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आरजी कर रेप-मर्डर केस: CBI की एसआईटी करेगी जांच, हाईकोर्ट ने दिया आदेश

कलकत्ता हाई कोर्ट ( ETV Bharat )

कोलकाता: कलकत्ता हाई कोर्ट ने गुरुवार को अगस्त 2024 में कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज में एक ट्रेनी डॉक्टर के रेप और मर्डर के मामले में सबूतों को कथित तौर पर नष्ट करने और परिवार के खास आरोपों की नए सिरे से जांच का आदेश दिया. गुरुवार को जारी एक आदेश में, जस्टिस शम्पा सरकार और जस्टिस तीर्थंकर घोष की बेंच ने निर्देश दिया कि सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर (ईस्टर्न ज़ोन) के नेतृत्व में तीन सदस्यों वाली विशेष जांच टीम (SIT) यह जांच करेगी. सीबीआई को उस घटना की फिर से जांच करने का काम सौंपा गया है, जो उस मनहूस रात को डॉक्टर के खाना खाने से लेकर अगली शाम उनके अंतिम संस्कार तक हुई. सीबीआई को किसी से भी पूछताछ करने का अधिकार है, जिसे वह जरूरी समझे. साथ ही, एसआईटी पीड़ित परिवार के लगाए गए खास आरोपों की अच्छी तरह से जांच करेगी. कोर्ट ने एसआईटी को 25 जून को अगली सुनवाई में अपनी रिपोर्ट जमा करने को कहा है.