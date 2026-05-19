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Ladakh Statehood Talks: लेह एपेक्स बॉडी में मतभेद से बैठक को लेकर अनिश्चितता बढ़ी

चेरिंग दोरजे लक्रुक ( IANS )

श्रीनगर: लेह एपेक्स बॉडी में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों सहित अपनी मांगों को लेकर लद्दाख ब्लॉक और नई दिल्ली के बीच होने वाली बैठक को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है. लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने मिलकर 2023 से केंद्र सरकार के साथ काम किया है. अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद लद्दाख को बिना विधानसभा के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था. राजनीतिक और विचारधारा के हिसाब से अलग होने के बावजूद, बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल करगिल ने तब से अपनी मांगों के लिए एक साथ अभियान चलाया है. लेकिन लेह ब्लॉक LAB में अंदरूनी मतभेद तब शुरू हो गए जब फाउंडर और LAB के पूर्व चेयरमैन थुप्सटन चेवांग (Thupstan Chhewang) ने ब्लॉक की रणनीति पर सवाल उठाए. उन्होंने इस इलाके में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को कथित 'विदेशी फंडिंग' पर भी सवाल उठाए. 4 फरवरी को हुई पिछली बैठक के बाद से चले आ रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए 22 मई को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय की अगुवाई वाले समिति के साथ तय बातचीत से पहले उनकी बातों ने ग्रुप पर ग्रहण लगा दिया है. चेवांग, जिन्होंने पिछले साल स्वास्थ्य कारणों से LAB छोड़ दिया था, लद्दाख से बीजेपी के पूर्व सांसद हैं. वह 2018 में बीजेपी के "झूठे वादों और खोखली बातों" की वजह से उससे अलग हो गए थे, फिर भी इस इलाके में उनका काफी असर है. इस महीने की शुरुआत में, ब्लॉक ने गृह मंत्री अमित शाह के लेह दौरे के दौरान उनके साथ उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की मांग की थी. लेकिन, शाह ने मना कर दिया क्योंकि उनका दो दिन का दौरा बुद्ध की पवित्र निशानियों के इर्द-गिर्द था, जिन्हें 15 दिनों तक सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए लद्दाख में ले जाया गया था.