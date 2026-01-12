ETV Bharat / bharat

'घर पर हैं तो बॉस नहीं कर सकता कॉल'! जानिये-Right to Disconnect Bill के बारे में

सर्वे में उम्र के हिसाब से बड़ा फर्क दिखता है. युवा कर्मचारी मानसिक स्वास्थ्य और निजी समय को प्राथमिकता देते हैं, जबकि वरिष्ठ कर्मचारी अतिरिक्त काम को समर्पण मानते हैं.

इन आंकड़ों से साफ है कि कर्मचारी हर समय दबाव में रहते हैं. वे प्रभावी ढंग से काम करने के बजाय यह सोचते रहते हैं कि कहीं उनकी चुप्पी को लापरवाही न मान लिया जाए, जिससे चिंता और तनाव बढ़ता है.

'इंडीड' (Indeed) के लिए 'सेंससवाइड' द्वारा किए गए एक सर्वेक्षण के अनुसार, 88% भारतीय कर्मचारियों ने बताया कि उनसे सामान्य कामकाजी घंटों के बाद संपर्क किया जाता है और 85% लोगों को बीमारी की छुट्टी या सार्वजनिक छुट्टियों पर भी काम से संबंधित फोन कॉल आते हैं. एक और चिंताजनक बात यह है कि 79% भारतीय कर्मचारियों को यह डर सताता है कि यदि वे काम से संबंधित कॉल का जवाब नहीं देते हैं, तो उन्हें काम के प्रति 'गैर-प्रतिबद्ध' (Uncommitted) माना जाएगा.

बिल के तहत कंपनियों को यह स्पष्ट नीति बनानी होगी कि काम के बाद किन हालात में और किस उद्देश्य से कर्मचारियों से संपर्क किया जा सकता है. शिकायतों की निगरानी के लिए प्रस्तावित कर्मचारी कल्याण प्राधिकरण जुर्माना लगाने और जागरूकता फैलाने का काम करेगा. फिलहाल इसका फोकस निजी क्षेत्र पर है.

इस विधेयक के दो मुख्य प्रावधान हैं. पहला, कर्मचारी काम के समय के बाहर कॉल, ई-मेल या मैसेज का जवाब न देने के हकदार होंगे, सिवाय वास्तविक आपात स्थिति के. दूसरा, ऐसा करने पर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई, खराब प्रदर्शन रिपोर्ट या करियर में नुकसान नहीं होगा.

मौजूदा श्रम कानून तकनीकी बदलावों के साथ कदम नहीं मिला पाए हैं. कर्मचारियों से हर वक्त उपलब्ध रहने की अपेक्षा बढ़ती जा रही है. लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह महसूस किया गया कि कर्मचारियों को कानूनी सुरक्षा देना जरूरी है.

साल 2025 के शीतकालीन सत्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले ने लोकसभा में निजी सदस्य विधेयक के तौर पर 'राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025' पेश किया. भले ही निजी सदस्य विधेयक कम ही कानून बनते हों, लेकिन इस प्रस्ताव ने व्यापक बहस को जन्म दिया.

मोबाइल, ई-मेल और मैसेजिंग ऐप्स ने बेडरूम को भी बोर्डरूम में बदल दिया है. कर्मचारी छुट्टी, बीमारी या रात के समय भी काम से जुड़े संदेशों का जवाब देने के दबाव में रहते हैं. इसी 'डिजिटल गुलामी' से राहत दिलाने के लिए राइट टू डिस्कनेक्ट बिल की चर्चा शुरू हुई. हाल के सर्वेक्षणों, विशेषज्ञों की राय और अंतरराष्ट्रीय अनुभवों के आधार पर, यह व्याख्या इस विधेयक की शुरुआत, इसके प्रावधानों और इसके द्वारा लाए जाने वाले सांस्कृतिक बदलावों का विश्लेषण करती है.

नई दिल्ली: स्मार्टफोन और डिजिटल टूल्स ने कामकाज की दुनिया को तेज़ तो बनाया है, लेकिन इसके साथ ही दफ्तर और घर की सीमाएं भी लगभग मिट गई हैं. इसी पृष्ठभूमि में राइट टू डिस्कनेक्ट बिल, 2025 ने देशभर में काम-काज, मानसिक स्वास्थ्य और उत्पादकता को लेकर नई बहस छेड़ दी है. जहां वरिष्ठ कर्मचारी काम के बाद भी जुड़े रहना अपनी प्रतिबद्धता मानते हैं, वहीं युवा वर्ग इसे अपने निजी जीवन का हक मान रहा है.

