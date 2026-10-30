नेशनल कॉन्फ्रेंस में खटपट: नाराज विधायकों ने प्रस्ताव पास किया, कैबिनेट में बदलाव की मांग
बैठक में ज्यादातर कश्मीर के विधायकों ने जरूरी फैसलों और पार्टी के मामलों और शासन में दोनों के दखल की बात उठाई.
Published : October 30, 2026 at 10:44 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर में सत्ताधारी नेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर की अनबन खुलकर सामने आ गई है. करीब 19 नाराज विधायकों ने श्रीनगर में बैठक की और एक प्रस्ताव पास करके मंत्रिपरिषद में बड़े बदलाव और अब्दुल्ला परिवार के दो करीबी लोगों को हटाने की मांग की है.
इस प्रस्ताव में उमर अब्दुल्ला की कैबिनेट में दो साल पूरे कर चुके सभी मंत्रियों को हटाने और मेरिट और इलाके के आधार पर मंत्री पद भरने की बात कही गई है. सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि नाराज विधायकों ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के दो करीबी नासिर असलम वानी और सांसद शम्मी ओबेरॉय को हटाने की भी मांग की है.
बैठक में ज्यादातर कश्मीर के विधायकों ने जरूरी फैसलों, पार्टी के मामलों और शासन में दोनों के दखल की बात उठाई. आने वाले दिनों में वे नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला को यह प्रस्ताव सौंपेंगे.
शुक्रवार दोपहर को लगभग 19 विधायकों ने श्रीनगर एयरपोर्ट के पास अपने समकक्ष कैसर जमशेद लोन के घर पर इकट्ठा हुए. जम्मू कश्मीर के विधायक दोपहर करीब 3 बजे पहुंचे और इन सभी मुद्दों पर करीब चार घंटे तक बात की. कई विधायकों ने इसे सिर्फ एक लंच पार्टी बताया.
बैठक के तुरंत बाद, पार्टी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने नए बने महासचिव मुबारक गुल को हटा दिया, जो इसमें शामिल हुए थे. उन्हें मंत्रिपरिषद से बाहर किए जाने के बाद पार्टी का अहम पद दिया गया था. लेकिन उन्होंने यह पद स्वीकार नहीं किया और इसके बजाय खुद को बाहर किए जाने के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद कर दिया.
बैठक में शामिल होने वाले दूसरे विधायक हैं नजीर गुरेजी, मुजफ्फर इकबाल खान, अब्दुल मजीद लारमी, मुश्ताक अहमद गुरु, खुर्शीद अहमद, अर्जुन सिंह, बशीर अहमद वीरी, सैफ-उद-दीन, फारूक शाह, गुलाम मोहिउद्दीन मीर, हसनैन मसूदी, डॉ. सज्जाद शफी, जाविद इकबाल चौधरी और हिलाल अकबर लोन.
यह बैठक 3 नवंबर से पहले हो रही है. जब नाराज सांसद आगा रूहुल्लाह मेहदी नेशनल कॉन्फ्रेंस और लोकसभा सीट से इस्तीफा देने वाले हैं. 27 अक्टूबर को, मुख्यमंत्री ने कश्मीर से चार नए मंत्री अली मोहम्मद सागर, शमीमा फिरदौस, मीर सैफुल्लाह और अल्ताफ कालू को शामिल किया और जम्मू से एक मंत्री सतीश शर्मा को हटा दिया.
हालांकि, यह फैसला बाहर किए गए विधायकों को पसंद नहीं आया, जिन्होंने खुले तौर पर अपनी नाराजगी ज़ाहिर की है. बैठक में शामिल एक अनुभवी विधायक ने ईटीवी भारत को बताया, "ये सभी मंत्री पद मेरिट के आधार पर भरे जाने चाहिए और हर इलाके के प्रतिनिधित्व को ध्यान में रखा जाना चाहिए. पार्टी को कुछ गुट अंदर से नुकसान पहुंचा रहे हैं और हमने उन्हें अहम पदों से हटाने की मांग की है."
एक और विधायक ने पार्टी के काम करने के तरीके पर निराशा जताते हुए कहा कि पार्टी 'चापलूसों' के पक्ष में मेरिट को दरकिनार करके 'कांग्रेस-स्टाइल पॉलिटिक्स' में जा रही है. पता चला है कि कश्मीर के विधायकों ने 2024 का विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद नासिर असलम वानी को टॉप पर बिठाने पर चर्चा की. अंदर के लोगों के मुताबिक, उनके दखल की वजह से पार्टी अपने मुख्य एजेंडे पर ध्यान देने की दिशा से भटक गई है. एक और विधायक ने कहा, "पार्टी को अंदर से नुकसान हो रहा है.
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