ETV Bharat / bharat

भारत का उत्थान भारत की ताकत से तय होगा, दूसरों की गलतियों से नहीं: जयशंकर

नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत का उत्थान भारत की ताकत से तय होगा, न कि दूसरों की गलतियों से. नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, "भारत के आगे बढ़ने की दिशा बहुत स्पष्ट है, एक तरह से, इसे रोका नहीं जा सकता. इसलिए, जब हम आज देशों के आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो देशों का आगे बढ़ना देशों द्वारा तय होता है. भारत का आगे बढ़ना भारत द्वारा तय किया जाएगा. यह हमारी ताकत से तय होगा, दूसरों की गलतियों से नहीं."

जयशंकर का बयान अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के उप-विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडाउ(Christopher Landau) की उसी कॉन्क्लेव के दौरान की गई बातों को खारिज करता है. लैंडौ ने कहा था कि वॉशिंगटन भारत के साथ अपने आर्थिक जुड़ाव में चीन के साथ की गई 'गलतियों' को नहीं दोहराएगा.

क्रिस्टोफर लैंडाउ का नाम लिए बिना जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत की प्रगति का रास्ता उसकी अपनी ताकत से तय होगा.

गुरुवार को रायसीना डायलॉग में शामिल होते हुए लैंडाउ ने कहा कि भारत को यह समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं करने जा रहे हैं जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थीं. लैंडाउ ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम जो भी करें, वह हमारे लोगों के लिए सही हो, क्योंकि आखिर में हमें अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा… ठीक वैसे ही जैसे भारत सरकार को अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा."

लैंडाउ के बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया और कांग्रेस ने ऐसे 'अपमान करने वाले बयानों' पर चुप रहने के लिए BJP की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की आलोचना की. शुक्रवार को, कांग्रेस ने भारत के साथ व्यापार को लेकर अमेरिका की सोच पर लैंडाउ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और उन्हें 'अपमानजनक' और 'भारत विरोधी' बताया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऐसे बयान इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'समझौता' कर चुके हैं.

जयशंकर ने 'समुद्र का हृदय: हिंद महासागर का भविष्य' विषय पर एक पैनल चर्चा में भाग लेते हुए कहा, "इंडियन ओशन रीजन (IOR) एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम का आधुनिक उदाहरण है जो पोस्ट-कॉलोनियल युग में फिर से बन रहा है. भारत इस पूरे क्षेत्र में संपर्क को फिर से बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिससे इसके पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों को जोड़ा जा सके."