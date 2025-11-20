ETV Bharat / bharat

रियाज अहमद खान को LAHDC-कारगिल सदस्य नियुक्त करने पर लद्दाख में हंगामा

श्रीनगर: लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद (LAHDC-Kargil) कारगिल के चौथे मनोनीत सदस्य के रूप में एडवोकेट रियाज अहमद खान के नामांकन पर भाजपा और कांग्रेस दोनों की पार्टी ओर से तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं.

विवाद तब और बढ़ गया जब कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध में इस्तीफा दे दिया और लद्दाख के एमपी हाजी हनीफा जान शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं हुए. कविंदर गुप्ता की लीडरशिप वाले लद्दाख यूनियन टेरिटरी एडमिनिस्ट्रेशन ने शिया कम्युनिटी से आने वाले खान को 30 मेंबर वाली कारगिल हिल काउंसिल में चौथे काउंसलर के तौर पर मनोनीत किया है.

कुल सीटों में से 26 के लिए चुनाव होते हैं, जबकि चार सदस्यों को प्रशासन द्वारा नॉमिनेट किया जाता है. नए नॉमिनेशन से यह आरोप लगे हैं कि लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और 1997 के लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल एक्ट की भावना को नजरअंदाज किया गया. पारंपरिक रूप से, चार नॉमिनेटेड सीटों पर दो महिलाओं और दो माइनॉरिटी कम्युनिटी के सदस्यों के बीच बैलेंस होता था.

लेकिन, एक्ट में दो महिलाओं का होना जरूरी नहीं है, लेकिन यह साफ किया गया है कि नॉमिनी मुख्य माइनॉरिटी ग्रुप और महिला कैटेगरी से होनी चाहिए. हालांकि, कारगिल में लोकल भाजपा नेताओं ने नाराजगी जताई, और खबर है कि शारगोल सबडिवीजन के वर्करों ने विरोध में इस्तीफा दे दिया. हालांकि, पार्टी के कुछ सदस्यों ने एडमिनिस्ट्रेशन के फैसले का स्वागत किया.

खान ने अपने नॉमिनेशन का बचाव करते हुए कहा कि एमपी हनीफा जान ने मुख्य माइनॉरिटी रिजर्वेशन के आधार पर उनके अपॉइंटमेंट का विरोध किया था. "ऐसा लगता है कि एमपी (Ladakh) ने लद्दाख एक्ट को ठीक से नहीं पढ़ा है. कारगिल का शिया समुदाय भी माइनॉरिटी कैटेगरी में आता है."