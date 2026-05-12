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उत्तराखंड में फिर बड़ा हादसा, एमपी के श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी से टकराई बस, मची चीख पुकार

ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर एक बस सामने से आ रही एमपी के श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी से टकरा गई. जिससे अफरा तफरी मच गई.

TWO BUSES COLLIDE IN RISHIKESH
ऋषिकेश देहरादून मार्ग एक्सीडेंट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : May 12, 2026 at 1:01 PM IST

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ऋषिकेश: उत्तराखंड में सड़क हादसे कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं. ताजा मामला ऋषिकेश देहरादून मार्ग से सामने आया है. आज ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर काली मंदिर के पास दो बसों की आमने-सामने से भिड़ंत हो गई. जिसकी चपेट में एक कार भी आ गई. घटना में दोनों बस और कार बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई.

घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई. स्थानीय लोगों की मदद से सभी वाहनों में सवार लोगों को बाहर निकाला गया. इस दौरान कार सवार तीन और बसों में बैठे दो यात्री घायल हो गए. कार सवारों को जौलीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य दो घायलों को ऋषिकेश के सरकारी अस्पताल भेजा गया है. प्रथम दृष्टि ओवरटेक करने के दौरान यह हादसा होने की आशंका जताई गई है.

एमपी के श्रद्धालुओं से भरी गाड़ी से टकराई बस (ETV Bharat)

ऋषिकेश कोतवाली पुलिस के मुताबिक मंगलवार की सुबह करीब 8:30 बजे ऋषिकेश देहरादून मार्ग पर काली मंदिर के पास भीषण सड़क हादसा होने की जानकारी मिली. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. देखा कि देहरादून की ओर से आ रही विश्वनाथ सेवा की बस और चार धाम यात्रा पर जा रही एक श्रद्धालुओं की बस आमने-सामने से टकराई हुई है. इन बसों की चपेट में एक कार भी आई है. राहगीरों ने बसों में और कार में सवार लोगों को बाहर निकाला. पुलिस ने मौके पर तत्काल एक्शन लिया और एंबुलेंस से घायलों को अस्पताल भेजने की कार्रवाई शुरू की.

कोतवाल कैलाश चंद्र भट्ट ने बताया कार सवार तीन घायलों को जौलीग्रांट स्थित हिमालयन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. अन्य दो घायलों को सरकारी अस्पताल में लाया गया है. डॉक्टरों ने घायलों की हालत खतरे से बाहर बताई है. जानकारी मिली है कि देहरादून की ओर से आ रही बस ओवरटेक कर रही थी, इस दौरान वह सामने से आ रही श्रद्धालुओं की बस से टकरा गई. जिसमें कार भी चपेट में आ गई. पुलिस घटना की जांच में जुट गई है. घायलों की पहचान करने के प्रयास जारी है. श्रद्धालु मध्य प्रदेश मुरैना के रहने वाले हैं. ये सभी चार धाम यात्रा पर जा रहे थे.

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ऋषिकेश देहरादून मार्ग एक्सीडेंट
ऋषिकेश में दो बसों की भिड़ंत
ऋषिकेश में एक्सीडेंट
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