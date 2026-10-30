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नेशनल कॉन्फ्रेंस में खटपट: नाराज विधायकों ने प्रस्ताव पास किया, कैबिनेट में बदलाव की मांग

जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला और अन्य नेता (फाइल फोटो) ( ETV Bharat )

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की अनबन खुलकर सामने आ गई है. करीब 19 नाराज विधायकों ने श्रीनगर में बैठक की और एक प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद में बड़े बदलाव और अब्दुल्ला परिवार के दो करीबी लोगों को हटाने की मांग की है.

इस प्रस्ताव में उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में दो साल पूरे कर चुके सभी मंत्रियों को हटाने और मेरिट और इलाके के आधार पर मंत्री पद भरने की बात कही गई है. सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि नाराज विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दो करीबी नासिर असलम वानी और सांसद शम्मी ओबेरॉय को हटाने की भी मांग की है.

बैठक में ज्यादातर कश्मीर के विधायकों ने जरूरी फैसलों, पार्टी के मामलों और शासन में दोनों के दखल की बात उठाई. आने वाले दिनों में वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को यह प्रस्ताव सौंपेंगे. नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला (फाइल फोटो) (ETV Bharat) शुक्रवार दोपहर को लगभग 19 विधायकों ने श्रीनगर एयरपोर्ट के पास अपने समकक्ष कैसर जमशेद लोन के घर पर इकट्ठा हुए. जम्मू कश्मीर के विधायक दोपहर करीब 3 बजे पहुंचे और इन सभी मुद्दों पर करीब चार घंटे तक बात की. कई विधायकों ने इसे सिर्फ एक लंच पार्टी बताया. बैठक के तुरंत बाद, पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने नए बने महासचिव मुबारक गुल को हटा दिया, जो इसमें शामिल हुए थे. उन्हें मंत्रिपरिषद से बाहर किए जाने के बाद पार्टी का अहम पद दिया गया था. लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय खुद को बाहर किए जाने के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया. बैठक में शामिल होने वाले दूसरे विधायक हैं नजीर गुरेजी, मुजफ्फर इकबाल खान, अब्दुल मजीद लारमी, मुश्ताक अहमद गुरु, खुर्शीद अहमद, अर्जुन सिंह, बशीर अहमद वीरी, सैफ-उद-दीन, फारूक शाह, गुलाम मोहिउद्दीन मीर, हसनैन मसूदी, डॉ. सज्जाद शफी, जाविद इकबाल चौधरी और हिलाल अकबर लोन.