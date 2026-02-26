डिजिटल होगी जनगणना 2027: मोबाइल से होगा पूरा काम, ऐसे में जानें क्या है जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली
सही डेटा कलेक्शन के लिए CMMS पोर्टल पर 6 लाख इंटीग्रेटिंग GIS मैप अपलोड किए गए हैं.
Published : February 26, 2026 at 2:21 PM IST
नई दिल्ली: जनगणना 2027 को पूरी तरह डिजिटल तरीके से आयोजित किया जाएगा. ऐसे में इसके केंद्र में जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) नाम का डिजिटल पोर्टल होगा.
रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बताया है कि जनगणना 2027 की गतिविधियों को वास्तविक समय के आधार पर पर ट्रैक करने के लिए एक सेंसस मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम (जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली-CMMS) बनाया गया है.
भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे एक सर्कुलर में कहा कि, आने वाली जनगणना 2027 में डेटा संग्रह और उसे बांटने की क्वालिटी, कुशलता और समय पर काम करने को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा.
उन्होंने आगे कहा कि, आने वाली जनगणना में, डेटा डिजिटल तरीके से इकट्ठा किया जाएगा, जो जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा और बदलाव लाने वाला कदम होगा. डेटा कलेक्शन के काम के लिए कम से कम 32 लाख फील्ड कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा.
डिजिटल फॉर्मेट (डिजिटल प्रारूप) पारंपरिक कागज पर आधारित तरीकों की जगह लेगा, जिसमें पूरे प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस, जियो-टैगिंग और एक सेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा . सीएमएमएस (CMMS) सिस्टम में एक वेब-बेस्ड मैपिंग एप्लिकेशन शामिल है जो हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (HLBs) और एन्यूमरेशन ब्लॉक (EBs) की सटीक जियो-टैगिंग की अनुमति देता है, जिससे डेटा ओवरलैप और चूक कम हो जाती है.
जनगणना ऑपरेशन से वाकिफ सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि सटीक डेटा कलेक्शन के लिए 6 लाख से ज्यादा इंटीग्रेटेड जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) मैप (जिला/उप-जिला/गांव स्तर के) पहले ही CMMS पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं.
गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पहले संसद में कहा था कि जनगणना 2027 डिजिटल तरीके से की जाएगी. नित्यानंद राय ने कहा था कि, मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा और खुद से गिनती करने के लिए ऑनलाइन इंतजाम भी होगा. इस पूरे प्रक्रिया को एक वेब पोर्टल के जरिए निगरानी किया जाएगा.
जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी और इसके प्रथम चरण में घर सूचीकरण और आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर, 2026 तक 30 दिनों की अवधि में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की सुविधा के अनुसार होगी. उसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या गणना (पीई) होगी.
एक अधिकारी ने कहा कि आबादी की गिनती फरवरी 2027 में की जाएगी. उन्होंने बताया कि, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके दुर्गम क्षेत्र में आबादी की गिनती सितंबर, 2026 में की जाएगी.
राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सहयोग करने को कहा गया
हाल ही में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, राज्य जनगणना नोडल अधिकारियों, गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों और जनगणना ऑपरेशन के डायरेक्टरों की एक बैठक में, गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनगणना से जुड़ी गतिविधियों की नियमित निगरानी और रेगुलर मॉनिटरिंग और समीक्षा करने के लिए सहयोग मांगा.
गृह सचिव ने भारत में जनगणना की लंबी और समृद्ध परंपरा पर जोर दिया, साथ ही जनगणना 2027 के सफल आयोजन में राज्य और केंद्रशासित सरकारों की अहम भूमिका पर जोर दिया.
उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जनगणना अधिकारियों की समय पर नियुक्ति और ट्रेनिंग, नोटिफिकेशन को दोबारा पब्लिश करने, 31-03-2027 तक किसी भी अधिकार क्षेत्र में बदलाव से बचने, स्व-गणना सहित डिजिटल टूल्स का असरदार इस्तेमाल करने और जनगणना 2027 के पूरे लक्ष्यों को पाने के लिए लोगों में जागरूकता, भरोसा और भागीदारी बढ़ाने के लिए एक खास प्रचार और संचार तरीका अपनाने का आग्रह किया.
जनगणना कार्य के लिए टेक्निकल मैनपावर
कैबिनेट के एक बयान में कहा गया है कि जनगणना 2027 को सफलतापूर्वक करने के लिए अलग-अलग कामों को पूरा करने के लिए, स्थानीय स्तर पर लगभग 550 दिनों के लिए लगभग 18,600 तकनीकी जनशक्ति को लगाया जाएगा.
