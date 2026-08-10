RG Kar Case: CBI ने नर्स का फोन जब्त कर फोरेंसिक जांच के लिए भेजा, अहम सुराग मिलने की उम्मीद
सीबीआई अधिकारियों को शक है कि नर्स के फोन के कॉल डिटेल्स से घटना के बाद हुई बातचीत के बारे में सुराग मिल सकता है.
Published : August 10, 2026 at 3:14 PM IST
कोलकाता: सीबीआई की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम (SIT) ने आरजी कार केस में अपनी कोशिशें फिर से शुरू कर दी हैं. दो साल बाद, जांच अधिकारियों ने एक नर्स का मोबाइल फोन जब्त कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, फोन को पहले ही फोरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है.
जांच अधिकारियों का लक्ष्य फोन के कॉल रिकॉर्ड और अन्य डेटा की जांच करके कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब ढूंढना है. वे इस बात पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं कि आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल की नर्स ने कैसे और किसके निर्देशों के तहत पीड़ित परिवार से संपर्क किया. सीबीआई की एसआईटी अब इस बात की जांच कर रही है कि घटना के बाद पीड़ित परिवार को किए गए फोन कॉल के पीछे अन्य लोगों की क्या भूमिका थी.
जांच अधिकारियों को शक है कि नर्स के मोबाइल फोन के कॉल डिटेल्स से घटना के बाद हुई बातचीत के बारे में अहम सुराग मिल सकता है. खास तौर पर, अधिकारी घटना वाले दिन और उसके बाद के समय के कॉल रिकॉर्ड की जांच करना चाहते हैं - जिसमें डायल किए गए नंबर, बातचीत का समय और आने वाली कॉल के स्रोत शामिल हैं. परिवार से किसके कहने पर संपर्क किया गया था?
जांच में यह एक अहम सवाल सामने आया है: क्या नर्स ने किसी अधिकारी के कहने पर परिवार से संपर्क किया था, या उसने पूरी तरह से खुद से ऐसा किया था? परिवार को असल में क्या बताया गया था? क्या नर्स ने कॉल करने से पहले किसी से बात की थी, और क्या उसने बाद में किसी और से बात की थी? ये बातें अब जांच के दायरे में आ रही हैं.
CBI की विशेष जांच टीम ने जब्त किए गए मोबाइल फोन को फॉरेंसिक विश्लेषण के लिए पहले ही भेज दिया है. वे जांच करेंगे कि क्या डिलीट किए गए डेटा को रिकवर करना मुमकिन है और क्या कॉल लॉग और दूसरी डिजिटल जानकारी से कोई नया सुराग मिल सकता है. जांच अधिकारी खास तौर पर घटना के आसपास के समय के संचार डेटा का विश्लेषण करना चाह रहे हैं. फोकस इस बात पर है कि क्या फोन पर मौजूद कॉल लॉग, मैसेज और दूसरे डिजिटल डेटा जांच को नई दिशा देंगे.
घटना के दो साल बाद इस मोबाइल फोन का जब्त होना, जाहिर है, सवाल खड़े करता है: यह जांच अधिकारियों के पास अब क्यों आया? क्या SIT को जांच में किसी नए सुराग से फोन के बारे में जानकारी मिली? या जांच अधिकारियों को पहले की जानकारी की दोबारा जांच करते समय नर्स के फोन की जरूरत महसूस हुई? इन सवालों के जवाब अभी साफ नहीं हैं. सबसे जरूरी बात यह है कि घटना के बाद पीड़ित के परिवार से बातचीत की पूरी प्रक्रिया कैसे हुई, और इसके पीछे किसके निर्देश या भूमिका थी. माना जा रहा है कि नर्स के फोन के कॉल रिकॉर्ड से जांच अधिकारियों को इन सवालों के जवाब देने के लिए अहम सुराग मिल सकते हैं.
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