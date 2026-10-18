विरोध-प्रदर्शनों से दिवाली तक ₹10000 करोड़ के नुकसान का अनुमान, दिल्ली के व्यापारियों ने दी चेतावनी
दिल्ली के व्यापारियों ने कहा कि दिवाली तक विरोध-प्रदर्शन से होने वाला नुकसान 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है. सुरभि गुप्ता की रिपोर्ट.
Published : October 18, 2026 at 6:48 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शनों, सड़क जाम और ट्रैफिक में व्यवधान से त्योहारों के शॉपिंग के इस महत्वपूर्ण सीजन में व्यवसाय पर भारी असर पड़ रहा है. व्यापारियों का कहना है कि ग्राहक कम आ रहे हैं, बुकिंग कैंसिल हो रही हैं और पैसे का दबाव बढ़ रहा है.
व्यापारिक संगठनों ने हजारों करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है और चेतावनी दी है कि लगातार जारी बाधाएं दिवाली से पहले खुदरा, थोक व्यापार, परिवहन और हॉस्पिटैलिटी क्षेत्र को बुरी तरह प्रभावित कर सकती हैं.
चैंबर ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री (CTI) के अनुसार, दिल्ली के व्यापारियों को अक्टूबर में अब तक करीब 3,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ है. संगठन ने चेतावनी दी है कि अगर विरोध प्रदर्शन जारी रहे, तो दिवाली तक यह आंकड़ा 10,000 करोड़ रुपये को पार कर सकता है.
कनॉट प्लेस, खान मार्केट, सदर बाजार और चांदनी चौक जैसे प्रमुख कमर्शियल हब के व्यापारियों ने कारोबार में भारी गिरावट की बात कही है, और कई एसोसिएशन ने सीमित बाजार पहुंच, ट्रैफिक जाम तथा खरीदारों की कमी के प्रभाव को रेखांकित किया है.
नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन (NDTA) के संयुक्त सचिव अमित गुप्ता ने ईटीवी भारत को बताया कि हालिया विरोध प्रदर्शनों की वजह से नई दिल्ली के बाजारों में व्यापार पर बहुत बुरा असर पड़ा है. गुप्ता ने कहा, "इसका कोई पुख्ता हिसाब-किताब नहीं है, लेकिन मैं यह कह सकता हूं कि अकेले नई दिल्ली के बाजारों में प्रदर्शन वाले दिनों में प्रतिदिन 150-200 करोड़ रुपये का नुकसान होता है, क्योंकि लोगों की आवाजाही घटकर 10% रह जाती है."
नई दिल्ली ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष अतुल भार्गव ने अनुमान लगाया कि कनॉट प्लेस और आस-पास के मार्केट को 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का नुकसान हुआ है.
खान मार्केट, जो अपने रिटेल आउटलेट्स, रेस्टोरेंट्स और प्रीमियम शॉपिंग स्टोर्स के लिए जाना जाता है, वहां भी भारी नुकसान होने की बात कही जा रही है. खान मार्केट एसोसिएशन के उपाध्यक्ष बृज गोपाल खोसला ने कहा कि बार-बार होने वाले विरोध प्रदर्शनों के कारण व्यापारियों को 10 दिनों में कम से कम 10 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है.
खोसला ने ईटीवी भारत को बताया, "खान मार्केट के व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ है. इन 10 दिनों में, वहां ना के बराबर व्यापार हुआ. यहां तक कि खान मार्केट की खाने-पीने की दुकानें भी बुरी तरह प्रभावित हुईं. कई दुकानें और आउटलेट किराए पर हैं, और उन किराए की संपत्तियों को बहुत भारी नुकसान हुआ है."
खान मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष संजीव मेहरा ने अनुमान लगाया है कि खान मार्केट और आसपास की कमर्शियल जगहों पर कुल मिलाकर करीब 200 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है. इस अनुमान में रिटेल दुकानें, रेस्टोरेंट, पृथ्वी राज मार्केट और लोक नायक भवन का लाइट मार्केट शामिल हैं.
मेहरा ने आगाह किया कि यह नुकसान सिर्फ कामकाज ठप रहने के समय तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि आगे भी बढ़ सकता है. ऐसा इसलिए है क्योंकि जो ग्राहक त्योहारों के सीजन में खरीदारी नहीं कर पाते, वे जरूरी नहीं कि बाद में वही चीजें खरीदने वापस आएं.
सदर बाजार बारी मार्केट ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष परमजीत सिंह पम्मा ने सदर बाजार में 700 करोड़ रुपये और पुरानी दिल्ली में लगभग 3,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान लगाया है.
CTI को विभिन्न सेक्टर में 3,000 करोड़ रुपये के नुकसान का अनुमान
अपने मूल्यांकन में, CTI चेयरमैन बृजेश गोयल ने कहा कि सिर्फ 10 अक्टूबर के विरोध प्रदर्शन से 2,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ, जबकि उसके बाद 13 से 16 अक्टूबर के बीच मध्य दिल्ली में रोड ब्लॉकेड, मेट्रो स्टेशन बंद होने और सेंट्रल पार्क बंद होने से 1,000 करोड़ रुपये का अनुमानित नुकसान हुआ.
