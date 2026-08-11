एथेनॉल किसके बाप के घर से ला रहे? रीवा सांसद के एथेनॉल वाले बयान पर नेहा सिंह का पलटवार
सांसद के एथेनॉल वाले बयान पर राजनीतिक व्यंग्यकार व गायिका नेहा का पलटवार, 'शुद्ध पेट्रोल बाप के घर से आएगा' वाले बयान पर बनाया वीडियो.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 11, 2026 at 8:22 AM IST
रीवा: देश भर में इन दिनों पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने को लेकर विवाद चल रहा है. एक तरफ जहां सत्ता पक्ष पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रण (ई20) को बढ़ावा देने की सरकारी नीति की तरीफ करते दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर विपक्षी दल, वाहन चालक सहित अन्य लोग ई20 को लेकर मोदी सरकार पर लगातार हमलावर हैं. इसी बीच मध्य प्रदेश के रीवा से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के सांसद जनार्दन मिश्रा ने मंच से जनता को संबोधित करते हुए विवादित टिप्पणी की. उन्होंने कहा था कि लोग शुद्ध पेट्रोल की मांग कर रहे हैं तो "क्या शुद्ध पेट्रोल आपके बाप के घर से आएगा?" इस टिप्पणी पर विपक्षी दल कांग्रेस और लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने तीखी प्रतिक्रिया दी है.
सांसद के विवादित बयान पर नेहा का पलटवार
तीन बार के लोकसभा सांसद जनार्दन मिश्रा के विवादित बयान का वीडियो सोशल मीडिया में शेयर होते ही देश भर में बवाल मच गया. सोशल मीडिया यूजर्स सांसद को जमकर ट्रोल किए. इसके साथ ही लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने एक वीडियो बयान जारी कर तीखी प्रतिक्रिया दी है. वीडियो में उन्होंने बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा, "एथेनॉल किसके बाप के घर से आ रहा है? एक सांसद की इतनी हिम्मत की वो जनता से बदजुबानी करे. एक तो चोरी, उपर से सीना जोरी."
एथेनॉल किसके बाप के घर से आ रहा है?
सांसद के विवादित बयान पर अब मशहूर लोक गायिका नेहा सिंह राठौर ने भी पलटवार किया है. नेहा सिंह ने कहा कि "शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा" यह सवाल मैं नहीं भाजपा के सांसद जानर्दन मिश्रा कर रहें है. मेरा सवाल तो यह है कि "एथेनॉल किसके बाप के घर से आ रहा है?"
रीवा एयरपोर्ट कार्यक्रम में सांसद के बिगड़े बोल
मध्य प्रदेश के रीवा हवाई अड्डे में बीते (9 अगस्त) को रीवा-कोलकाता के बीच हवाई सेवा के शुभारंभ कार्यक्रम का आयोजन किया गया था. आयोजित कार्यक्रम में लोगों को संबोधित करने के लिए सांसद जनार्दन मिश्रा माइक पर आए. पहले तो उन्होंने देश के साथ रीवा में हवाई सेवा के विस्तार पर चर्चा करते हुए केंद्र सरकार की जमकर तारीफ की. इसके बाद एथेनॉल युक्त पेट्रोल पर चर्चा शुरू कर दी.
उन्होंने पेट्रोंल में एथेनॉल मिश्रण का बचाव करते हुए कहा थ, "हमारे यहां 20 प्रतिशत तेल का उत्पादन होता है. 80 प्रतिशत कच्चा तेज विदेशों से अयात होते हैं. जहां से पेट्रोल आता है वहां आज लड़ाई छिड़ी हुई है. होर्मूज बंद है. जिसकी वजह से 18 हजार किलोमीटर दूर का चक्कर लगाकर तेल भारत आ रहा है."
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अब जब जब मोदी जी कहते हैं कि तेल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिला लो तो आंदोलन किया जा रहा है. कहा जा रहा है कि एथेनॉल नहीं शुद्ध पेट्रोल चाहिए, तो शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा. जब शुद्ध पेट्रोल देश में है ही नहीं तो कहा से आएगा? यहां एथेनॉल का विरोध हो रहा है. मगर ब्राजील की गाड़ियां 100 प्रतिशत इथेनॉल से चल रहीं है.