मदद को पहुंचे ग्रामीणों ने लक्ष्मी देवी को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीरोंखाल पहुंचाया. बेहतर उपचार के लिए उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है.

पर्वतीय क्षेत्रों में भालू के बढ़ते हमले से लोग दहशत में हैं. (PHOTO-ETV Bharat)

ये स्थिति केवल बीरोंखाल की ही नहीं बल्कि पौड़ी के पैठाणी, थलीसैंण क्षेत्र में भी भालू की ऐसी दहशत है कि लोग अपने घरों से निकलने से भी कतरा रहे हैं. गढ़वाल क्षेत्र की हाल ही में घटी घटनाओं में सामने आया कि भालू लोगों के सिर और चेहरे पर हमला कर गहरे जख्म कर रहा है और एक नहीं भालू लगातार वार कर रहा है.

क्या है लोगों पर हमले का कारण: उत्तराखंड में भालू के आतंक का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि साल 2000 से लेकर 17 नवंबर 2025 तक भालू के हमले में 71 लोगों की जान गई. जबकि 2009 लोगों के ऊपर भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल किया.

भालू इसलिए हमला अधिक कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें जंगल में पर्याप्त भोजन न मिल रहा हो. लगातार बारिश, भूस्खलन, बाढ़ की वजह से न केवल पहाड़ों को नुकसान हुआ है, बल्कि वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचा है. भालू अनुमानत: 3000 मीटर की ऊंचाई पर रहते हैं. लेकिन हाल के दिनों में देखा है कि पौड़ी, कोटद्वार और पछुवादून में भी भालू ने लोगों पर हमले किए हैं. ये घटनाएं न केवल पहाड़ों पर रहने वाले लोगों के लिए, बल्कि भालुओं के लिए भी चिंताजनक है. भालू अपने शिकार पर पंजे से प्रहार करता है. अगर भालू अपने शिकार को जिंदा छोड़ भी देता है तो उसके घाव इतने गहरे होते हैं कि उसको भरने में सालों लग जाते हैं.

- सनातन सोनकर, पूर्व निदेशक, राजाजी नेशनल पार्क -

कहां कहां हुए हमले: चमोली में 17 नवंबर को भालू ने एक व्यक्ति पर हमला कर बुरी तरह से घायल कर दिया. चमोली के संगवाड़ा गांव निवासी धन सिंह नाम के व्यक्ति पर भालू ने उस दौरान हमला किया, जब वो घास लेने जंगल गए थे. इस हमले में वह बुरी तरह घायल हो गए. गंभीर हालत में उन्हें हायर सेंटर रेफर किया गया.

ग्रामीण इलाकों में लोग मशाल जलाकर भालू से खुद की रक्षा कर रहे. (PHOTO-ETV Bharat)

विकासनगर में 15 नवंबर को घास काटने गई महिला पर भालू ने अचानक हमला कर दिया था, जिसमें महिला बुरी तरह से घायल हुई. बताया गया कि महिला ने हाथ में दरांती लेकर भालू से बचने की कोशिश भी की, लेकिन तब तक भालू महिला को गंभीर रूप से घायल कर चुका था. फकीरी देवी का अभी भी अस्पताल में उपचार जारी है.

गढ़वाल के ही उत्तरकाशी जिले के एक गांव में बुजुर्ग महिला पर भालू ने हमला किया था. 11 नवंबर को 70 साल की बुजुर्ग प्यारी देवी अपने खेत में काम कर रही थी. भालू को देखकर महिला भागी भी, लेकिन भालू ने तब तक महिला का पीछा नहीं छोड़ा जब तक उसने उसे घायल नहीं कर दिया. हालांकि उत्तरकाशी में लगातार बढ़ रही इन घटनाओं को लेकर रेंज अधिकारी मुकेश रतूड़ी का कहना है कि विभाग लगातार लोगों से जागरूक कर रहा है. विभाग लगातार गश्त भी कर रहा है.

कुमाऊं रीजन के पिथौरागढ़ जिले में भी भालू का आतंक देखा गया है. 2 नवंबर को पिथौरागढ़ के बोरागांव तोक कॉपा निवासी 45 वर्षीय बसंती देवी शाही पर भालू ने हमला कर मौत के घाट उतार दिया था. इसी तरह पिथौरागढ़ में ही 31 अक्टूबर को चामी गांव में भालू ने एक महिला को बुरी तरह से घायल किया था.

क्या कहते हैं जाने माने शिकारी:

अभी उत्तराखंड में मक्का समेत अन्य फैसलें पकी हुई हैं. बारिश के बाद भालू के लिए जंगल में कुछ नहीं रह जाता, इसलिए वह मक्का और अन्य फसलें खाने के लिए रिहायशी इलाकों में आ रहे हैं. दूसरा पहलू ये है कि सर्वाहारी होने के कारण भालू, अन्य जीव जंतुओं के शिकार के लिए भी ग्रामीण इलाकों में पहुंच रहे हैं.

- लखपत सिंह रावत, शिकारी -

अन्य जानवर भी ले रहे जान: ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड में भालू ही सबसे ज्यादा आतंकित कर रहे हैं. देखा जाए तो लोगों पर हमला करने में गुलदार सबसे आगे हैं. उत्तराखंड वन विभाग से मिले आंकड़ों के अनुसार, साल 2000 से लेकर 17 नवंबर 2025 तक के आंकड़े बताते हैं कि गुलदार ने अब तक 546 लोगों की जान ली है. जबकि 2,126 लोग घायल हुए हैं. इसी तरह से हाथी ने 230 लोगों की जान ली है. जबकि 234 लोग हाथी के हमले में घायल हुए हैं. इसी तरह बाघ ने 106 लोगों की जान ली है. जबकि 134 लोग घायल किए हैं. इसी तरह से भालू ने 71 लोगों की जान ली, जबकि 2,009 लोग घायल किए हैं.

इसके अलावा अन्य जानवर भी उत्तराखंड में लोगों की जान लेते रहे हैं. सर्पदंश के मामले में अब तक 260 लोग मारे जा चुके हैं. जबकि 1,056 लोग सांप के काटने से घायल हुए हैं. जंगली सूअर भी 30 लोगों की जान ले चुके हैं. जबकि 663 लोगों को उन्होंने घायल किया है. बंदर अब तक 211 लोगों को घायल कर चुके हैं. ततैया 10 लोगों की जान ले चुकी हैं और 16 लोगों को घायल कर चुकी हैं. मगरमच्छ भी उत्तराखंड में 9 लोगों की जान ले चुके हैं, जबकि 44 लोग मगरमच्छ के हमलों से घायल हुए हैं.

सरकार से मांग: वहीं, लगातार घट रही इन जानलेवा घटनाओं के बाद भयग्रस्त ग्रामीणों ने सरकार और वन विभाग से प्रभावी कदम उठाने की मांग की है. ग्रामीणों का आरोप है कि आम आदमी के जीवन की कोई कीमत नहीं रह गई है. इस तरह के हमलों के कारण लोगों का घर से निकलना भी मुश्किल हो गया है. ग्रामीणों का कहना है कि इन क्षेत्रों में पिछले कुछ समय से भालू और गुलदार की आवाजाही लगातार बढ़ रही है. ऐसे में संभावित क्षेत्रों में वन विभाग द्वारा गश्त बढ़ाई जाए. हमलावर वन्यजीवों को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए जाएं और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं.