Gen Z और बढ़ता बर्नआउट का खतरा

लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में मनोरोग विज्ञान के प्रोफेसर डॉ. भावुक गर्ग, जिन्हें इस क्षेत्र में 14 वर्षों का अनुभव है, चेतावनी देते हैं कि हर समय काम में लगे रहना पारिवारिक समय को खत्म करता है, चिंता (Anxiety) बढ़ाता है और नींद को प्रभावित करता है. उनके अनुसार, ये कारण जेन-ज़ी (Gen Z) यानी आज की युवा पीढ़ी को 'बर्नआउट' (मानसिक थकान) के प्रति अधिक संवेदनशील बना रहे हैं.

उन्होंने ETV Bharat से कहा, "इसका दीर्घकालिक समाधान पूरे संगठन के भीतर सांस्कृतिक बदलाव की मांग करता है: जिसमें काम के घंटों के भीतर ही कार्यों को पूरा करने को प्राथमिकता दी जानी चाहिए."

Gen Z (1997–2012) की सोच

जेन-ज़ी (Gen Z) के लिए नजरिया बिल्कुल अलग है. केवल 50% युवा ही काम के घंटों के बाद होने वाले संपर्क को महत्व देते हैं, जबकि 63% का कहना है कि यदि उनके 'डिस्कनेक्ट होने के अधिकार' का सम्मान नहीं किया गया, तो वे नौकरी छोड़ने पर विचार करेंगे. युवा कर्मचारी मानसिक स्वास्थ्य, निजी समय और टिकाऊ करियर पर बहुत अधिक जोर देते हैं.

आईबीएम (IBM) की कर्मचारी मोनू गुप्ता, जो खुद इसी पीढ़ी से हैं, ने इस भावना को बखूबी व्यक्त किया है. उन्होंने कहा, "हर समय उपलब्ध रहने का एहसास दबाव का एक बड़ा स्रोत है." मोनू ने आगे बताया, "जब मैं लॉग-आउट (काम बंद) करती हूं, तब भी मुझे हमेशा लगता है कि मुझसे जवाब देने की उम्मीद की जा रही है." इसकी वजह से उनके लिए मानसिक रूप से काम से पूरी तरह अलग हो पाना मुश्किल हो जाता है.

इसी तरह, गुरुग्राम की एक मार्केटिंग फर्म में काम करने वाली आरुषि वर्मा का मानना है कि "वर्क-लाइफ बैलेंस हमारे लिए एक ऐसा समझौता है जिस पर हम बात भी नहीं कर सकते (नॉन-नेगोशिएबल)." आरुषि ने यह भी कहा कि "जब सीमाओं का सम्मान नहीं किया जाता, तो इसका हमारे मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है. कई युवा पेशेवर 24/7 जुड़े रहने के तनाव में रहने के बजाय नौकरी बदलना ज्यादा पसंद करेंगे."

नियोक्ता क्या सोच रहे हैं

नियोक्ता भी इस स्थिति को लेकर असमंजस में हैं. सर्वेक्षण के अनुसार, 79% नियोक्ता 'राइट टू डिस्कनेक्ट' (काम से संपर्क तोड़ने के अधिकार) की अवधारणा का समर्थन करते हैं और कार्य-जीवन के बीच एक स्पष्ट विभाजन की आवश्यकता महसूस करते हैं. इसके विपरीत, 66% नियोक्ताओं को इस बात की चिंता है कि यदि 'राइट टू डिस्कनेक्ट' के नियमों को सख्ती से लागू किया गया, तो उत्पादकता (प्रोडक्टिविटी) में गिरावट आ सकती है.

वहीं, 81% नियोक्ता इस बात को लेकर भी चिंतित हैं कि यदि उन्होंने कर्मचारियों के 'वर्क-लाइफ बैलेंस' का समर्थन नहीं किया, तो वे अपनी बेहतरीन प्रतिभाओं (टैलेंट) को खो सकते हैं. वे कहते हैं कि वे काम के घंटों के बाद किए जाने वाले कार्य के लिए कर्मचारियों को भुगतान करने को भी तैयार हैं. ये आंकड़े एक ऐसे उद्योग को दर्शाते हैं जो उत्पादकता के पारंपरिक मानकों और उस नई हकीकत के बीच फंसा हुआ है, जहां वर्तमान कामकाजी वर्ग अब हर समय "ऑन" (उपलब्ध) रहने के लिए तैयार नहीं है.

