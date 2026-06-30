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रेवाड़ी में डिब्बों को छोड़ भागा पैसेंजर ट्रेन का इंजन, बीच पटरी खड़ी रही ट्रेन, यात्रियों में मचा हड़कंप

हरियाणा के रेवाड़ी में मंगलवार को पैसेंजर ट्रेन का इंजन डिब्बों को छोड़कर आगे निकल गया.

Rewari passenger train engine moved ahead leaving the coaches behind
रेवाड़ी में डिब्बों को छोड़ भागा पैसेंजर ट्रेन का इंजन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Haryana Team

Published : June 30, 2026 at 9:33 PM IST

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Updated : June 30, 2026 at 9:44 PM IST

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रेवाड़ी : हरियाणा के रेवाड़ी में मंगलवार को पैसेंजर ट्रेन का इंजन डिब्बों को पीछे छोड़ आगे निकल गया. पायलट को जब इसका अहसास हुआ तो इंजन को वो पीछे लेकर आया. इसके बाद डिब्बों को फिर इंजन के साथ जोड़कर ट्रेन को राजस्थान के श्रीगंगानगर के लिए रवाना किया गया. वहीं इंजन से अलग होने पर ट्रेन में सवार यात्रियों में हड़कंप के हालात देखे गए. घटना की सूचना के बाद रेलवे के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे.

डिब्बे छोड़कर भागा इंजन : जानकारी के अनुसार गाड़ी संख्या 14030 पैसेंजर मंगलवार दोपहर 3.14 मिनट पर रेवाड़ी से श्रीगंगानगर के लिए रवाना हुई. किशनगढ़-बालावास रेलवे स्टेशन के बीच गोकलगढ़ के पास पहुंचने के बाद अचानक कपलिंग हुक टूटा और डिब्बे इंजन से अलग हो गए, जिसके बाद इंजन बिना डिब्बों के आगे चला गया. अचानक पायलट को इसका अहसास हुआ, जिसके बाद इंजन को वापस डिब्बों के पास लाया गया. बिना इंजन के कुछ दूर चलने के बाद डिब्बे रेलवे लाइन पर खड़े हो गए. जब यात्रियों ने नीचे उतरकर देखा तो इंजन गायब था जिससे यात्रियों में हड़कंप मच गया.

रेवाड़ी में डिब्बों को छोड़ भागा पैसेंजर ट्रेन का इंजन (ETV Bharat)

कपलिंग हुक टूटने से अलग हुए डिब्बे : प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, इंजन अलग होने के दौरान यात्रियों को कोई तेज झटका महसूस नहीं हुआ. जब डिब्बे कुछ दूरी बाद रुक गए और यात्रियों ने बाहर निकलकर देखा तो इंजन काफी आगे जा चुका था. यात्रियों ने पूरी घटना का वीडियो भी बना लिया. जीआरपी थाना प्रभारी कृष्ण कुमार ने कहा कि कपलिंग हुक टूटकर इंजन अलग हो गया था. कुछ दूर जाने के बाद जब पायलट को पता चला तो वापस आकर डिब्बे जोड़कर गाड़ी रवाना हो गई. रेल विभाग के सीनियर अधिकारी भी मौके पर पहुंचे. रेल विभाग द्वारा अभी इसकी जांच की जा रही है.

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Last Updated : June 30, 2026 at 9:44 PM IST

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