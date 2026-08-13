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भारत में कोयला खदान हादसों में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी: सरकार

नई दिल्ली: सरकार के डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि 2023 से देश भर की अलग-अलग कोयला खदानों में जानलेवा हादसों में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. केंद्रीय खान मंत्रालय के हालिया डेटा के मुताबिक, 2023 से 2025 के बीच अलग-अलग राज्यों की कई खदानों में जानलेवा हादसों में कुल 141 लोगों की मौत हुई.

इनमें से सबसे ज्यादा मौतें झारखंड में हुईं. यह संख्या 37 थी, और इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर था, जहां 22 मौतें हुईं. इसी दौरान, अलग-अलग राज्यों की खदानों में 355 गंभीर हादसों में कुल 384 लोग घायल हुएय 2023 में, कोयला खदानों में जानलेवा हादसों के कारण कुल 41 मौतें हुईं. झारखंड में सबसे ज़्यादा 12 मौतें हुईं, इसके बाद ओडिशा में आठ और पश्चिम बंगाल में पांच मौतें हुईं.

इस दौरान कुल 130 लोग घायल हुए. गंभीर हादसों की कुल संख्या 117 थी. तेलंगाना में सबसे ज्यादा 67 गंभीर हादसे दर्ज किए गए. वहीं, दूसरे नंबर पर झारखंड रहा. मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में अलग-अलग कोयला खदानों में हुए 38 जानलेवा हादसों में 49 लोगों की मौत हुई.

इनमें से 12 लोगों की मौत पश्चिम बंगाल में हुई, जबकि तेलंगाना और मध्य प्रदेश में आठ-आठ और छत्तीसगढ़ में छह लोगों की मौत हुई. इसी तरह, उसी साल 119 गंभीर हादसों में 126 लोग घायल हुए. इनमें सबसे ज़्यादा मामले तेलंगाना से सामने आए, जहाँ 96 लोग घायल हुए.

मंत्रालय के अनुसार, कई खदानों में हुई 41 जानलेवा दुर्घटनाओं में 51 लोगों की मौत हुई. राज्यों में झारखंड सबसे ऊपर रहा, जहाँ 22 मौतें हुईं. इसके बाद मध्य प्रदेश में छह और ओडिशा में चार मौतें दर्ज की गईं. इसी तरह, 119 गंभीर दुर्घटनाओं में 128 लोग घायल हुए. सबसे ज़्यादा घायल लोग तेलंगाना (82) में पाए गए, जिसके बाद झारखंड (16) और मध्य प्रदेश (10) का स्थान रहा.

मंत्रालय का क्या कहना है?

कोयला खान मंत्रालय के अनुसार, कोयला खदानों में ऐसी दुर्घटनाओं के कई कारण हैं, जिनमें ऊंचाई से गिरना, उड़ते हुए टुकड़े और विस्फोट से जुड़ी दुर्घटनाएं, भूस्खलन, रस्सियों, जंजीरों और सस्पेंशन गियर का टूटना, डंपर और ड्रिलिंग मशीन से जुड़ी दुर्घटनाएं, और बिजली के केबल से जुड़ी दुर्घटनाएं शामिल हैं. मंत्रालय ने कहा कि खदान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSH&WC) कोड, 2020' और उससे जुड़े नियमों के तहत की जाती है.