भारत इकलौता ऐसा देश नहीं है जो इस समस्या से जूझ रहा है.

फ्रांस (2017): इस अवधारणा की शुरुआत करने वाला पहला देश बना. यहां श्रम कानून सुधारों के तहत 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए इस पर समझौता करना अनिवार्य किया गया.

इस अवधारणा की शुरुआत करने वाला पहला देश बना. यहां श्रम कानून सुधारों के तहत 50 से अधिक कर्मचारियों वाली कंपनियों के लिए इस पर समझौता करना अनिवार्य किया गया. पुर्तगाल (2021): यह देश एक कदम आगे निकल गया है. यहां काम के घंटों के बाद संपर्क करने पर पाबंदी है, और उल्लंघन पर 9,690 यूरो (लगभग 9 लाख रुपये) तक का जुर्माना और रिमोट वर्कर्स के लिए कड़े सुरक्षा नियम हैं.

यह देश एक कदम आगे निकल गया है. यहां काम के घंटों के बाद संपर्क करने पर पाबंदी है, और उल्लंघन पर 9,690 यूरो (लगभग 9 लाख रुपये) तक का जुर्माना और रिमोट वर्कर्स के लिए कड़े सुरक्षा नियम हैं. इटली (2017): यहां 'स्मार्ट वर्किंग' अनुबंधों (Contracts) में ही 'डिस्कनेक्शन क्लॉज' को शामिल किया गया है.

यहां 'स्मार्ट वर्किंग' अनुबंधों (Contracts) में ही 'डिस्कनेक्शन क्लॉज' को शामिल किया गया है. ऑस्ट्रेलिया (2024): यहां कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद "अनुचित" संपर्क को नजरअंदाज करने का अधिकार दिया गया है. विवादों की सुनवाई ट्रिब्यूनल द्वारा की जाती है.

यहां कर्मचारियों को काम के घंटों के बाद "अनुचित" संपर्क को नजरअंदाज करने का अधिकार दिया गया है. विवादों की सुनवाई ट्रिब्यूनल द्वारा की जाती है. अमेरिका (दिसंबर 2025 तक): यहां फिलहाल कोई राष्ट्रीय कानून नहीं है. लचीलेपन और वैश्विक संचालन (Global Operations) से जुड़ी चिंताओं के कारण कई राज्यों के विधेयक अटके हुए हैं.

विशेष रूप से उल्लेखनीय यह है कि 'ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन' की रिपोर्ट के अनुसार, 80% से अधिक अमेरिकी कर्मचारी नौकरी के तनाव से पीड़ित हैं, जो उनके निजी जीवन में भी दखल दे रहा है. इसका मतलब है कि इसे विनियमित न करने के अपने खतरे हैं.

कर्मचारियों के कल्याण को महत्व

ई-गवर्नेंस और आईसीटी की वरिष्ठ प्रोफेसर और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 'सेंटर फॉर ई-गवर्नेंस एंड आईसीटी' की लीड कोऑर्डिनेटर डॉ. चारु मल्होत्रा, जिन्हें इस क्षेत्र में 30 वर्षों का अनुभव है, का मानना है कि भारत एक संतुलित रास्ता अपना सकता है. उन्होंने ETV Bharat से कहा, "भारत को संतुलित सुधारों की ज़रूरत है जो तकनीकी दक्षता और मानवीय कल्याण दोनों का सम्मान करें."

अपने तीन दशकों के अनुभव के आधार पर, उन्होंने सुझाव दिया कि 'डिजिटल इंडिया' और 'MeitY' (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के ढांचे के भीतर तत्काल मामलों के लिए एआई-सहायता प्राप्त छंटनी (AI-assisted triage) और 'बाउंड्री मैनेजमेंट' पर प्रशिक्षण जैसे उपाय किए जाने चाहिए.

सहानुभूतिपूर्ण नेतृत्व (Empathetic Leadership) की भूमिका पर जोर देते हुए, उन्होंने याद किया कि कैसे उनके महानिदेशक ने उन्हें छुट्टी के दौरान पूरी तरह से काम से अलग होने के लिए प्रोत्साहित किया था. यह एक शक्तिशाली याद दिलाता है कि जब कर्मचारियों के कल्याण को महत्व दिया जाता है, तभी कार्यस्थल फलते-फूलते हैं.

