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भारत में कोयला खदान हादसों में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी: सरकार

हालिया डेटा के मुताबिक, 2023 से 2025 के बीच अलग-अलग राज्यों की कई खदानों में जानलेवा हादसों में कुल 141 लोगों की मौत हुई. संतू दास की रिपोर्ट.

Rise in deaths in fatal accidents in coal mines in India: Government
झारखंड में कोयला खदान (फाइल फोटो) (AFP)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 13, 2026 at 6:16 PM IST

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नई दिल्ली: सरकार के डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि 2023 से देश भर की अलग-अलग कोयला खदानों में जानलेवा हादसों में मरने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है. केंद्रीय खान मंत्रालय के हालिया डेटा के मुताबिक, 2023 से 2025 के बीच अलग-अलग राज्यों की कई खदानों में जानलेवा हादसों में कुल 141 लोगों की मौत हुई.

इनमें से सबसे ज्यादा मौतें झारखंड में हुईं. यह संख्या 37 थी, और इसके बाद पश्चिम बंगाल का नंबर था, जहां 22 मौतें हुईं. इसी दौरान, अलग-अलग राज्यों की खदानों में 355 गंभीर हादसों में कुल 384 लोग घायल हुएय 2023 में, कोयला खदानों में जानलेवा हादसों के कारण कुल 41 मौतें हुईं. झारखंड में सबसे ज़्यादा 12 मौतें हुईं, इसके बाद ओडिशा में आठ और पश्चिम बंगाल में पांच मौतें हुईं.

इस दौरान कुल 130 लोग घायल हुए. गंभीर हादसों की कुल संख्या 117 थी. तेलंगाना में सबसे ज्यादा 67 गंभीर हादसे दर्ज किए गए. वहीं, दूसरे नंबर पर झारखंड रहा. मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2024 में अलग-अलग कोयला खदानों में हुए 38 जानलेवा हादसों में 49 लोगों की मौत हुई.

इनमें से 12 लोगों की मौत पश्चिम बंगाल में हुई, जबकि तेलंगाना और मध्य प्रदेश में आठ-आठ और छत्तीसगढ़ में छह लोगों की मौत हुई. इसी तरह, उसी साल 119 गंभीर हादसों में 126 लोग घायल हुए. इनमें सबसे ज़्यादा मामले तेलंगाना से सामने आए, जहाँ 96 लोग घायल हुए.

मंत्रालय के अनुसार, कई खदानों में हुई 41 जानलेवा दुर्घटनाओं में 51 लोगों की मौत हुई. राज्यों में झारखंड सबसे ऊपर रहा, जहाँ 22 मौतें हुईं. इसके बाद मध्य प्रदेश में छह और ओडिशा में चार मौतें दर्ज की गईं. इसी तरह, 119 गंभीर दुर्घटनाओं में 128 लोग घायल हुए. सबसे ज़्यादा घायल लोग तेलंगाना (82) में पाए गए, जिसके बाद झारखंड (16) और मध्य प्रदेश (10) का स्थान रहा.

मंत्रालय का क्या कहना है?
कोयला खान मंत्रालय के अनुसार, कोयला खदानों में ऐसी दुर्घटनाओं के कई कारण हैं, जिनमें ऊंचाई से गिरना, उड़ते हुए टुकड़े और विस्फोट से जुड़ी दुर्घटनाएं, भूस्खलन, रस्सियों, जंजीरों और सस्पेंशन गियर का टूटना, डंपर और ड्रिलिंग मशीन से जुड़ी दुर्घटनाएं, और बिजली के केबल से जुड़ी दुर्घटनाएं शामिल हैं. मंत्रालय ने कहा कि खदान संचालकों के खिलाफ कार्रवाई 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस (OSH&WC) कोड, 2020' और उससे जुड़े नियमों के तहत की जाती है.

मंत्रालय ने आगे कहा कि खदान श्रमिकों की सुरक्षा बढ़ाने के लिए ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से खदानों के निरीक्षण का काम 'डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइंस सेफ्टी' (DGMS) को सौंपा गया है.

इसके तहत,डीजीएमएस ने खदानों में होने वाली मौतों को कम करने और वहां काम करने वाले श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं. इन कदमों में दुर्घटनाओं और खतरनाक घटनाओं की नियमित जांच करके उनके कारणों और परिस्थितियों का पता लगाना, खदानों का नियमित निरीक्षण, मानक प्रोटोकॉल विकसित करना, खदानों में सुरक्षा पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित करना, सुरक्षा सप्ताह मनाना, और जागरूकता अभियान चलाना शामिल है.

मंत्रालय ने कहा कि ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड, 2020 खदान श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण की रक्षा के लिए काम की स्थितियों और कार्यस्थल के माहौल को नियंत्रित करता है.

सरकार ने खदानों में सुरक्षा को मज़बूत करने, दुर्घटनाओं को दोबारा होने से रोकने और खदान कर्मियों की जान बचाने के लिए कई उपाय किए हैं. इनमें वैज्ञानिक तरीकों से खदान का डिजाइन, योजना और संचालन शामिल है, जैसे कि वैज्ञानिक अध्ययन के आधार पर तय किए गए पिट स्लोप, डंप स्लोप, स्ट्रेटा कंट्रोल और मॉनिटरिंग प्लान (SCAMP) है. मंत्रालय ने यह भी बताया कि इन उपायों में दुर्घटना या आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया और निकासी योजना भी शामिल है.

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