ऋषिकेश में रफ्तार का कहर, खड़े ट्रक से टकराई हाई स्पीड कार, 4 लोगों की मौत

ऋषिकेश में सड़क हादसा ( Concept Image ETV Bharat )

ऋषिकेश: देहरादून जिले के ऋषिकेश में बीती रात भीषण हादसा हो गया. एक तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. इस सड़क हादसे में कार सवार 4 लोगों की मौत हो गई. बताया जा रहा है कि कार बहुत तेज रफ्तार में थी. हादसे से पहले हरिद्वार की तरफ से आ रही इस कार ने कई वाहनों को ओवरटेक किया था. ऋषिकेश में भीषण सड़क हादसा: ऋषिकेश-हरिद्वार मार्ग पर मनसा देवी मंदिर के पास रेलवे फाटक है. यहीं सड़क किनारे एक ट्रक खड़ा था. हरिद्वार की ओर से एक तेज रफ्तार कार आ रही थी. कार चालक शायद अंधेरे में जानवर को बचाने के चक्कर में सड़क किनारे खड़े ट्रक HR 58 A 9751 को नहीं देख पाया. कार जोरदार तरीके से खड़े ट्रक से टकरा गई. कार हादसा (CCTV video) खड़े ट्रक से टकराई तेज रफ्तार कार: खड़े ट्रक से टकराते ही एक्सयूवी कार UK07 FS 5587 के परखच्चे उड़ गए. कार पिचकर ट्रक के नीचे जा घुसी. जोरदार आवाज में हुए हादसे की का शोर सुनकर इलाके में हड़कंप मच गया. लोगों ने तुरंत पुलिस को सड़क हादसे की सूचना दी. सूचना मिलते ही तत्काल ऋषिकेश कोतवाली, श्यामपुर चौकी और आईडीपीएल चौकी से पुलिस बल मौके पर पहुंचा.