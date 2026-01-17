ETV Bharat / bharat

ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर जारी रहेगी गंगा आरती, हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला, जानिये वजह

देहरादून: ऋषिकेश त्रिवेणी घाट पर होने वाली गंगा आरती के भविष्य को लेकर चल रहे विवाद में, उत्तराखंड हाई कोर्ट ने श्री गंगा सभा को कुछ शर्तों के साथ अनुष्ठान जारी रखने की अनुमति दे दी है. जस्टिस आशीष नैथानी की वेकेशन बेंच ने शुक्रवार को जनहित और धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए यह फैसला सुनाया.

यह मामला तब शुरू हुआ जब ऋषिकेश नगर निगम ने एक प्रस्ताव पारित किया. जिसमें श्री गंगा सभा को आरती करने से रोकने का आदेश जारी किया. निगम की ओर से तर्क दिया गया कि संगठन का रजिस्ट्रेशन खत्म हो गया है. इसलिए उसे आरती करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है.

इसके अलावा, श्री गंगा सभा पर व्यावसायिक शोषण और गंदगी फैलाने के आरोप लगाए गए थे. इसके जवाब में, सभा ने हाई कोर्ट में निगम के आदेश को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की. हाईकोर्ट ने आरती के सांस्कृतिक महत्व पर जोर देते हुए कहा कि यह सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि भारतीय उपमहाद्वीप की एक प्राचीन सांस्कृतिक और सभ्यतागत विरासत है, और इसे अचानक रोकना गलत है.

कोर्ट ने कहा कि बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के, एक लंबे समय से चली आ रही परंपरा को अचानक रोकना जनहित में नहीं है और इससे तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को काफी असुविधा हो सकती है. हालांकि, कोर्ट ने माना कि श्री गंगा सभा का रजिस्ट्रेशन सच में खत्म हो गया है. उसके पास आरती करने का स्थायी अधिकार नहीं है, लेकिन उसने इसे एक अस्थायी व्यवस्था के तौर पर जारी रखने की अनुमति देना जरूरी समझा.

इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च को तय है. तब तक, श्री गंगा सभा को आरती करने से रोकने वाले नगर निगम के आदेश पर रोक लगा दी गई है. इसके अलावा, हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि श्री गंगा सभा आरती में भाग लेने या देखने के इच्छुक भक्तों से कोई एंट्री फीस या पैसा नहीं लेगी. कोर्ट ने कहा सभा को नगर निगम की अनुमति के बिना फूल, दीये और पूजा से संबंधित अन्य सामान बेचने वाले स्थानीय दुकानदारों से कोई कमीशन या किराया लेने की भी मनाही है.