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'तुम्हारे बाप के घर से आएगा शुद्ध पेट्रोल', एथेनॉल पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान

देश में पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने को लेकर लगातार हो रहे विरोध पर बीजेपी सांसद जर्नादन मिश्रा का बयान,देश में नहीं है पेट्रोल,मिलाना होगा एथेनॉल. रीवा से राकेश सोनी की रिपोर्ट.

REWA JARNADAN MISHRA ON E20
एथेनॉल पर बीजेपी सांसद का विवादित बयान (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : August 9, 2026 at 8:50 PM IST

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रीवा: अपने बयानबाजी को लेकर अक्सर सुर्खियों में रहने वाले रीवा के बीजेपी सांसद एक बार फिर सुर्खियों में आ गए. इस बार उन्होंने खुले मंच से विरोध हो रहे E20 पेट्रोल को लेकर बयान दिया है. सांसद के बयान का वीडियो तेजी के साथ सर्कुलेट हो रहा है. जिसमें वह E20 पेट्रोल का विरोध कर रहे लोगों को खरी खोटी सुनाते हुए दिखाई दे रहे हैं. मंच पर भाषण के दौरान भड़के बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा कि शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के घर से आएगा. 18 हजार किलोमीटर का अलग रास्ता तय करके पेट्रोल भारत आ रहा है.

रीवा एयरपोर्ट में कार्यक्रम के दौरान बोले सांसद जनार्दन मिश्रा

दरअसल, आज रीवा कोलकाता के बीच डायरेक्ट फ्लाइट के शुभारंभ का भव्य कार्यक्रम रीवा एयरपोर्ट परिसर में आयोजित किया गया था. रीवा में हवाई सेवा के विस्तार को लेकर रीवा से बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा मंच से भाषण दे रहे थे. इसी दौरान उन्होंने एथेनॉल युक्त E-20 पेट्रोल के मुद्दे पर बात छेड़ दी. देश भर में हो रहे E-20 पेट्रोल के विरोध और शुद्ध पेट्रोल की मांग को लेकर सांसद जनार्दन मिश्रा अचानक भड़क गए. उन्होंने कहा कि "तुम्हारे बाप के घर से आएगा शुद्ध पेट्रोल".

बीजेपी सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान (ETV Bharat)

देश के साथ रीवा का भी तेजी से हो रहा विकास

वीडियो में सांसद जनार्दन मिश्रा ने कहा की "रीवा एयरपोर्ट से लगातार हवाई सेवा का विस्तार होता जा रहा है. विभिन्न क्षेत्रों के लिए विमान सेवा शुरू हो चुकी है. आने वाले समय में रीवा से चेन्नई और मद्रास जैसे महानगरों के लिए भी हवाई सेवा शुरू हो सकती है और यह सिलसिला लगातार चलता ही रहेगा. देश के साथ-साथ रीवा का विकास तेजी के साथ हो रहा है, लेकिन यह विकास इसलिए हो रहा है की आज दुनिया भर में हवाई यात्रा के क्षेत्र में हिंदुस्तान तीसरे नंबर पर है.

हवाई जहाज और यात्रियों की संख्या में हिंदुस्तान बनेगा नंबर 1 देश

सांसद ने कहा कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी सरकार चला रहे हैं. इसी तरह से शांति और स्थिरता के साथ देश में सरकार चलती रहे तो वह दिन दूर नहीं, जब यह हवाई जहाज और हवाई यात्रियों की संख्या मे हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 देश बन जाएगा. सवाल केवल हवाई जहाज का नहीं है, सवाल पूरे देश के विकास का है. आज दुनिया भर में सर्वाधिक नौकरी और रोजगार अगर कहीं उपलब्ध हो रहें है, तो उस देश का नाम हिंदुस्तान है. पूरी दुनिया में अगर सबसे कम महंगाई कहीं है तो वह हिंदुस्तान में है. देश आज आत्मनिर्भर बनने की ओर आगे बढ़ रहा है."

एथेनॉल के विरोध पर भड़के बीजेपी सांसद

सांसद जनार्दन मिश्रा ने आगे कहा की "हमारे यहां 20 प्रतिशत तेल होता है. 80 प्रतिशत विदेशों से आयात होता है. उसमें भी आज लड़ाई छिड़ी हुई है. होर्मूज बंद है, जिस कारण से 18 हजार किलोमीटर दूर का चक्कर लगाकर तेल भारत आ रहा है. जब पीएम मोदी कहते हैं कि तेल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिला लो तो आंदोलन किया जा रहा है. कहा जा रहा है की एथेनॉल नहीं शुद्ध पेट्रोल चलेगा, क्या "शुद्ध पेट्रोल क्या तुम्हारे बाप के यहां से आएगा" शुद्ध पेट्रोल देश में है ही नहीं तो कहां से आएगा. यहां एथेनॉल का विरोध हो रहा है, मगर ब्राजील की गाड़ियां 100 प्रतिशत एथेनॉल से चल रहीं है."

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