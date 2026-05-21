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आरआईएल, विदेशी कंपनियों ने सुप्रीम कोर्ट में ONGC की गैस निकालने के आरोपों को खारिज किया

नई दिल्ली: रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (RIL) ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में केंद्र के इस दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि कंपनी और उसकी दो ऑफशोर पार्टनर फर्मों ने कथित तौर पर कृष्णा-गोदावरी बेसिन के भंडार से गैस निकाली, जो सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी ओएनजीसी के गैस क्षेत्र से रिसकर उनके इलाके में आ गई थी.

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. सुनवाई के दौरान, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की तरफ से सीनियर वकील अभिषेक सिंघवी ने कहा कि गैस का माइग्रेशन दोनों इलाकों के बीच प्रेशर के अंतर के कारण हो सकता है. उन्होंने पूछा कि जब ओएनजीसी ने कई सालों तक अपने इलाके से गैस निकालने में लापरवाही की, तो उन पर गैस चोरी का आरोप कैसे लगाया जा सकता है.

सिंघवी ने कहा, "ONGC गैस निकालने का काम शुरू करने के दौरान 10 साल तक सोती रही."बेंच ने कहा कि यह बात सही है क्योंकि गैस माइग्रेशन जानबूझकर नहीं किया जा सकता और यह अचानक हो सकता है. यह तर्क दिया गया कि अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दूसरों ने ONGC की गैस ली भी, तो ली गई मात्रा का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता.

सिंघवी ने दिल्ली हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के उस फैसले की आलोचना की, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के पक्ष में दिए गए आर्बिट्रल अवॉर्ड को रद्द कर दिया गया था. उन्होंने कहा कि इसने गलत तरीके से कॉन्स्टिट्यूशनल सिद्धांतों को एक कॉन्ट्रैक्ट वाले मध्यस्थता विवाद में शामिल कर दिया.

एक विदेशी फर्म की ओर से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने भी यही दलीलें दोहराईं. सिब्बल ने कहा कि अगर स्थिति उलटी होती और ''मान लेते हैं कि ओएनजीसी ने गैस निकालने का काम शुरू कर दिया था और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड और दूसरों ने नहीं...तो क्या सरकार वैसे ही काम कर सकती है जैसे उसने किया और ONGC से हमें मुआवजा देने के लिए कह सकती है''. उन्होंने यह भी कहा कि ''गैस चोरी का पूरा आरोप बहुत गलत था''.

सिब्बल ने कहा कि विदेशी निवेशकों का यह भरोसा बनाए रखना चाहिए कि आर्बिट्रल अवॉर्ड में इतनी आसानी से दखल नहीं दिया जाएगा. बेंच के सामने यह दलील दी गई कि केंद्र का नीति ढांचा खुद ही बिना सार्वजनिक निवेश के प्राकृतिक संसाधनों का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर कैपिटल रिस्क और ऑपरेशनल कॉस्ट दोनों उठाता है.