CTI के क्षेत्र-वार मूल्यांकन के अनुसार, खुदरा व्यापार को 1,800 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जो अनुमानित नुकसान का 60% है. थोक व्यापार और बाहरी खरीदारों (outstation buyers) को 600 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ, जबकि हॉस्पिटैलिटी और सेवा क्षेत्र को अनुमानित 300 करोड़ रुपये का नुकसान झेलना पड़ा.
ट्रांसपोर्ट, ऑटो-टैक्सी और टूरिज्म को 180 करोड़ रुपये का नुकसान होने का अनुमान है, जबकि दिहाड़ी मज़दूरों, कारीगरों, लोडिंग स्टाफ और दूसरे अनौपचारिक क्षेत्र के मजदूरों को 120 करोड़ रुपये का और नुकसान हुआ.
CTI ने कहा कि पूरी दिल्ली में 700 से अधिक बाजार प्रभावित हुए हैं, और व्यापारियों ने नवरात्रि और दिवाली से पहले खरीदारी के चरम सीजन के दौरान व्यवधानों की सूचना दी है. संगठन ने बाहर से आने वाले थोक खरीदारों में कमी, माल की आवाजाही में देरी और हॉस्पिटैलिटी तथा सेवा व्यवसायों में बुकिंग रद्द होने का भी हवाला दिया.
गोयल ने चेतावनी दी कि लगातार विरोध प्रदर्शन से दिवाली तक अनुमानित नुकसान 10,000 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है, यह वह समय है जिस पर व्यापारी अपनी सालाना कमाई के एक बड़े हिस्से के लिए निर्भर रहते हैं.
दैनिक कारोबार में 400 करोड़ रुपये के जोखिम की आशंका
कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स (CAIT) ने अलग से चेतावनी दी है कि अगर व्यवधान जारी रहा, तो हर दिन 400 करोड़ रुपये से अधिक के व्यावसायिक लेनदेन जोखिम में पड़ सकते हैं, और 10 दिनों में इसका कुल प्रभाव संभावित रूप से 4,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.
CAIT के महासचिव और चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने कहा कि दिल्ली का अनुमानित औसत दैनिक कारोबार करीब 2,200 करोड़ रुपये है, जिससे इसका व्यावसायिक तंत्र व्यवधानों के प्रति विशेष रूप से संवेदनशील हो जाता है.
उन्होंने स्पष्ट किया कि ये आंकड़े व्यावसायिक गतिविधि के संभावित जोखिम का एक सांकेतिक अनुमान हैं, न कि वास्तविक नुकसान का एक सत्यापित लेखा-जोखा.
खंडेलवाल ने कहा कि विरोध प्रदर्शनों का प्रभाव सिर्फ उन स्थानों तक ही सीमित नहीं रहा जहां प्रदर्शन किए जा रहे थे, बल्कि इससे यातायात की आवाजाही, ग्राहकों की पहुंच, परिवहन, लॉजिस्टिक्स और माल की आवाजाही भी प्रभावित हुई. विशेष रूप से छोटे व्यापारियों को बिक्री में गिरावट आने पर भी किराया, वेतन, बिजली के बिल और ऋण के भुगतान जैसे निश्चित खर्चों का सामना करना पड़ा.
उन्होंने दिल्ली के कमर्शियल नेटवर्क पर निर्भर ट्रांसपोर्टर्स, गोदामों, रेस्तरां, डिलीवरी सेवाओं, रेहड़ी-पटरी वालों और अन्य व्यवसायों पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव पर भी प्रकाश डाला.
खंडेलवाल ने कहा, 'दिल्ली सिर्फ राष्ट्रीय राजधानी ही नहीं है; यह देश के थोक वितरण, खुदरा व्यापार और व्यावसायिक गतिविधियों के सबसे महत्वपूर्ण केंद्रों में से एक है. इसके बाजार पूरे भारत में निर्माताओं, वितरकों, खुदरा विक्रेताओं और उपभोक्ताओं को जोड़ते हैं. इसलिए, दिल्ली में किसी भी लंबे समय तक रहने वाले व्यवधान का असर शहर से कहीं आगे तक सप्लाई चेन, व्यावसायिक लेनदेन और आजीविका पर व्यापक रूप से पड़ता है."
उन्होंने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन का अधिकार और व्यवसाय करने का अधिकार दोनों साथ-साथ सह-अस्तित्व में होने चाहिए. लोकतांत्रिक अभिव्यक्ति के कारण व्यापारियों, कर्मचारियों और दैनिक वेतन भोगी श्रमिकों पर कोई ऐसा आर्थिक बोझ नहीं पड़ना चाहिए जिससे बचा जा सकता हो.
व्यापारियों ने विरोध प्रदर्शन के लिए निर्धारित क्षेत्र की मांग की
CTI ने सरकार से दीपावली तक मध्य दिल्ली, नई दिल्ली और लुटियंस जोन में प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने और केंद्रीय व्यावसायिक क्षेत्रों से बाहर, जैसे कि बुराड़ी, रोहिणी और द्वारका में विरोध प्रदर्शन के लिए विशेष स्थान निर्धारित करने का आग्रह किया है.
संगठन ने अक्टूबर में हुए अनुमानित नुकसान की भरपाई के लिए व्यापारियों के लिए एक राहत पैकेज की भी मांग की है, साथ ही बिजली और पानी के बिलों और GST में छूट देने का आग्रह किया है. CTI ने पुलिस और प्रशासन से पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करने का आह्वान किया है ताकि दुकानों को जबरन बंद न कराया जा सके.
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