बयान में कहा गया है, इससे लगभग 1.02 करोड़ मैन-डे का रोजगार पैदा होगा. इसके अलावा, चार्ज, जिला, राज्य स्तर पर टेक्निकल मैनपावर देने से क्षमता निर्माण होगा. वह इसलिए क्योंकि काम का नेचर डिजिटल डेटा हैंडलिंग, निगरानी और समन्वय से जुड़ा होगा. इससे इन लोगों के भविष्य में रोजगार की संभावनाओं में भी मदद मिलेगी.
जनगणना कार्य के लिए वित्तीय आवंटन
केंद्रीय कैबिनेट ने 11,718.24 करोड़ रुपये की लागत से भारत की जनगणना 2027 कराने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है. दुनिया की सबसे बड़ी सबसे बड़ा प्रशासनिक और सांख्यिकीय अभ्यास होने के नाते, भारत की जनगणना दो फेज में की जाएगी. हाउसलिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस, अप्रैल से सितंबर, 2026 और जनसंख्या गणना (PE) – फरवरी 2027 (UT लद्दाख और UT जम्मू और कश्मीर के बर्फ से ढके इलाकों और हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के लिए, जनसंख्या गणना सितंबर, 2026 में की जाएगी).
जनगणना में जाति की गिनती
जनगणना 2027 में जाति की गिनती को भी शामिल किया गया है. एक सरकारी नोट में कहा गया है, “हमारे देश में बहुत ज़्यादा सामाजिक और डेमोग्राफिक विविधता और उससे जुड़ी चुनौतियों को देखते हुए, जनगणना 2027 के दूसरे फेज, यानी जनसंख्या गणना (पॉपुलेशन एन्यूमरेशन-PE) में जाति का डेटा भी इलेक्ट्रॉनिक तरीके से इकट्ठा किया जाएगा.
इस काम के लिए लगभग 30 लाख फील्ड कर्मचारी, जिनमें एन्यूमरेटर, सुपरवाइजर, मास्टर ट्रेनर, चार्ज अधिकारी और प्रिंसिपल, जिला जनगणना अधिकारी शामिल हैं, को जनगणना के कामों के डेटा कलेक्शन, निगरानी और पर्यवेक्षण के लिए तैनात किया जाएगा.
भारत में 16वीं जनगणना
जनगणना 2027 देश की 16वीं और आजादी के बाद 8वीं जनगणना होगी. जनगणना गांव, शहर और वार्ड स्तर पर प्राइमरी डेटा का सबसे बड़ा स्रोत है, जो घर की हालत, सुविधाएं और संपत्ति, डेमोग्राफी, धर्म, एससी और एसटी, भाषा, साक्षरता और शिक्षा, आर्थिक गतिविधि, माइग्रेशन और प्रजनन क्षमता जैसे अलग-अलग पैरामीटर पर माइक्रो लेवल डेटा देती है.
Covid19 की वजह से जनगणना 2021 टाल दी गई थी
बता दें कि, कोरोना महामारी फैलने की वजह से, जनगणना 2021 और दूसरी संबंधित फील्ड गतिविधियों को पहले गृह मंत्रालय ने टाल दिया था. गृह मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और रजिस्ट्रार जनरल के ऑफिस ने सभी हितधारकों के इस्तेमाल के लिए लोकल गवर्नमेंट डायरेक्टरी (LGD) पोर्टल के जरिए देश में एक जैसी, बिना गलती वाली और अप-टू-डेट क्षेत्राधिकार निर्देशिका बनाने के लिए मिलकर काम करने की पहल की थी.
पिछली जनगणना को एक किताब के रूप में इकट्ठा करके प्रकाशित किया गया
गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि 1981 से अब तक की सभी जनगणनाओं का इतिहास एक किताब के रूप में इकट्ठा करके प्रकाशित किया गया है. उन्होंने कहा कि भारत सरकार जनगणना इलेक्ट्रॉनिक तरीके से करेगी, जिसमें हर व्यक्ति को डेटा भरने का अधिकार होगा.
शाह ने कहा कि, जनगणना देश के विकास का रास्ता तय करने की प्रक्रिया है, इसके लिए यह जरूरी है कि SRS अपग्रेडेड मोबाइल ऐप जियोफेंसिंग के साथ एक अलर्ट सिस्टम बनाए ताकि जनगणना करने वाले अधिकारी दिए गए इलाके से बाहर न जाएं.
सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम एक बड़े पैमाने पर डेमोग्राफिक सैंपल सर्वे है जो गांवों और शहरी ब्लॉकों के रैंडम सैंपल में किया जा रहा है. यह इस विचार पर आधारित है कि जन्म और मृत्यु को रिकॉर्ड करने के लिए सही मशीनरी और सभी लेवल पर सही पर्यवेक्षण के साथ, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर जीवन दर का भरोसेमंद अनुमान लगाना संभव है.
