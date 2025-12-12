ETV Bharat / bharat

बिना सर्जरी किए लड़की के पेट से हेयर क्लिप निकाली, आरजी कर अस्पताल के डॉक्टरों ने किया कमाल

अस्पताल के सूत्रों के मुताबिक, पेट दर्द का कारण जानने के लिए सबसे पहले एक्स-रे और एंडोस्कोपी की गई. वहां देखा गया कि लड़की के पेट में एक क्लिप फंसी हुई थी जो आमतौर पर बाल बांधने के लिए इस्तेमाल होती है. क्लिप के सिरे पर एक छोटी सी गेंद जैसी मोती जैसी चीज थी. क्लिप पेट और पैंक्रियास में घुस गई थी. इस वजह से लड़की को पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था.

असल में हुआ क्या था? कुछ दिन पहले, 13 साल की लड़की के पेट में दर्द होने लगा. उसके घरवाले उसे पहले एक लोकल डॉक्टर के पास ले गए. वहां उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट किया गया. उसके बाद भी पेट का दर्द कम नहीं हुआ. लड़की का घर कोलकाता के बेलगछिया इलाके में है. वहां सबसे पास का बड़ा हॉस्पिटल आरजी कर मेडिकल कॉलेज है. इसलिए घरवाले उसे उसी मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल ले आए.

कोलकाता: पश्चिम बंगाल में आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के डॉक्टरों ने एक 13 साल की लड़की के पेट से बिना सर्जरी किए हेयर क्लिप निकालकर असंभव काम को संभव कर दिखाया है. इस घटना ने मेडिकल कम्युनिटी में हलचल मचा दी है.

क्लिप कैसे निकाली गई?

डॉक्टरों ने पहले क्लिप निकालने के लिए सर्जरी करने का फैसला किया, जो करीब पांच सेंटीमीटर लंबी थी. हालांकि, बाद में यह फैसला बदल दिया गया. ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि सर्जरी से ब्लीडिंग का खतरा बढ़ सकता था. उस मामले में, नाबालिग की जान को खतरा हो सकता था. इसलिए, सर्जरी के बजाय, एक एडवांस्ड एंडोस्कोपिक तरीके से क्लिप निकालने का प्लान बनाया गया.

इसके लिए गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर सुजॉय रॉय की लीडरशिप में एक्सपर्ट्स की एक टीम बनाई गई. मुंह के रास्ते पेट में कैमरा लगा डिवाइस डाला गया, क्लिप को सावधानी से पकड़ा गया और उसे सफलतापूर्वक निकाल लिया गया. डॉक्टरों ने बताया कि ऐसे मामले में थोड़ी सी भी गलती जानलेवा हो सकती है.

इस पूरे प्रोसेस में करीब 10 से 15 मिनट लगते हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि, खासकर अगर क्लिप थोड़ी भी हिल जाती, तो पेट या पैंक्रियास में गंभीर ब्लीडिंग का खतरा हो सकता था. सर्जरी के बाद, बच्ची को दो दिन तक ऑब्जर्वेशन में रखा गया. फिलहाल, बच्ची पूरी तरह से स्वस्थ है. डॉक्टरों ने बताया कि उसे घर भेज दिया गया है. हालांकि, उसे कुछ दिनों तक दवा लेते रहना होगा और रेगुलर फॉलो-अप करवाना होगा.

डॉक्टर का बयान

डॉक्टर प्रोफेसर सुजॉय रॉय ने कहा कि, यह बहुत मुश्किल केस था. बिना सर्जरी के एंडोस्कोपी से क्लिप निकालना डॉक्टरों के सामने बड़ी चुनौती थी. हालांकि, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मिलकर काम करने की वजह से वे सफल रहे. उन्होंने माता-पिता को भी चेतावनी दी कि, बच्चों को खेलते समय छोटी-छोटी चीज़ें अपने मुंह में नहीं डालनी चाहिए. अगर ऐसी कोई चीज सांस की नली में चली जाए, तो कुछ ही मिनटों में जानलेवा हो सकती है.

ये भी पढ़ें: मां ने दान की किडनी, इलाज पर 15 लाख रुपये खर्च किए, बेटे को बचाने की सारी कोशिशें बेकार