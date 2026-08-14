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आरजी कर रेप और मर्डर केस: कोर्ट ले जाते समय निर्मल घोष पर अंडे और स्याही फेंकी गई

पानीहाटी (पश्चिम बंगाल): आरजी कर अस्पताल दुष्कर्म-हत्या मामले में एक दिन पहले ओडिशा से गिरफ्तार किए गए तृणमूल कांग्रेस के पूर्व विधायक निर्मल घोष पर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के उत्तर 24 परगना जिले में एक थाने के बाहर भीड़ ने हमला कर दिया.

आरजी कर अस्पताल में दुष्कर्म के बाद एक महिला चिकित्सक की हत्या कर दी गयी थी. पीड़िता का ‘जल्दबाजी में अंतिम संस्कार’ किए जाने में कथित संलिप्तता के लिए घोष को एक दिन पहले गिरफ्तार किया गया था.

शुक्रवार को जब पानीहाटी के पूर्व विधायक निर्मल घोष को कोर्ट ले जाया जा रहा था, तो बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया. उन पर अंडे फेंके गए और स्याही डाली गई, साथ ही चोर चोर के नारे भी लगाए गए. पुलिस को गुस्साई बीजेपी कार्यकर्ताओं की भीड़ के बीच से घोष को जेल वैन तक ले जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी. घोष और उनके कई साथियों को आरजी कर घटना की पीड़िता के शव का जल्दबाजी में अंतिम संस्कार करके सबूत मिटाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

गौरतलब है कि 9 अगस्त, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और हत्या की घटना हुई थी. पीड़िता के पिता ने खरदह पुलिस स्टेशन में एक नई एफआईआर दर्ज कराई. पुलिस सूत्रों के मुताबिक, एफआईआर में पानीहाटी के पूर्व विधायक निर्मल घोष समेत कई लोगों के नाम शामिल हैं. उन्होंने आरोप लगाया कि घोष और तृणमूल के अन्य नेताओं ने जबरन और जल्दबाजी में उनकी बेटी के शव का अंतिम संस्कार कर दिया था.

खरदह पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज होने के तुरंत बाद निर्मल घोष छिप गए थे. हालांकि, वह ज्यादा समय तक छिप नहीं सके. बैरकपुर कमिश्नरेट की एक स्पेशल टीम ने गुरुवार को पुरी में उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इसके बाद, घोष और अन्य लोगों को बैरकपुर सब-डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया.