ऋषिकेश में रफ्तार का कहर, खड़े ट्रक से टकराई हाई स्पीड कार, 4 लोगों की मौत
ऋषिकेश क्षेत्र में मनसा देवी मंदिर के रेलवे फाटक के पास देर रात हुआ भयानक हादसा, गाय को बचाने के चक्कर में बेकाबू हुई कार
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : December 17, 2025 at 9:29 AM IST
ऋषिकेश: देहरादून जिले के ऋषिकेश में बीती रात भीषण हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. इस सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कार बहुत तेज रफ्तार में थी. हादसे से पहले हरिद्वार की तरफ से आ रही इस कार ने कई वाहनों को ओवरटेक किया था.
ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा: ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर मनसा देवी मंदिर के पास रेलवे फाटक है. यहीं सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था. हरिद्वार की ओर से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी. कार चालक शायद अंधेरे में जानवर को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे खड़े ट्रक HR 58 A 9751 को नहीं देख पाया. कार जोरदार तरीके से खड़े ट्रक से टकरा गई.
खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार: खड़े ट्रक से टकराते ही एक्सयूवी कार UK07 FS 5587 के परखच्चे उड़ गए. कार पिचकर ट्रक के नीचे जा घुसी. जोरदार आवाज में हुए हादसे की का शोर सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों ने तुरंत पुलिस को सड़क हादसे की सूचना दी. सूचना मिलते ही तत्काल ऋषिकेश कोतवाली, श्यामपुर चौकी और आईडीपीएल चौकी से पुलिस बल मौके पर पहुंचा.
सड़क हादसे में चार लोगों की मौत: बुरी तरह क्षतिग्रस्त कार में सवार 4 लोग बुरी हालत में थे. उन्हें कार से निकालने में पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी. हालत ये थी कि पुलिस को कार काटने के लिए कटर मंगवाना पड़ा. कटकर की सहायता से कार सवार लोगों को अलग कर बाहर निकाला जा सका. पुलिस उन्हें तत्काल एंबुलेंस से अस्पताल ले गई. अस्पताल में डॉक्टरों ने चारों लोगों को मृत घोषित कर दिया.
बहुत तेज स्पीड में थी कार: ऋषिकेश पुलिस ने बताया कि मंगलवार रात एक तेज रफ्तार कार हरिद्वार से ऋषिकेश की ओर आ रही थी. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस कार ने रास्ते में अनेक कारों को ओवरटेक किया था. रेलवे फाटक के पास अचानक कार के सामने कोई जानवर आ गया. जानवर को बचाने के चक्कर में कार चालक ने वाहन थोड़ा मोड़ा जो सीधे सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गया.
कोतवाल ने ये कहा: ऋषिकेश कोतवाल केसी भट्ट ने बताया कि-
कार के नंबर से कार मालिक की डिटेल निकाली गई है. कार स्वामी की पहचान चंद्रेश्वर मार्ग ऋषिकेश निवासी सोनू कुमार के रूप में हुई है. मृतकों की पहचान भी हो गई है.
-केसी भट्ट, कोतवाल, ऋषिकेश-
हादसे में मृतकों के नाम
- धीरज जायसवाल उम्र 31 वर्ष पुत्र दिनबंधु जायसवाल, निवासी चंद्रेश्वर नगर दुर्गा मंदिर रोड निकट हिमालयन हॉस्पिटल ऋषिकेश, देहरादून
- हरिओम पाण्डे उम्र 22 वर्ष पुत्र अरविंद कुमार पाण्डे, निवासी हनुमान मंदिर गुमानीवाला ऋषिकेश जनपद देहरादून
- करण प्रसाद उम्र 23 वर्ष पुत्र तुलसी प्रसाद, निवासी लकड़घाट ब्लॉक सी विस्थापित कोतवाली ऋषिकेश जनपद देहरादून
- सत्यम कुमार उम्र 20 वर्ष पुत्र मंगल सिंह, निवासी गुज्जर बस्ती गली नंबर 6 घूमने वाला श्यामपुर कोतवाली ऋषिकेश जनपद देहरादून
ये भी पढ़ें: ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने कई वाहनों को मारी टक्कर, UKD नेता त्रिवेंद्र पंवार समेत 3 लोगों की मौत