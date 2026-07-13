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पुलिस के शिकंजे में इनामी माओवादी रवींद्र गंझू, AK-47 के साथ लातेहार से गिरफ्तार

रांचीः झारखंड पुलिस को नक्सल विरोधी अभियान में बड़ी सफलता मिली है. पुलिस ने 20 लाख रुपये के इनामी भाकपा माओवादी के रीजनल कमेटी सदस्य रवींद्र गंझू को लातेहार से गिरफ्तार कर लिया है. झारखंड पुलिस ने इसकी आधिकारिक पुष्टि की है. गिरफ्तारी के दौरान उसके पास से एक AK-47 राइफल और बड़ी संख्या में गोलियां बरामद की गई है.

लंबे समय से पुलिस को थी तलाश

रवींद्र गंझू लंबे समय से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ था. उस पर झारखंड सरकार ने 15 लाख रुपये और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी NIA ने 5 लाख रुपये का इनाम घोषित किया था. कई संगीन मामलों में उसकी तलाश थी और वह लंबे समय से भूमिगत होकर संगठन की गतिविधियों को संचालित कर रहा था.

लुकैया एंबुश कांड के बाद आया था सुर्खियों में

रवींद्र गंझू का नाम लुकैया एंबुश कांड के बाद सबसे अधिक चर्चा में आया था. उसने लोहरदगा और लातेहार की सीमा पर स्थित लुकैया इलाके में सुरक्षा बलों पर घात लगाकर हमला कराया था, जिसमें पुलिस के चार जवान शहीद हो गए थे. इस घटना के बाद उसकी गिरफ्तारी के लिए फरवरी 2022 में बड़े पैमाने पर "डबल बुल ऑपरेशन" चलाया गया था लेकिन वह सुरक्षा बलों को चकमा देकर फरार हो गया था.

लातेहार और लोहरदगा इलाके में था इसका दबदबा