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RG Kar Case: NHRC ने मांगी रिपोर्ट, UDF की प्रधानमंत्री से अपील- दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें

आरजी कर घटना की पहली बरसी पर महिलाओं ने कोलकाता में रैली निकाली ( File/ PTI )

गौतम देबरॉय नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज करने के कुछ दिनों बाद, कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज की घटना फिर से चर्चा में है. राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव से कहा है कि वे तय नियमों के कथित उल्लंघन और आरजी कार मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के बारे में चार हफ्ते के अंदर एक विस्तृत अनुपालन रिपोर्ट जमा करें. केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव पुनिया सलिला श्रीवास्तव को जारी एक पत्र में एनएचआरसी ने कहा, "भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के सचिव को फिर से निर्देश दिया जाता है कि वे आयोग के दिनांक 11 जून 2025 के निर्देश के अनुसार, चार सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट/अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करें, ऐसा न करने पर आयोग मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 13 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए बाध्य होगा, जिसके तहत संबंधित अधिकारी को आयोग के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होना होगा. यूनाइटेड डॉक्टर्स फ्रंट (UDF) के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. लक्ष्य मित्तल की शिकायत का जिक्र करते हुए, NHRC ने कहा कि शिकायत करने वाले ने भारत में मेडिकल संस्थानों में डॉक्टरों के काम करने के बहुत ज्यादा और अमानवीय घंटों की ओर आयोग का ध्यान दिलाया है. NHRC ने मित्तल की 17 मार्च, 2025 को फाइल की गई शिकायत का हवाला देते हुए कहा, "स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के एक निर्देश के बावजूद, जिसमें ड्यूटी के घंटे हर हफ्ते 48 घंटे या हर शिफ्ट में 12 घंटे तक सीमित करने की बात कही गई है, इन नियमों को बड़े पैमाने पर नजरअंदाज किया जाता है, जिससे गंभीर शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं, मरीजों की देखभाल में कमी और कोलकाता के आरजी कर मेडिकल कॉलेज जैसे दुखद मामले होते हैं. शिकायत में निर्देशों को सख्ती से लागू करने, उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई, ड्यूटी के घंटों के नियमों में सार्वजनिक पारदर्शिता और पालन सुनिश्चित करने के लिए एक निगरानी तंत्र की मांग की गई है."