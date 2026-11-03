विरोध-प्रदर्शन का अधिकार आजीविका को कुचल नहीं सकता: सुप्रीम कोर्ट
सुप्रीम कोर्ट ने CEC के खिलाफ प्रदर्शनों को त्योहारी सीजन के दौरान रोकने की मांग वाली अर्जी पर केंद्र और अन्य से जवाब मांगा.
By Sumit Saxena
Published : November 3, 2026 at 4:59 PM IST
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को संकेत दिया कि विरोध प्रदर्शन के संवैधानिक अधिकार का इस्तेमाल इस तरह नहीं किया जा सकता जिससे दूसरों की आजीविका ठप हो जाए. अदालत ने उन दावों की समीक्षा करते हुए यह टिप्पणी की, जिनमें कहा गया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों के चलते त्योहारी सीजन के दौरान दिल्ली में व्यापारिक गतिविधियों पर गंभीर प्रभाव पड़ा है.
विरोध प्रदर्शन करने के अधिकार और व्यापार करने के अधिकार के बीच संतुलन बनाने की जरूरत पर जोर देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि विरोध-प्रदर्शन के स्थानों का चयन इस तरह किया जाना चाहिए जिससे दिहाड़ी मजदूर, फेरीवाले और छोटे व्यापारी अपनी आजीविका के साधनों से वंचित न हों. अदालत ने इस बात पर भी जोर दिया कि कोई एक समूह किसी स्थान पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकता.
भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की पीठ कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें किराना कमेटी दिल्ली की एक याचिका भी शामिल थी, जिसमें रामलीला मैदान में विरोध प्रदर्शन के कारण बिजनेस के नुकसान का आरोप लगाया गया था.
पीठ ने मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ चल रहे प्रदर्शनों को त्योहारी सीजन के दौरान रोकने की मांग वाली व्यापारी संगठनों की अर्जी पर केंद्र सरकार और अन्य से जवाब मांगा है.
सुनवाई के दौरान, पीठ ने व्यापारियों की संस्थाओं से कहा कि वे CEC के खिलाफ प्रदर्शन करने वालों को भी अपनी दलील में शामिल करें, जिसमें बिजनेस के नुकसान का आरोप लगाया गया है.
व्यापारियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने कहा कि लाखों लोग विरोध स्थल के पास के इलाकों में रहते हैं, सभी दुकानें बंद हैं और आज सीपी (कनॉट प्लेस) में कोई नहीं है. पीठ ने कहा कि कोई भी अदालत तब तक मुद्दों को निर्धारित नहीं कर सकती जब तक कि व्यापारियों के संगठन सभी प्रदर्शनकारी संगठनों को मामले में पक्ष नहीं बनाते.
CJI ने टिप्पणी की कि यहां दो परस्पर विरोधी दावे हैं: संविधान के तहत विरोध करने के अधिकार को मान्यता मिली है, और ठीक उसी तरह व्यापार करने के अधिकार को भी मान्यता मिली है, और हम यहां व्यावसायिक सभा के संदर्भ में व्यापार पर चर्चा कर रहे हैं.
CJI ने कहा, "हम उस दिहाड़ी मजदूर, सब्जी बेचने वाले और फेरीवाले के लिए रोजी-रोटी के स्रोत के बारे में बात कर रहे हैं... इसका समाधान किसी ऐसे सार्वजनिक स्थान की पहचान करना है जहां यह विरोध प्रदर्शन (गरीब लोगों के) रोजमर्रा के जीवन में बाधा न डाले..."
एक वकील ने कहा कि रामलीला ग्राउंड विरोध के लिए निर्धारित जगह है.
वरिष्ठ वकील मेनका गुरुस्वामी ने कहा, "जंतर मंतर निर्धारित जगह थी और इनमें से किसी भी जगह पर कोई हिंसा नहीं हुई और हिंसा दिल्ली पुलिस ने की थी." एक और वकील ने कहा कि कल दिल्ली पुलिस खुद जंतर-मंतर पर हड़ताल पर थी.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अगर किसी विरोध प्रदर्शन के कारण दूसरों की आजीविका का नुकसान होता है, तो बिना अनुमति के उसका आयोजन नहीं किया जा सकता.
सीजेआई ने मौखिक रूप से टिप्पणी की, "प्रदर्शनकारियों के बीच भी एक परस्पर विरोधी दावे हैं. आप किसी जगह पर हमेशा के लिए कब्जा नहीं कर सकते. अन्य प्रदर्शनकारी भी हैं. किसान कहां जाएंगे, पत्रकार (कहां जाएंगे), मजदूर कहां जाएंगे, और ट्रेड यूनियन कहां जाएंगी? सभी को विरोध-प्रदर्शन करने का अधिकार है. निर्धारित जगह एक तय समय के लिए दी जानी चाहिए. सभी को उन शर्तों का पालन करना होगा."
मेहता ने कहा कि जंतर-मंतर एक सार्वजनिक सड़क है, कोई विरोध प्रदर्शन स्थल नहीं है, और वहां हर साल 1300 विरोध प्रदर्शन होते हैं.
CJI ने टिप्पणी की, "हम केवल एक निर्धारित विरोध स्थल की बात कर रहे हैं. अनुमति देने के आदेश में कुल समय सीमा स्पष्ट रूप से परिभाषित होनी चाहिए. लेकिन उसमें यह भी उल्लेख होना चाहिए कि आप आगे की अवधि के लिए अनुमति क्यों नहीं दे रहे हैं क्योंकि कोई अन्य अनुरोध भी लंबित है... विरोध करने का अधिकार सभी को है..."
मेहता ने कहा कि 20 जुलाई को विरोध प्रदर्शन की अनुमति सिर्फ एक दिन के लिए थी और अनुमति मांगने वाले व्यक्ति द्वारा एक वचनपत्र पर हस्ताक्षर किए गए थे, लेकिन उन्होंने 17 दिनों तक उस जगह पर कब्जा बनाए रखा, और बिना अनुमति लिए उन्होंने संसद की ओर मार्च किया, जो भारत की संप्रभुता का प्रतीक है. मेहता ने आगे कहा, "आपको संसद और सुप्रीम कोर्ट जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती."
दिवाली त्योहार का हवाला देते हुए, रोहतगी ने पीठ से इस निर्देश पर विचार करने का आग्रह किया कि कोई जुलूस या धरना नहीं होगा, और इस त्योहारी सीजन में व्यापारियों को भारी नुकसान हो रहा है इसलिए अगले दो महीनों तक कोई विरोध प्रदर्शन या धरना नहीं होना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें व्यापारियों की याचिका भी शामिल थी. ये याचिकाएं कथित तौर पर बड़े पैमाने पर लोगों को हिरासत में लेने, पुलिस की बर्बरता, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और इंटरनेट बंद करने के मुद्दों पर थीं.
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