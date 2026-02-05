ETV Bharat / bharat

बीजापुर मुठभेड़ में ईनामी माओवादी उधम सिंह ढेर, मौके से मिली एके 47 राइफल समेत नक्सल सामग्री

बीजापुर में फोर्स ने ईनामी माओवादी उधम सिंह को मार गिराया है. फोर्स ने मौके से AK-47 रायफल समेत नक्सल सामग्री जब्त की.

Udham Singh killed in Bijapur
बीजापुर मुठभेड़ में ईनामी माओवादी उधम सिंह ढेर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : February 5, 2026 at 5:27 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

बीजापुर : तर्रेम थाना क्षेत्र के जंगलों में फोर्स ने दक्षिण बस्तर डिवीजन DVCM माओवादी उधम सिंह को मार गिराया है. उधम सिंह समेत अन्य माओवादियों की होने की सूचना फोर्स को मिली थी.सूचना के बाद DRG बीजापुर एवं कोबरा की संयुक्त टीम अभियान पर निकली थी. अभियान के दौरान सुबह 07 बजे से सुरक्षा बलों एवं माओवादियों के बीच रूक-रूक कर फायरिंग हुई. फायरिंग रुकने के बाद दक्षिण बस्तर डिविजन के DVCM उधम सिंह का शव फोर्स ने बरामद किया.उधम सिंह पर 8 लाख का इनाम घोषित था.

मौके से 1 AK47 समेत विस्फोटक बरामद

मुठभेड़ स्थल पर सर्च के दौरान 01 नग-AK 47 राइफल सहित विस्फोटक एवं अन्य माओवादी सामग्री मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए हैं.पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि मुठभेड़ में मारा गया माओवादी उधम सिंह पर 8 लाख का ईनाम घोषित था. उधम सिंह इंचार्ज प्लाटून नम्बर 30, दक्षिण बस्तर डिवीजन कोत्तागुड़ा थाना बासागुड़ा जिला बीजापुर का निवासी था. उधम सिंह संगठन में शामिल होने के बाद से छत्तीसगढ़ - तेलंगाना बार्डर में सक्रिय रूप से काम किया. पिछले 03 वर्ष से पामेड़ एरिया कमेटी में सक्रिय रहा है.

जिला बीजापुर के अलग-अलग थानों में DVCM उधम सिंह के विरूद्ध कुल 09 अपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं. बड़ी घटना जिसमें शामिल रहा है.साल -2023 थाना तर्रेम क्षेत्रान्तर्गत गुण्डम के जंगलों में पुलिस पार्टी पर हमला,साल 2024 - थाना बासागुड़ा क्षेत्रान्तर्गत पुतकेल-चिपुरभटटी के जंगल में पुलिस-माओवादी मुठभेड़, जिड़पल्ली कैम्प पर हमला करने का मास्टर माइंड उधम सिंह ही था- जितेंद्र यादव,एसपी

मौके से नक्सली सामान बरामद

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो मौके से 02 मैग्जीन,28 राउण्ड कार्डेक्स वायर, वायरलेस सेट, मोबाईल, पोच, पिटठू, टिफिन बैग एवं अन्य माओवादी सामग्री मिले.

बीजापुर मुठभेड़ में ईनामी माओवादी उधम सिंह ढेर (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

2024 से अब तक मुठभेड़ में 232 माओवादी ढेर

वर्ष 2025 में जिले में हुए अलग-अलग मुठभेड़ों में 163 माओवादी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है. वर्ष 2026 में 11 माओवादी ढेर हुए है.इस प्रकार जनवरी 2024 से अब तक जिले में चलाए गए माओवादी विरोधी अभियान में कुल 232 माओवादी मारे गए, 1163 माओवादी गिरफ्तार हुए और 888 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया.


