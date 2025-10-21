कोलकाता के आरजी कर रेप केस के दोषी संजय रॉय की भतीजी का शव बरामद, हत्या या आत्महत्या, पुलिस कर रही तफ्तीश
आरजी कर मामले के दोषी संजय रॉय की भतीजी का शव कोलकाता में घर की अलमारी से मिला. बच्ची की दादी ने शिकायत दर्ज कराई.
Published : October 21, 2025 at 12:15 PM IST
कोलकाता: आरजी कर डॉक्टर बलात्कार और हत्या मामले के दोषी संजय रॉय की भतीजी का शव अलीपुर थाना अंतर्गत विद्यासागर कॉलोनी में एक अलमारी से लटका मिला. इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस इस बात की जांच कर रही है कि छठी कक्षा की छात्रा की हत्या की गई है या उसने खुदकुशी की है.
उत्सव के माहौल के बीच इस घटना से महानगर में हड़कंप मच गया है. पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना रविवार शाम अलीपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत विद्यासागर कॉलोनी स्थित एक घर में हुई. पुलिस ने बताया कि नाबालिग लड़की को मौके से फंदे से उतारा गया और एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया. कुछ देर तक उसका इलाज चला, लेकिन सोमवार को उसकी मौत हो गई.
कोलकाता पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम न बताने की शर्त पर कहा, "सभी पहलुओं की जांच की जा रही है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत का असली कारण स्पष्ट होगा. घटना के बाद स्थानीय अलीपुर पुलिस स्टेशन में अप्राकृतिक मौत का मामला दर्ज किया गया है."
पता चला है कि घटना के समय घर पर कोई नहीं था. लालबाजार के सूत्रों के अनुसार, लड़की की सौतेली मां उस दिन पटाखे खरीदने गई थी. जांच के बाद पुलिस को पता चला कि मृतका की अपनी मां ने कुछ साल पहले आत्महत्या कर ली थी. उसके बाद, लड़की के पिता ने अपनी साली से शादी कर ली. अब तक, नाबालिग की देखभाल उसकी मौसी कर रही थी.
इलाके के निवासियों ने पुलिस को बताया कि घर में समय-समय पर अशांति और हंगामा होता रहता था. घटना वाले दिन, मृतका की सौतेली मां पटाखे खरीदने गई थी. जब वह वापस लौटी और बार-बार पुकारने पर भी उसकी बेटी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तो उसने दरवाजा तोड़कर घर में प्रवेश किया.
पहले तो उन्हें बच्ची कहीं नहीं मिली, लेकिन जब उन्होंने अलमारी खोली, तो उन्हें लटकता हुआ शव दिखाई दिया. तुरंत पुलिस थाने को सूचना दी गई. पुलिस ने शव को बरामद कर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन सोमवार को बच्ची की मौत हो गई. डॉक्टर द्वारा मृत घोषित करने के बाद, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया.
शुरुआती जांच के बाद, पुलिस ने अनुमान लगाया कि यह आत्महत्या का मामला हो सकता है. हालांकि, जांचकर्ता घटना के पीछे हत्या की संभावना से इनकार नहीं कर रहे हैं. परिवार में किसी ने अभी तक आधिकारिक तौर पर शिकायत दर्ज नहीं कराई है.
स्थानीय लोगों का दावा है कि छात्रा मानसिक तनाव में थी. उसे अक्सर डांटा जाता था. मृतका की दादी ने शिकायत की, "इस उम्र में अपनी जान लेना असंभव है." जांचकर्ताओं ने कहा कि मौत के रहस्य को सुलझाने के लिए परिवार के सदस्यों, पड़ोसियों और सहपाठियों से पूछताछ की जाएगी.
