भारत का उत्थान भारत की ताकत से तय होगा, दूसरों की गलतियों से नहीं: जयशंकर
जयशंकर का बयान अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी उप-विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडाउ की रायसीना डायलॉग के दौरान की गई बातों को खारिज करता है.
Published : March 8, 2026 at 10:06 AM IST
नई दिल्ली: विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शनिवार को कहा कि भारत का उत्थान भारत की ताकत से तय होगा, न कि दूसरों की गलतियों से. नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग 2026 में बोलते हुए जयशंकर ने कहा, "भारत के आगे बढ़ने की दिशा बहुत स्पष्ट है, एक तरह से, इसे रोका नहीं जा सकता. इसलिए, जब हम आज देशों के आगे बढ़ने की बात करते हैं, तो देशों का आगे बढ़ना देशों द्वारा तय होता है. भारत का आगे बढ़ना भारत द्वारा तय किया जाएगा. यह हमारी ताकत से तय होगा, दूसरों की गलतियों से नहीं."
जयशंकर का बयान अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका के उप-विदेश सचिव क्रिस्टोफर लैंडाउ(Christopher Landau) की उसी कॉन्क्लेव के दौरान की गई बातों को खारिज करता है. लैंडौ ने कहा था कि वॉशिंगटन भारत के साथ अपने आर्थिक जुड़ाव में चीन के साथ की गई 'गलतियों' को नहीं दोहराएगा.
क्रिस्टोफर लैंडाउ का नाम लिए बिना जयशंकर ने जोर देकर कहा कि भारत की प्रगति का रास्ता उसकी अपनी ताकत से तय होगा.
"The rise of India will be determined by India. It will be determined by our strength, not by the mistakes of others"— Dr. S. Jaishankar
Just finished an animated session 'Heart of the Seas: The Future of the Indian Ocean' at #RaisinaDialogue2026
गुरुवार को रायसीना डायलॉग में शामिल होते हुए लैंडाउ ने कहा कि भारत को यह समझना चाहिए कि हम भारत के साथ वही गलतियां नहीं करने जा रहे हैं जो हमने 20 साल पहले चीन के साथ की थीं. लैंडाउ ने कहा, "हम यह सुनिश्चित करेंगे कि हम जो भी करें, वह हमारे लोगों के लिए सही हो, क्योंकि आखिर में हमें अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा… ठीक वैसे ही जैसे भारत सरकार को अपने लोगों के प्रति जवाबदेह होना होगा."
लैंडाउ के बयान से राजनीतिक तूफान खड़ा हो गया और कांग्रेस ने ऐसे 'अपमान करने वाले बयानों' पर चुप रहने के लिए BJP की अगुवाई वाली केंद्र सरकार की आलोचना की. शुक्रवार को, कांग्रेस ने भारत के साथ व्यापार को लेकर अमेरिका की सोच पर लैंडाउ की टिप्पणियों की कड़ी आलोचना की और उन्हें 'अपमानजनक' और 'भारत विरोधी' बताया. कांग्रेस ने आरोप लगाया कि ऐसे बयान इसलिए दिए जा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 'समझौता' कर चुके हैं.
जयशंकर ने 'समुद्र का हृदय: हिंद महासागर का भविष्य' विषय पर एक पैनल चर्चा में भाग लेते हुए कहा, "इंडियन ओशन रीजन (IOR) एक इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम का आधुनिक उदाहरण है जो पोस्ट-कॉलोनियल युग में फिर से बन रहा है. भारत इस पूरे क्षेत्र में संपर्क को फिर से बनाने के लिए सक्रिय रूप से काम कर रहा है, जिससे इसके पूर्वी और पश्चिमी दोनों इलाकों को जोड़ा जा सके."
श्रीलंकाई विदेश मंत्री का बयान
श्रीलंका के विदेश मामलों, विदेशी रोजगार और पर्यटन मंत्री, विजिता हेराथ ने कहा कि भारत की मौजूदा अध्यक्षता में, इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन (IORA) के फ्रेमवर्क और प्रस्तावों को मजबूत किया जाना चाहिए और अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुसार लागू किया जाना चाहिए, खासकर आज की दुनिया में जहां नियम और व्यवस्था खतरे में हैं.
उन्होंने कहा, "अंतरराष्ट्रीय कानूनों को मजबूत करना सभी देशों के लिए जरूरी है, और हमें एक स्थिर और खुशहाल भविष्य के लिए ब्लू इकोनॉमी (नीली अर्थव्यवस्था) फ्रेमवर्क को फिर से लागू करना होगा."
चर्चा में हिस्सा लेते हुए, मॉरिशस के विदेश मामलों, क्षेत्रीय एकीकरण और अंतरराष्ट्रीय व्यापार मंत्री धनंजय रामदुल ने कहा, "हम दुनिया भर में एक ऐसी जियोपॉलिटिकल स्थिति देख रहे हैं जो पहले कभी नहीं हुई और हिंद महासागर इन घटनाक्रमों में सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र है."
उन्होंने कहा कि आज IORA शून्य से शुरू नहीं कर रहा है और समुद्री सुरक्षा और नीली अर्थव्यवस्था पर पहले से ही कई साधन मौजूद हैं, और हम भारत की अध्यक्षता में और अधिक प्रगति की उम्मीद करते हैं.
सेशेल्स के विदेश मंत्री बैरी फॉरे ने कहा कि इंडियन ओशन रीजन के देशों की यह जिम्मेदारी है कि वे मौजूदा फ्रेमवर्क को मजबूत करने और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए मिलकर काम करें. फॉरे ने कहा, "रीजनल कोऑर्डिनेशन ऑपरेशन्स सेंटर (RCOC) समुद्री सुरक्षा सहयोग को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है. सेशेल्स हिंद महासागर में एक रणनीतिक भूमिका निभाता है और देश ने एक छोटे द्वीप के विकासशील देश के तौर पर अपनी मजबूती बनाई है ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह बड़ी ताकतों की होड़ में न उलझे."
तीन दिवसीय 11वां रायसीना डायलॉग 5 मार्च को नई दिल्ली में शुरू हुआ. रायसीना डायलॉग जियोपॉलिटिक्स और जियो-इकॉनॉमिक्स पर भारत का सबसे बड़ा सम्मेलन है.
