ETV Bharat / bharat

आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी का डोनाल्ड ट्रंप पर तंज, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता का खोला राज

यही हमारे भारत की खूबी है कि हम हमारे मर्यादा के अनुसार काम करते हैं. उस दौरान पाकिस्तान ने कुछ भी करने की करवाई की, तब हमने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया और नतीजा यह था की 88 घंटे के भीतर ही पाकिस्तान नें अपने घुटने टेक दिए थे.

उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर दुश्मन पर विजय प्राप्त करने के आलावा संप्रभुता, अखंडता और शांति के लिए किया गया था. यह युद्ध आधुनिक होने के अलावा सैद्धांतिक भी था. इस युद्ध में हमने धर्म युद्ध की कार्रवाई की. हमने जब टारगेटस डिस्ट्रॉय किए थे, तब सिर्फ आतंकवादियों के ठिकाने और उन्हें ट्रेनिंग देने वालों पर अटैक किया था, हमने न तो किसी सिविलयन और न ही किसी मिलेट्री कैम्प को टारगेट किया था.

ऑपरेशन सिंदूर को लेकर थल सेना प्रमुख ने कहा कि की " इस ऑपरेशन का नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया. उन्होंने इसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, जिसका सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि पूरे देश में बस एक नाम था, ऑपरेशन सिंदूर. कोई भी मां, बेटी, बहन जब अपनी मांग में वो सिंदूर लगाती है, तो उसकी दुआएं देश या विदेश जहां भी वो सैनिक होता है, उसके साथ जाती है, जो देश की रक्षा के लिए काम कर रहा होता है.

रीवा: भारतीय आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी अपने तीन दिवसीय दौरे पर मध्य प्रदेश के रीवा आए हुए थे. यहां वे नैसिक स्कूल से लेकर अलग-अलग प्रोग्राम में शामिल हुए. दौरे के दूसरे दिन यानि शनिवार को आर्मी चीफ श्यामशाह मेडिकल कॉलेज पहुंचे. यहां आर्मी चीफ ने सभा को संबोधित करते हुए ऑपरेश सिंदूर की सफलता के बारे में बताया. वहीं अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी चुटकी ली.

डोनाल्ड ट्रंप पर आर्मी चीफ का तंज

इसी बीच आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी ने भविष्य में आने वाली चुनौतियों पर बात करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर भी तंज कसा. उन्होंने कहा कि कल का क्या होगा, यह किसी को नहीं पता है. ट्रंप आज क्या कर रहे हैं, मुझे लगता है शायद उन्हें भी आज ये पता नहीं होगा कि वे कल क्या करने जा रहे हैं. इसके कहने का मतलब है कि चुनौतियां इतनी तेजी से आ रही है कि आप जब तक पुरानी चुनौतियों को पकड़ने की कोशिश करते हो, इतने में नए चैलेंजस सामने आ जते हैं.

आर्मी चीफ ने भविष्य की चुनौतियों पर की बात

वहीं सुरक्षा चुनौतियां हमारी सेना के साथ भी है. चाहे वो बार्डर पर हो, आतंकवाद हो, चाहे प्राकृतिक आपदा हो, साइबर युद्ध हो, स्पेस वॉर या फिर केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल जो नया शुरू हुआ है. इसी तरह इंफॉमेशन वॉर फेयर, जो अफवाहें फैलाई जाती है. ऑपरेशन सिंदूर के दौरान कहा गया कि कराची पर हमला कर दिया, ऐसी कई खबरें आईं थी, जो हमें भी लगती थी, ये किसने कर दिया. हमें इनके दायरे में रहकर थल सेना, जल सेना और वायु सेना को काम करना है.

रीवा के वीर सपूत दीपक सिंह को किया याद

मेडिकल कॉलेज पहुंचे आर्मी चीफ ने अपने बड़े भाई मेडिकल कॉलेज के पूर्व डीन पीसी द्विवेदी के पैर छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त किया. इस दौरान उन्होंने वर्ष 2020 में चीनी सेना की कायरना हरकत के बाद गलवान घाटी में हुई हिंसक झड़प में देश की खातिर अपने प्राणों की आहुति देने वाले शहीद दीपक सिंह को याद किया. उन्होंने कहा कि "हमारे वीर सपूत शहीद नायक दीपक सिंह ने वर्ष 2020 में गलवान घाटी में अपने प्राण न्योछावर किए थे.

उनका नाम यहां लेना इसलिए जरुरी है कि वह नर्सिंग असिस्टेंट थे. जब तक उनके अंदर सांसे थी, तब तक उन्होंने भारतीय और चीनी सिपाहियों का इलाज करते हुए उन्हें राहत दी और देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी. इसलिए उन्हें वीर चक्र से नवाजा गया."

शहीद दीपक सिंह की पत्नी रेखा के जज्बे को सलाम

सेना प्रमुख ने आगे कहा की बात यहीं नहीं रुकी, 26 जनवरी 2021 को जब मैं शहीद दीपक सिंह की पत्नी रेखा सिंह से मिला, तब उनके हाथों में वीर चक्र का अवॉर्ड था, तब उन्होंने फौज में भर्ती होने की इक्षा जाहिर की थी. तब मुझे आश्चर्य हुआ, लेकिन वीरांगना का यह दृढनिश्चय था. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा की इसके बाद 2022 में जब लेह में उन्होने रेखा सिंह से मुलाकात की, तब वे भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट ऑफिसर के रूप में तैनात थीं. यही विंध्य की धरती की खासियत है की यहां की माटी ने कैसे-कैसे वीर सपूत और कन्याएं पैदा की हैं.