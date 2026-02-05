ETV Bharat / bharat

बीजापुर मुठभेड़ में ईनामी माओवादी उधम सिंह ढेर, मौके से मिली एके 47 राइफल समेत नक्सल सामग्री

बीजापुर : तर्रेम थाना क्षेत्र के जंगलों में फोर्स ने दक्षिण बस्तर डिवीजन DVCM माओवादी उधम सिंह को मार गिराया है. उधम सिंह समेत अन्य माओवादियों की होने की सूचना फोर्स को मिली थी.सूचना के बाद DRG बीजापुर एवं कोबरा की संयुक्त टीम अभियान पर निकली थी. अभियान के दौरान सुबह 07 बजे से सुरक्षा बलों एवं माओवादियों के बीच रूक-रूक कर फायरिंग हुई. फायरिंग रुकने के बाद दक्षिण बस्तर डिविजन के DVCM उधम सिंह का शव फोर्स ने बरामद किया.उधम सिंह पर 8 लाख का इनाम घोषित था.

मौके से 1 AK47 समेत विस्फोटक बरामद

मुठभेड़ स्थल पर सर्च के दौरान 01 नग-AK 47 राइफल सहित विस्फोटक एवं अन्य माओवादी सामग्री मुठभेड़ स्थल से बरामद किए गए हैं.पुलिस अधीक्षक बीजापुर डॉ. जितेन्द्र यादव ने बताया कि मुठभेड़ में मारा गया माओवादी उधम सिंह पर 8 लाख का ईनाम घोषित था. उधम सिंह इंचार्ज प्लाटून नम्बर 30, दक्षिण बस्तर डिवीजन कोत्तागुड़ा थाना बासागुड़ा जिला बीजापुर का निवासी था. उधम सिंह संगठन में शामिल होने के बाद से छत्तीसगढ़ - तेलंगाना बार्डर में सक्रिय रूप से काम किया. पिछले 03 वर्ष से पामेड़ एरिया कमेटी में सक्रिय रहा है.

जिला बीजापुर के अलग-अलग थानों में DVCM उधम सिंह के विरूद्ध कुल 09 अपराधिक मामले पंजीबद्ध हैं. बड़ी घटना जिसमें शामिल रहा है.साल -2023 थाना तर्रेम क्षेत्रान्तर्गत गुण्डम के जंगलों में पुलिस पार्टी पर हमला,साल 2024 - थाना बासागुड़ा क्षेत्रान्तर्गत पुतकेल-चिपुरभटटी के जंगल में पुलिस-माओवादी मुठभेड़, जिड़पल्ली कैम्प पर हमला करने का मास्टर माइंड उधम सिंह ही था- जितेंद्र यादव,एसपी

मौके से नक्सली सामान बरामद

पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जब सर्च ऑपरेशन चलाया तो मौके से 02 मैग्जीन,28 राउण्ड कार्डेक्स वायर, वायरलेस सेट, मोबाईल, पोच, पिटठू, टिफिन बैग एवं अन्य माओवादी सामग्री मिले.

2024 से अब तक मुठभेड़ में 232 माओवादी ढेर

वर्ष 2025 में जिले में हुए अलग-अलग मुठभेड़ों में 163 माओवादी को मार गिराने में सुरक्षा बलों को सफलता मिली है. वर्ष 2026 में 11 माओवादी ढेर हुए है.इस प्रकार जनवरी 2024 से अब तक जिले में चलाए गए माओवादी विरोधी अभियान में कुल 232 माओवादी मारे गए, 1163 माओवादी गिरफ्तार हुए और 888 माओवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़कर समाज की मुख्यधारा में लौटने का फैसला लिया.





