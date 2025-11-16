ETV Bharat / bharat

'मैं गंदी हूं, पिता लालू यादव को गंदी किडनी लगवाई, मेरी गलती है...', रोहिणी आचार्य के पोस्ट से मची खलबली

लालू यादव और रोहिणी आचार्य ( ETV Bharat )

घर में जलील करने का आरोप: रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में 10 सर्कुलर रोड में हुए अपमान का जिक्र करते हुए लिखा है कि " कल एक बेटी, एक बहन, एक शादीशुदा महिला, एक मां को जलील किया गया, गंदी गालियां दी गयीं, मारने के लिए चप्पल उठाया गया, मैंने अपने आत्मसम्मान से समझौता नहीं किया, सच का समर्पण नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ इस वजह से मुझे बेइज्जती झेलनी पड़ी"

पटना: लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने फिर से अपने अपमान को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया है. अपने दो पोस्ट में रोहिणी आचार्य ने 10 सर्कुलर रोड में अपने ऊपर हुई बदतमीजी और किडनी डोनेट के नाम पर की जा रही बयान बाजी का जिक्र किया है.

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में आगे लिखा है कि,

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में अपने पिता लालू प्रसाद को किडनी डोनेट करने का जिक्र करते हुए लिखा है कि,

परिवार के साथ रोहिणी (Social Media Rohini Acharya)

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में बिहार की बेटियों के नाम अपील करते हुए लिखा गया है कि,

सभी बहन- बेटियां अपना घर- परिवार देखें, अपने माता-पिता की परवाह किए बिना अपने बच्चे, अपना काम, अपना ससुराल देखें, सिर्फ अपने बारे में सोचें.

लालू यादव और रोहिणी (ETV Bharat)

रोहिणी आचार्य ने अपने पोस्ट में किडनी डोनेट करने को अपनी गलती मानते हुए लिखा है कि,

राबड़ी देवी और रोहिणी (Social Media Rohini Acharya)

इस पोस्ट के सार्वजनिक होने के बाद बिहार की राजनीति में खासा उबाल आ गया है. जानकारों का मानना है कि रोहिणी आचार्य का यह बयान लालू यादव परिवार के भीतर चल रहे अंतर्कलह को और स्पष्ट कर रहा है.

रोहिणी आचार्य (Social Media Rohini Acharya)

रोहिणी इससे पहले भी कई बार सोशल मीडिया पर राजनीति और परिवार से दूरी बनाने के संकेत दे चुकी हैं. शनिवार को उन्होंने सबसे पहले एक्स (ट्विटर) पर लिखा था कि वे राजनीति छोड़ रही हैं और परिवार से रिश्ता तोड़ रही हैं. इसके कुछ देर बाद एयरपोर्ट पर यह खबर आई कि हार के कारण पूछने पर उनपर चप्पल से हमला करने की कोशिश हुई. फिर रविवार को रोहिणी ने एक और पोस्ट में बताया कि उन्हें भद्दी-भद्दी गालियां दी गईं, जिसके चलते वे अपने बुजुर्ग माता-पिता को छोड़ने पर मजबूर हो गईं.

