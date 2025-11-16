ETV Bharat / bharat

'मैं गंदी हूं, पिता लालू यादव को गंदी किडनी लगवाई, मेरी गलती है...', रोहिणी आचार्य के पोस्ट से मची खलबली

चुनाव में मिली करारी हार के बाद अब लालू यादव परिवार टूटने की कगार पर है. रोहिणी आचार्य की पोस्ट नें हंगामा मचा दिया है.

RIFT IN LALU YADAV FAMILY
लालू यादव और रोहिणी आचार्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : November 16, 2025 at 1:08 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना: लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर से अपने अपमान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. अपने दो पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने 10 सर्कुलर रोड में अपने ऊपर हुई बदतमीजी और किडनी डोनेट के नाम पर की जा रही बयान बाजी का जिक्र किया है.

घर में जलील करने का आरोप: रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में 10 सर्कुलर रोड में हुए अपमान का जिक्र करते हुए लिखा है कि "कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गयीं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी"

बिलखते मां-बाप का जिक्र:
रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि, "कल एक बेटी मजबूरी में अपने रोते हुए मां-बाप बहनों को छोड़ आयी, मुझसे मेरा मायका छुड़वाया गया. मुझे अनाथ बना दिया गया. आप सब मेरे रास्ते कभी ना चलें, किसी घर में रोहिणी जैसी बेटी-बहन पैदा ना हो"
किडनी देने का जिक्र: रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट करने का जिक्र करते हुए लिखा है कि, "कल मुझे गालियों के साथ बोला गया कि मैं गंदी हूं और मैंने अपने पिता को अपनी गंदी किडनी लगवा दी, करोड़ों रुपए लिए, टिकट लिया तब लगवाई गंदी किडनी."
RIFT IN LALU YADAV FAMILY
परिवार के साथ रोहिणी (Social Media Rohini Acharya)
रोहिणी का बेटियों को भावुक अपील: रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में बिहार की बेटियों के नाम अपील करते हुए लिखा गया है कि, "सभी बेटी-बहन, जो शादीशुदा हैं उनको मैं बोलूंगी कि जब आपके मायके में कोई बेटा- भाई हो, तो भूल कर भी अपने भगवान रूपी पिता को नहीं बचाएं, अपने भाई, उस घर के बेटे को ही बोले कि वो अपनी या अपने किसी हरियाणवी दोस्त की किडनी लगवा दे" सभी बहन- बेटियां अपना घर- परिवार देखें, अपने माता-पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें.
RIFT IN LALU YADAV FAMILY
लालू यादव और रोहिणी (ETV Bharat)
किडनी देने को गलती माना: रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में किडनी डोनेट करने को अपनी गलती मानते हुए लिखा है कि, "मुझसे तो ये बड़ा गुनाह हो गया कि मैंने अपना परिवार, अपने तीनो बच्चों को नहीं देखा, किडनी देते वक्त न अपने पति, न अपने ससुराल से अनुमति ली. अपने भगवान, अपने पिता को बचाने के लिए वो कर दिया जिसे आज गंदा बता दिया गया. आप सब मेरे जैसी गलती, कभी ना करे किसी घर रोहिणी जैसी बेटी ना हो"
RIFT IN LALU YADAV FAMILY
राबड़ी देवी और रोहिणी (Social Media Rohini Acharya)

इस पोस्ट के सार्वजनिक होने के बाद बिहार की राजनीति में खासा उबाल आ गया है. जानकारों का मानना है कि रोहिणी आचार्य का यह बयान लालू यादव परिवार के भीतर चल रहे अंतर्कलह को और स्पष्ट कर रहा है.

RIFT IN LALU YADAV FAMILY
रोहिणी आचार्य (Social Media Rohini Acharya)

रोहिणी इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर राजनीति और परिवार से दूरी बनाने के संकेत दे चुकी हैं. शनिवार को उन्होंने सबसे पहले एक्स (ट्विटर) पर लिखा था कि वे राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से रिश्ता तोड़ रही हैं. इसके कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर यह खबर आई कि हार के कारण पूछने पर उनपर चप्पल से हमला करने की कोशिश हुई. फिर रविवार को रोहिणी ने एक और पोस्ट में बताया कि उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं, जिसके चलते वे अपने बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ने पर मजबूर हो गईं.

ये भी पढ़ें:

Explainer: 25 सीटों पर सिमटी RJD, विस्तार से समझिए कारण और अब तेजस्वी के सामने क्या क्या होगी चुनौती?

महिलाओं को आखिर क्यों है नीतीश पर अटूट विश्वास, इनकी सुनामी ने NDA को दिलाई प्रचंड जीत

TAGGED:

ROHINI ACHARYA
लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य
रोहिणी आचार्य का पोस्ट
RIFT IN LALU YADAV FAMILY

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

Bihar Results 2025: महागठबंधन की बुरी हार, क्या हैं कारण, राजनीतिक विशेषज्ञ से जानें

मुश्किल से बचा नेता प्रतिपक्ष का पद, RJD को मिली 2010 जैसी करारी शिकस्त

एक बार फिर साबित हुआ नीतीश के नालंदा में नहीं कर सकता कोई सेंधमारी, 7-0 से NDA ने जमाया कब्जा

पटना के 14 विधानसभा सीट के नतीजे: NDA का दिखा 'दम', जानें किसने जीतीं कितनी सीट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.