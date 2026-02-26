ETV Bharat / bharat

डिजिटल होगी जनगणना 2027: मोबाइल से होगा पूरा काम, ऐसे में जानें क्या है जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली

प्रतीकात्मक तस्वीर ( AFP )

नई दिल्ली: जनगणना 2027 को पूरी तरह डिजिटल तरीके से आयोजित किया जाएगा. ऐसे में इसके केंद्र में जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली (CMMS) नाम का डिजिटल पोर्टल होगा. रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (RGI) ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को बताया है कि जनगणना 2027 की गतिविधियों को वास्तविक समय के आधार पर पर ट्रैक करने के लिए एक सेंसस मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम (जनगणना प्रबंधन और निगरानी प्रणाली-CMMS) बनाया गया है. भारत के रजिस्ट्रार जनरल मृत्युंजय कुमार नारायण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजे एक सर्कुलर में कहा कि, आने वाली जनगणना 2027 में डेटा संग्रह और उसे बांटने की क्वालिटी, कुशलता और समय पर काम करने को बेहतर बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया जाएगा. उन्होंने आगे कहा कि, आने वाली जनगणना में, डेटा डिजिटल तरीके से इकट्ठा किया जाएगा, जो जनगणना प्रक्रिया को आधुनिक बनाने की दिशा में एक बड़ा और बदलाव लाने वाला कदम होगा. डेटा कलेक्शन के काम के लिए कम से कम 32 लाख फील्ड कर्मचारियों को तैनात किया जाएगा. डिजिटल फॉर्मेट (डिजिटल प्रारूप) पारंपरिक कागज पर आधारित तरीकों की जगह लेगा, जिसमें पूरे प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए हैंडहेल्ड डिवाइस, जियो-टैगिंग और एक सेंट्रलाइज्ड वेब प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल होगा . सीएमएमएस (CMMS) सिस्टम में एक वेब-बेस्ड मैपिंग एप्लिकेशन शामिल है जो हाउसलिस्टिंग ब्लॉक (HLBs) और एन्यूमरेशन ब्लॉक (EBs) की सटीक जियो-टैगिंग की अनुमति देता है, जिससे डेटा ओवरलैप और चूक कम हो जाती है. जनगणना ऑपरेशन से वाकिफ सूत्रों ने ईटीवी भारत को बताया कि सटीक डेटा कलेक्शन के लिए 6 लाख से ज्यादा इंटीग्रेटेड जियोग्राफिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम (GIS) मैप (जिला/उप-जिला/गांव स्तर के) पहले ही CMMS पोर्टल पर अपलोड किए जा चुके हैं. गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने पहले संसद में कहा था कि जनगणना 2027 डिजिटल तरीके से की जाएगी. नित्यानंद राय ने कहा था कि, मोबाइल ऐप के जरिए डेटा इकट्ठा किया जाएगा और खुद से गिनती करने के लिए ऑनलाइन इंतजाम भी होगा. इस पूरे प्रक्रिया को एक वेब पोर्टल के जरिए निगरानी किया जाएगा. जनगणना 2027 दो चरणों में आयोजित की जाएगी और इसके प्रथम चरण में घर सूचीकरण और आवास जनगणना अप्रैल से सितंबर, 2026 तक 30 दिनों की अवधि में राज्य और केंद्रशासित प्रदेश सरकारों की सुविधा के अनुसार होगी. उसके बाद दूसरे चरण में जनसंख्या गणना (पीई) होगी. एक अधिकारी ने कहा कि आबादी की गिनती फरवरी 2027 में की जाएगी. उन्होंने बताया कि, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और साथ ही हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बर्फ से ढके दुर्गम क्षेत्र में आबादी की गिनती सितंबर, 2026 में की जाएगी. राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से सहयोग करने को कहा गया

हाल ही में राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों, राज्य जनगणना नोडल अधिकारियों, गृह मंत्रालय के सीनियर अधिकारियों और जनगणना ऑपरेशन के डायरेक्टरों की एक बैठक में, गृह सचिव गोविंद मोहन ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनगणना से जुड़ी गतिविधियों की नियमित निगरानी और रेगुलर मॉनिटरिंग और समीक्षा करने के लिए सहयोग मांगा. गृह सचिव ने भारत में जनगणना की लंबी और समृद्ध परंपरा पर जोर दिया, साथ ही जनगणना 2027 के सफल आयोजन में राज्य और केंद्रशासित सरकारों की अहम भूमिका पर जोर दिया. उन्होंने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से जनगणना अधिकारियों की समय पर नियुक्ति और ट्रेनिंग, नोटिफिकेशन को दोबारा पब्लिश करने, 31-03-2027 तक किसी भी अधिकार क्षेत्र में बदलाव से बचने, स्व-गणना सहित डिजिटल टूल्स का असरदार इस्तेमाल करने और जनगणना 2027 के पूरे लक्ष्यों को पाने के लिए लोगों में जागरूकता, भरोसा और भागीदारी बढ़ाने के लिए एक खास प्रचार और संचार तरीका अपनाने का आग्रह किया.