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विरोध-प्रदर्शनों से दिवाली तक ₹10000 करोड़ के नुकसान का अनुमान, दिल्ली के व्यापारियों ने दी चेतावनी

दिल्ली के बाजार में आए लोग ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: दिल्ली में बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शनों, सड़क जाम और ट्रैफिक में व्यवधान से त्योहारों के शॉपिंग के इस महत्वपूर्ण सीजन में व्यवसाय पर भारी असर पड़ रहा है. व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक कम आ रहे हैं, बुकिंग कैंसिल हो रही हैं और पैसे का दबाव बढ़ रहा है.

व्यापारिक संगठनों ने हजारों करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है और चेतावनी दी है कि लगातार जारी बाधाएं दिवाली से पहले खुदरा, थोक व्यापार, परिवहन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं.

चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के अनुसार, दिल्ली के व्यापारियों को अक्टूबर में अब तक करीब 3,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है. संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर विरोध प्रदर्शन जारी रहे, तो दिवाली तक यह आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपये को पार कर सकता है. कनॉट प्लेस, खान मार्केट, सदर बाजार और चांदनी चौक जैसे प्रमुख कमर्शियल हब के व्यापारियों ने कारोबार में भारी गिरावट की बात कही है, और कई एसोसिएशन ने सीमित बाजार पहुंच, ट्रैफिक जाम तथा खरीदारों की कमी के प्रभाव को रेखांकित किया है. दिल्ली में बाजार का दृश्य (ETV Bharat) नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) के संयुक्त सचिव अमित गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि हालिया विरोध प्रदर्शनों की वजह से नई दिल्ली के बाजारों में व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा है. गुप्ता ने कहा, "इसका कोई पुख्ता हिसाब-किताब नहीं है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अकेले नई दिल्ली के बाजारों में प्रदर्शन वाले दिनों में प्रतिदिन 150-200 करोड़ रुपये का नुकसान होता है, क्योंकि लोगों की आवाजाही घटकर 10% रह जाती है." नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने अनुमान लगाया कि कनॉट प्लेस और आस-पास के मार्केट को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है. खान मार्केट, जो अपने रिटेल आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स और प्रीमियम शॉपिंग स्टोर्स के लिए जाना जाता है, वहां भी भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है. खान मार्केट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बृज गोपाल खोसला ने कहा कि बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों को 10 दिनों में कम से कम 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. खोसला ने ईटीवी भारत को बताया, "खान मार्केट के व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है. इन 10 दिनों में, वहां ना के बराबर व्यापार हुआ. यहां तक कि खान मार्केट की खाने-पीने की दुकानें भी बुरी तरह प्रभावित हुईं. कई दुकानें और आउटलेट किराए पर हैं, और उन किराए की संपत्तियों को बहुत भारी नुकसान हुआ है." दिल्ली में बाजार का दृश्य (ETV Bharat) खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव मेहरा ने अनुमान लगाया है कि खान मार्केट और आसपास की कमर्शियल जगहों पर कुल मिलाकर करीब 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इस अनुमान में रिटेल दुकानें, रेस्टोरेंट, पृथ्वी राज मार्केट और लोक नायक भवन का लाइट मार्केट शामिल हैं. मेहरा ने आगाह किया कि यह नुकसान सिर्फ कामकाज ठप रहने के समय तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी बढ़ सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्राहक त्योहारों के सीजन में खरीदारी नहीं कर पाते, वे जरूरी नहीं कि बाद में वही चीजें खरीदने वापस आएं. सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने सदर बाजार में 700 करोड़ रुपये और पुरानी दिल्ली में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है. CTI को विभिन्न सेक्टर में 3,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान

अपने मूल्यांकन में, CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि सिर्फ 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन से 2,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ, जबकि उसके बाद 13 से 16 अक्टूबर के बीच मध्य दिल्ली में रोड ब्लॉकेड, मेट्रो स्टेशन बंद होने और सेंट्रल पार्क बंद होने से 1,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ. CTI के क्षेत्र-वार मूल्यांकन के अनुसार, खुदरा व्यापार को 1,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो अनुमानित नुकसान का 60% है. थोक व्यापार और बाहरी खरीदारों (outstation buyers) को 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि हॉस्पिटैलिटी और सेवा क्षेत्र को अनुमानित 300 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा. दिल्ली में बाजार का दृश्य (ETV Bharat)