छत्तीसगढ़ में साल 2026 के अब तक के नक्सल एनकाउंटर

29 जनवरी 2026: बीजापुर में मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर

17 जनवरी 2026: बीजापुर मुठभेड़ में 6 नक्सलियों के शव बरामद

3 जनवरी 2026: सुकमा में सुरक्षाबलों को बड़ी कामयाबी 12 नक्सली ढेर

3 जनवरी 2026: बीजापुर के बासागुड़ा में मुठभेड़, 2 नक्सली ढेर, हथियार भी मिले

छत्तीसगढ़ में साल 2025 के नक्सल एनकाउंटर

19 दिसंबर 2025: बीजापुर में एनकाउंटर, 5 लाख का इनामी नक्सली ढेर

18 दिसंबर 2025:सुकमा में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 नक्सली ढेर

3 दिसंबर 2025: गंगालूर में एनकाउंटर, पीएलजीए कंपनी का कमांडर समेत 18 नक्सली ढेर, 3 जवान शहीद

12 नवंबर 2025: बीजापुर के नेशनल पार्क में मुठभेड़,6 नक्सली ढेर

21 मई 2025: शीर्ष नक्सली नेता बसवराजू समेत 28 नक्सली ढेर

15 मई 2025: बीजापुर के कर्रेगुट्टा पहाड़ पर मुठभेड़ में 31 नक्सलियों का खात्म

12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर नक्सली मुठभेड़ में 3 माओवादी ढेर

31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर 45 लाख की इनामी महिला नक्सली मारी गई

29 मार्च 2025: सुकमा में नक्सली मुठभेड़, झीरमकांड में शामिल नक्सली सहित 17 नक्सली मारे गए

20 मार्च 2025 : बीजापुर और कांकेर में दो नक्सल एनकाउंटर में 30 नक्सली ढेर

9 फरवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़ में 31 माओवादियों को मार गिराया.

20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद में सुरक्षाकर्मियों के साथ मुठभेड़ में 16 माओवादी ढेर

19 जनवरी 2025: केंद्रीय समिति सदस्य जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 माओवादी ढेर

16 जनवरी 2025: बीजापुर में भीषण मुठभेड़ में 18 नक्सली मारे गए

छत्तीसगढ़ में साल 2024 के नक्सल एनकाउंटर

22 नवंबर 2024: सुकमा जिले में मुठभेड़, 10 माओवादी मारे गए

04 अक्टूबर 2024: अबूझमाड़ में हुई मुठभेड़ में 38 नक्सली मारे गए.

10 मई 2024: बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए

16 अप्रैल 2024: कांकेर जिले में भीषण मुठभेड़ में 29 नक्सली मारे गये

02 अप्रैल2024: बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 13 माओवादी ढेर

छत्तीसगढ़ में नक्सली मुठभेड़

7 फरवरी 2019 : बीजापुर में हुई बड़ी मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर

6 अगस्त 2018: सुकमा में हुई मुठभेड़ में 15 माओवादी ढेर

2 मार्च 2018: बीजापुर जिले में पुलिस के साथ मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर

27 नवंबर 2014: सुकमा जिले में मुठभेड़ में 15 माओवादी ढेर

16 अप्रैल 2013: बस्तर क्षेत्र में घने जंगलों वाले इलाके में मुठभेड़, 10 माओवादी ढेर

29 जून 2012: दंतेवाड़ा में मुठभेड़, सीआरपीएफ ने एक महिला समेत 20 नक्सलियों को मार गिराया. 6 जवान घायल

23 नवंबर 2010: दंतेवाड़ा के जगरगुंडा क्षेत्र में भीषण मुठभेड़ में 20 नक्सलियों को जवानों ने मार गिराया

18 फरवरी 2008: बीजापुर में 2 अलग अलग मुठभेड़ में 13 नक्सली ढेर. सीआरपीएफ के 6 जवान शहीद

10 जुलाई 2007: दंतेवाड़ा में मुठभेड़ में 20 माओवादी ढेर, नौ जवान घायल

नक्सलवाद को करारा झटका, सुकमा में 4 इनामी माओवादियों का सरेंडर, पूना मारगेम अभियान से हुए प्रेरित

गरियाबंद में दो हार्डकोर इनामी नक्सलियों का सरेंडर, 20 साल से संगठन में थे सक्रिय

सरेंडर माओवादी रामधेर की नक्सलियों से अपील, आत्मसमर्पण कर मुख्यधारा में हों शामिल

TAGGED:

REWARDED MAOIST UDHAM SINGH
BIJAPUR ENCOUNTER
माओवादी उधम सिंह
बीजापुर मुठभेड़
UDHAM SINGH KILLED IN BIJAPUR

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.