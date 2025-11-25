ETV Bharat / bharat

इस गुमशुदा तोते को ढूंढने वाले को ₹5000 का इनाम, हरिद्वार शहर में लगे पोस्टर

तोते को ढूंढने की उम्मीद में मनोज ने शहर के विभिन्न इलाकों में पोस्टर लगवाए हैं और लोगों से अपील की है कि तोते को खोजने में मदद करें. परिवार को एक पक्षी से इतना लगाव हो गया था कि उन्होंने तोता खोजकर वापस लाने वाले को 5000 रूपये का इनाम देने की घोषणा भी की है. पोस्टर में मनोज ने नीचे मोबाइल नंबर भी अंकित किया गया है. तोता मनोज को घायल अवस्था में मिला था.

परिवार का मानना है कि पालतू होने के कारण वह किसी की छत या पेड़ पर जा बैठा होगा. शायद उसे किसी ने पकड़ लिया होगा. इसलिए उन्हें उम्मीद है कि यदि कोई उनका पोस्टर देख ले, तो शायद उसे वापस लौटा दे. करीब एक महीना पहले मनोज द्वारा पाला गया तोता अचानक उड़कर कहीं चला गया, जबकि तोता ज्यादा उड़ना भी नहीं जानता था. परिवार को शक है कि उनका तोता आसपास ही किसी ने पकड़ लिया है. अचानक तोता उड़ जाने से पूरे परिवार में मायूसी छा गई है.

हरिद्वार: धर्मनगरी हरिद्वार में इन दिनों एक तोता चर्चा का विषय बना हुआ है. हरिद्वार की दीवारों पर लगा एक गुमशुदा तोते का पोस्टर लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. हरिद्वार के देवपुरा क्षेत्र में रहने वाले मनोज का यह तोता पिछले एक महीने से लापता है. पूरा परिवार तोते को खोजने में जुटा हुआ है. यहां तक कि तोते को वापस पाने की चाह में उन्होंने ही दीवारों पर पोस्टर लगाए हैं और लोगों से अपील की है कि उनका तोता यदि किसी के पास है तो वापस लौटा दें. तोते को ढूंढकर वापस लाने वाले को परिवार की तरफ से पांच हजार रुपए का इनाम भी दिया जाएगा.

ईटीवी भारत से बात करते हुए मनोज ने बताया कि करीब छह महीने पहले उन्हें एक तोते का बच्चा घायल अवस्था में मिला था. घायल बच्चे को उठाकर वो घर ले आए. खुद से उन्होंने तोते के बच्चे का इलाज कराया. धीरे-धीरे तोता स्वस्थ हो गया और बड़ा होकर बोलने भी लगा. फिर अचानक से वो उड़ गया. तोता गायब होने के बाद पूरे घर में उदासी छाई हुई है. क्योंकि कुछ ही दिनों में पूरे परिवार को उससे लगाव हो गया था.

पक्षी प्रेमियों में चर्चा का विषय बना तोता. (ETV Bharat)

तोता गायब होने से बच्ची हो गई मायूस: मनोज ने बताया कि कुछ समय पहले जब वो तोते को घर लाए थे, तब वो छोटा बच्चा ही था. धीरे-धीरे वो सबका प्यारा हो गया. सबसे बातचीत करने लगा, जो भी उसे सिखाया गया, उसकी रट लगा लेता था. सबसे खास बात यह कि मनोज की छोटी बच्ची को तोते से बहुत ज्यादा लगाव हो गया था, वो दिनभर तोते के साथ ही खेलते रहती थी. इतना ही नहीं, देखते ही देखते वह परिवार का सदस्य बन गया था. उसकी शरारतें और बोलचाल भी सभी को भाती थीं, उसके जाने के बाद बच्ची भी मायूस है और पूरा परिवार भी गम में है.

पक्षी प्रेमियों में बना चर्चा का विषय: इस अनोखे पोस्टर ने स्थानीय लोगों के बीच जिज्ञासा बढ़ा दी है और सोशल मीडिया पर भी यह चर्चा का विषय बना हुआ है. इस प्रकार के पोस्टर देखकर सभी का यही कहना है जहां इंसान, इंसान की जान का प्यासा हो रहा है, वहीं एक तोते के प्रति इस प्रकार का प्रेम एक मिसाल बन रहा है.

लोगों का कहना है कि जब कोई जानवर या पक्षी इंसानों के बीच रहने लगता है, तो स्वाभाविक ही उससे लगाव हो जाता है, लेकिन मनोज के परिवार को तोते से इतना लगाव हो गया है कि उन्होंने उसे खोजने के लिए न सिर्फ पोस्टर लगवा डाले बल्कि उसे खोजने वाले को पांच हजार रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर दी है.

पढ़ें---