Ladakh Statehood Talks: लेह एपेक्स बॉडी में मतभेद से बैठक को लेकर अनिश्चितता बढ़ी
लेह एपेक्स बॉडी के पूर्व चेयरमैन थुप्सटन चेवांग ने ब्लॉक की रणनीति पर सवाल उठाए. LAB ने कहा कि ब्लॉक में कोई मतभेद नहीं है.
Published : May 19, 2026 at 3:00 PM IST
श्रीनगर: लेह एपेक्स बॉडी में मतभेद खुलकर सामने आ गए हैं. केंद्र शासित प्रदेश के लिए राज्य का दर्जा और छठी अनुसूची के तहत संवैधानिक सुरक्षा उपायों सहित अपनी मांगों को लेकर लद्दाख ब्लॉक और नई दिल्ली के बीच होने वाली बैठक को लेकर अनिश्चितता बढ़ रही है.
लेह एपेक्स बॉडी (LAB) और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस (KDA) ने मिलकर 2023 से केंद्र सरकार के साथ काम किया है. अनुच्छेद 370 हटाने और जम्मू-कश्मीर राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में बांटने के बाद लद्दाख को बिना विधानसभा के एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था. राजनीतिक और विचारधारा के हिसाब से अलग होने के बावजूद, बौद्ध बहुल लेह और मुस्लिम बहुल करगिल ने तब से अपनी मांगों के लिए एक साथ अभियान चलाया है.
लेकिन लेह ब्लॉक LAB में अंदरूनी मतभेद तब शुरू हो गए जब फाउंडर और LAB के पूर्व चेयरमैन थुप्सटन चेवांग (Thupstan Chhewang) ने ब्लॉक की रणनीति पर सवाल उठाए. उन्होंने इस इलाके में जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को कथित 'विदेशी फंडिंग' पर भी सवाल उठाए.
4 फरवरी को हुई पिछली बैठक के बाद से चले आ रहे गतिरोध को तोड़ने के लिए 22 मई को नई दिल्ली में गृह मंत्रालय की अगुवाई वाले समिति के साथ तय बातचीत से पहले उनकी बातों ने ग्रुप पर ग्रहण लगा दिया है.
चेवांग, जिन्होंने पिछले साल स्वास्थ्य कारणों से LAB छोड़ दिया था, लद्दाख से बीजेपी के पूर्व सांसद हैं. वह 2018 में बीजेपी के "झूठे वादों और खोखली बातों" की वजह से उससे अलग हो गए थे, फिर भी इस इलाके में उनका काफी असर है.
इस महीने की शुरुआत में, ब्लॉक ने गृह मंत्री अमित शाह के लेह दौरे के दौरान उनके साथ उच्च-स्तरीय अधिकार प्राप्त समिति की बैठक की मांग की थी. लेकिन, शाह ने मना कर दिया क्योंकि उनका दो दिन का दौरा बुद्ध की पवित्र निशानियों के इर्द-गिर्द था, जिन्हें 15 दिनों तक सार्वजनिक प्रदर्शनी के लिए लद्दाख में ले जाया गया था.
आंदोलन की एकता तोड़ने की साजिश
चेवांग के जाने के बाद LBA का नेतृत्व कर रहे चेरिंग दोरजे लक्रुक इस टकराव को "उनके आंदोलन की एकता को तोड़ने की केंद्र की साजिश" का हिस्सा मानते हैं. उन्होंने ईटीवी भारत से कहा, "लद्दाख बहुत महत्वपूर्ण समय से गुजर रहा है और ये मतभेद इस इलाके के लिए फायदेमंद नहीं हैं. ग्रुप के अंदर हमारे कोई मतभेद नहीं हैं, लेकिन हर जगह की तरह सरकार हमारी एकता को तोड़ने की साजिश कर रही है."
वांगचुक पर लगे आरोपों का खंडन करते हुए लक्रुक ने कहा कि पूर्व चेयरमैन (थुस्प्टन चेवांग) ने उन्हें (वांगचुक) केंद्र सरकार के साथ बातचीत के लिए बॉडी में शामिल किया था.
वांगचुक, जिन्हें 2018 का रेमन मैग्सेसे अवॉर्ड मिला था, मार्च 2026 में रिहा होने से पहले नेशनल सिक्योरिटी एक्ट (NSA) के तहत राजस्थान की जेल में छह महीने रहे. उन्हें सितंबर 2025 में लेह में भूख हड़ताल करने के बाद गिरफ्तार किया गया था, जो हिंसा में बदल गई थी, जिसमें चार लोग मारे गए थे और 80 घायल हुए थे. तब से, जलवायु कार्यकर्ता वांगचुक इस आंदोलन का एक अहम चेहरा बनकर उभरे हैं.
KDA लेह ब्लॉक के साथ
करगिल में, राजनीतिक कार्यकर्ता सज्जाद हुसैन करगिली, जो प्रभावी धार्मिक ग्रुप जमीयत-उल-उलेमा इस्ना अशरिया करगिल से जुड़े हैं और KDA के को-चेयरमैन चुने गए हैं, ने कहा कि लेह ब्लॉक के साथ उनका गठबंधन बना हुआ है. उन्होंने कहा कि लेह ब्लॉक में अंदरूनी मतभेद नेताओं के बीच 'गलतफहमी' के कारण हुए.
बीजेपी का झगड़े में केंद्र का हाथ होने से इनकार
लेकिन लद्दाख स्वायत्त पहाड़ी विकास परिषद, लेह के पूर्व चेयरमैन और बीजेपी के वरिष्ठ नेता ताशी ग्यालसन ने इस झगड़े में केंद्र का हाथ होने से इनकार किया. थुप्सटन को सबसे बड़ा नेता बताते हुए उन्होंने कहा कि LAB ने उन्हें किनारे कर दिया, जिससे उन्हें इस्तीफा देना पड़ा. ग्यालसन ने कहा, "केंद्र सरकार को साजिश रचने में कोई दिलचस्पी नहीं है. यह एक बेकार और बेबुनियाद आरोप है. केंद्र मुद्दों का समाधान चाहता है. लेकिन कुछ लोग खुश नहीं हैं और अपने फायदे के लिए चाहते हैं कि यह बाधा बनी रहे."
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