कोलकाता के आरजी कर रेप केस के दोषी संजय रॉय की भतीजी का शव बरामद, हत्या या आत्महत्या, पुलिस कर रही तफ्तीश

आरजी कर मामले के दोषी संजय रॉय की भतीजी का शव कोलकाता में घर की अलमारी से मिला. ( ANI )

कोलकाता: आरजी कर डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले के दोषी संजय रॉय की भतीजी का शव अलीपुर थाना अंतर्गत विद्यासागर कॉलोनी में एक अलमारी से लटका मिला. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि छठी कक्षा की छात्रा की हत्या की गई है या उसने खुदकुशी की है. उत्सव के माहौल के बीच इस घटना से महानगर में हड़कंप मच गया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना रविवार शाम अलीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्यासागर कॉलोनी स्थित एक घर में हुई. पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की को मौके से फंदे से उतारा गया और एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया. कुछ देर तक उसका इलाज चला, लेकिन सोमवार को उसकी मौत हो गई. कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा. घटना के बाद स्थानीय अलीपुर पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है." पता चला है कि घटना के समय घर पर कोई नहीं था. लालबाजार के सूत्रों के अनुसार, लड़की की सौतेली मां उस दिन पटाखे खरीदने गई थी. जांच के बाद पुलिस को पता चला कि मृतका की अपनी मां ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी. उसके बाद, लड़की के पिता ने अपनी साली से शादी कर ली. अब तक, नाबालिग की देखभाल उसकी मौसी कर रही थी.