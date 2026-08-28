मातम में बदली रक्षाबंधन की खुशियां, रीवा में बाइक-स्कूटी की सीधी भिड़ंत, नाना और 2 नातिन समेत 4 की मौत
मध्य प्रदेश के रीवा में भीषण सड़क हादसा, मृतकों में 2 मासूम, उनके नाना सहित 1 अन्य बाइक सवार. टक्कर मारने वाली बाइक में भी बैठे थे 3 युवक. राकेश सोनी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 28, 2026 at 6:53 AM IST
रीवा : मध्य प्रदेश के रीवा में गुरुवार को एक भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई. गुढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत गुरुवार शाम स्कूटी और बाइक की आपने सामने जोरदार भिड़ंत 4 लोगों की मौत हो गई, जिसमें स्कूटी सवार नाना और उनकी 2 मासूम नातिन सहित बाइक में सवार 1 अन्य युवक ने जान गंवा दी. वहीं, बाइक सवार 2 अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हुए हैं. दिल दहला देने वाले इस रोड एक्सीडेंट के बाद दो परिवारो में राखी के त्योहार की खुशियां मातम में बदल गईं.
मोड़ पर बाइक से हुई भीषण टक्कर
यह ह्रदय विदारक घटना गुढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत भैरव बाबा मंदिर रोड की है. हादसा रक्षा बंधन से एक दिन पूर्व गुरुवार की शाम तकरीबन 4-5 बजे के बीच हुआ. जानकारी के अनुसार चौड़ियार गांव के निवासी 58 वर्षीय विंध्यवासिनी तिवारी अपनी 5 वर्षीय नातिन शिवि और 6 वर्षीय नातिन शक्ति तिवारी के साथ स्कूटी में सवार होकर रक्षा बंधन के मौके पर खरीददारी के लिए बजार आए हुए थे. गुढ़ बाजार में खरीददारी के बाद वे घर वापस जाने के लिए निकल ही थे कि भैरव बाबा मंदिर मोड़ के पास तूफानी रफ्तार बाइक ने उनकी स्कूटी को सीधी टक्कर मार दी. इस बाइक में तीन लोग सवार थे, जबकि स्कूटी में भी विंध्यवासिनी तिवारी के साथ उनकी दो नातिन थीं.
घटना स्थल पर एक बच्ची की मौत, 3 ने अस्पताल मे तोड़ा दम
हादसा इतना भीषण था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ा गए. घटना के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई और लोग बचाव के लिए दौड़ा. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को गुढ़ अस्पताल पहुंचाया लेकिन 1 मासूम बच्ची की घटना स्थल पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी जबकि 3 लोगों ने अस्पताल मे उपचार के दौरान दम तोड़ दिया.
यह भी पढ़ें-
- रीवा जलमग्न, 10 साल पहले बने थे ऐसे ही हालात, नदियां उफान पर, बस्तियों तक पहुंचा पानी
- रीवा में 7 दिनों से बाढ़ जैसे हालात, घरों में कैद रहे लोग थक हारकर डिप्टी सीएम के पास पहुंचे
- रीवा में BJP नेता जबरन बैठे थाने के सामने, टीआई का ऐसा माथा ठनका कि रोकना हो गया मुश्किल
स्कूटी में सवार मासूम बच्ची शिवि तिवारी की घटना स्थल पर ही मौत हो गई थी. जबकि उसकी मासूम बहन शक्ति तिवारी और नाना विंध्यवासिनी तिवारी के आलावा बाइक सवार सीधी निवासी पंकज सिंह ने अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. जबकि बाइक सावर दो अन्य युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जारी है.
घटना की जांच मे जुटी पुलिस
घटना को लेकर गुढ़ थाना प्रभारी पुष्पेंद्र यादव ने बताया, " विंध्यवासिनी तिवारी अपनी 5 साल की नातिन शिवि तिवारी और 6 साल की नातिन शक्ति तिवारी के साथ स्कूटी से खरीददारी करने के लिए बाजार आए हुए थे. वापस लौटते वक्त सामने की तरफ से आ रही तेज रफ्तार बाइक की स्कूटी से टक्कर हो गई. हादसे में स्कूटी सवार नाना उनकी दोनों नातिन और बाइक सवार 1 अन्य युवक की मौत हुई है. जबकी बाइक सवार 2 अन्य युवकों का इलाज चल रहा है. शवों का पोस्टमार्टम करा कर परिजनों के सुपुर्द किया जाएगा. घटना की जांच की जा रही हैं जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके आधार अपर आगे की कर्रवाई की जाएगी.