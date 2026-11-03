ETV Bharat / bharat

विरोध-प्रदर्शन का अधिकार आजीविका को कुचल नहीं सकता: सुप्रीम कोर्ट

2 अक्टूबर 2026 को CJP ने मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज पार्क में CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया. ( ANI )

By Sumit Saxena 5 Min Read

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता जिससे दूसरों की आजीविका ठप हो जाए. अदालत ने उन दावों की समीक्षा करते हुए यह टिप्पणी की, जिनमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के चलते त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में व्यापारिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है.

विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और व्यापार करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि विरोध-प्रदर्शन के स्थानों का चयन इस तरह किया जाना चाहिए जिससे दिहाड़ी मजदूर, फेरीवाले और छोटे व्यापारी अपनी आजीविका के साधनों से वंचित न हों. अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई एक समूह किसी स्थान पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकता.

भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें किराना कमेटी दिल्ली की एक याचिका भी शामिल थी, जिसमें रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन के कारण बिजनेस के नुकसान का आरोप लगाया गया था. पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को त्योहारी सीजन के दौरान रोकने की मांग वाली व्यापारी संगठनों की अर्जी पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब मांगा है. सुनवाई के दौरान, पीठ ने व्यापारियों की संस्थाओं से कहा कि वे CEC के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को भी अपनी दलील में शामिल करें, जिसमें बिजनेस के नुकसान का आरोप लगाया गया है. व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि लाखों लोग विरोध स्थल के पास के इलाकों में रहते हैं, सभी दुकानें बंद हैं और आज सीपी (कनॉट प्लेस) में कोई नहीं है. पीठ ने कहा कि कोई भी अदालत तब तक मुद्दों को निर्धारित नहीं कर सकती जब तक कि व्यापारियों के संगठन सभी प्रदर्शनकारी संगठनों को मामले में पक्ष नहीं बनाते. CJI ने टिप्पणी की कि यहां दो परस्पर विरोधी दावे हैं: संविधान के तहत विरोध करने के अधिकार को मान्यता मिली है, और ठीक उसी तरह व्यापार करने के अधिकार को भी मान्यता मिली है, और हम यहां व्यावसायिक सभा के संदर्भ में व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं. CJI ने कहा, "हम उस दिहाड़ी मजदूर, सब्जी बेचने वाले और फेरीवाले के लिए रोजी-रोटी के स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं... इसका समाधान किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान की पहचान करना है जहां यह विरोध प्रदर्शन (गरीब लोगों के) रोजमर्रा के जीवन में बाधा न डाले..." एक वकील ने कहा कि रामलीला ग्राउंड विरोध के लिए निर्धारित जगह है.