नक्सल संगठन में होती थी पुरूषों की नसबंदी, पुनर्वास के बाद रिवर्स ऑपरेशन, अब संतान प्राप्ति से मिली नई जिंदगी
शासन की मदद से अबतक 56 माओवादियों की नसबंदी खुलवाई जा चुकी है, 27 को संतान सुख भी मिला है. सुनील कश्यप की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : April 18, 2026 at 5:56 PM IST
जगदलपुर: बस्तर के घने जंगलों में कभी संघर्ष और असुरक्षा के बीच रहने वाले माओवादी, जो पारिवारिक जीवन और संतान सुख से वंचित थे, अब संतान पाकर बस्तर में नई जिंदगी जी रहे हैं.
माओवादियों की होती थी नसबंदी
दरअसल, माओवादी संगठन में शादी तो होती थी, लेकिन संतान प्राप्ति की मनाही थी. अब नसबंदी से पीड़ित माओवादियों की रिवर्स नसबंदी कराई जा रही है. 27 सरेंडर माओवादियों को संतान सुख भी मिल गया है. वहीं कई माओवादियों ने रिवर्स नसबंदी की इच्छा जाहिर की है.
56 माओवादियों की नसबंदी खुलवाई गई
बस्तर आईजी सुंदरराज पी ने बताया कि अब तक 56 माओवादियों की नसबंदी खुलवाई गई है, जिनमें 27 माओवादियों को संतान सुख की प्राप्ति हुई है. वे वर्तमान में एक सामान्य पारिवारिक जीवन जी रहे हैं. वहीं कुछ समय पूर्व पुनर्वास किये गए माओवादियों ने भी नशबंदी खोलने की इच्छा जाहिर की है, जिनके लिए आवश्यक कार्रवाई की जा रही है.
माओवादी कैडर में रहते हुए अगर किसी की नसबंदी कर दी गई है तो उनकी नसबंदी खुलवाने की प्रक्रिया शासन के द्वारा की जाएगी. हम चाहते हैं कि सभी पूर्व माओवादी सामान्य जिंदगी जी सकें, परिवार के साथ खुश रहें: सुंदरराज पी, बस्तर आईजी
माओवादी रचते थे घिनौनी साजिश
बस्तर आईजी ने बताया कि माओवादी ये मानते हैं कि बच्चे संगठन के कार्य के लिए बाधा होते हैं. जंगल में उन्हें जीवन बिताने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है. जंगल, पहाड़, नदी नालों को पार करने में दिक्कतें होती हैं. वहीं जवानों के ऊपर हमला करने और अन्य नक्सल गतिविधियों को भी करने में बच्चों का होना या महिला माओवादियों का गर्भवती होना संगठन के लिए काफी नुकसानदायक होता है.
पुनर्वासित माओवादियों ने की मांग
रिवर्स नसबंदी कराने वाले एक पुनर्वासित माओवादी ने बताया कि सरेंडर करने के बाद पुलिस के अधिकारियों से यह मांग थी कि उनकी नशबंदी का दोबारा ऑपरेशन करवाएं ताकि उन्हें संतान की प्राप्ति हो सके.
दूसरे के बच्चों को देखकर आंखों से आंसू छलकते थे, लगता था कि मेरा भी बच्चा ऐसा ही होता. बच्चे होते तो उनके साथ हंसते-खेलते रहते थे. इसीलिए बहुत दुख होता था. पुनर्वास करने के बाद रिवर्स नसबंदी ऑपरेशन कराया और संतान की प्राप्ति मुझे हुई. अब ऐसा लगता है कि नई जिंदगी मिली है. अब बच्चों के साथ बेहतर जीवन जी रहे हैं: संतान प्राप्त करने वाला पुनर्वासित माओवादी
प्रेम विवाह करने वाले पूर्व नक्सली ने जताई इच्छा
सरेंडर करने वाले DVCM सोमडु पोड़ियाम ने बताया कि उन्होंने हाल ही में पुनर्वास किया है और नक्सल संगठन में नसबंदी कराने के बाद प्रेम विवाह किया था. लेकिन अब इच्छा यह है कि उनकी नसबंदी का रिवर्स ऑपरेशन कराया जाए ताकि नसबंदी खुलवाकर वह सामान्य जीवन जी सकें.
संगठन में रहते हुए मेरी भी नसबंदी डॉक्टर सुखलाल जुर्री ने की थी. मैं चाहता हूं कि मेरी नसबंदी खुलवाई जाए, ताकि मैं भी अपना आगे जीवन सामान्य तरीके से जी सकूं, परिवार के साथ जीवन यापन कर सकूं: सोमडु पोड़ियाम, पुनर्वासित माओवादी
''2 से 3 सालों में 10 से 15 माओवादियों का किया नसबंदी ऑपरेशन''
इधर नक्सल संगठन में नशबंदी कराने वाले माओवादी डॉक्टर सुखलाल जुर्री ने बताया कि वे करीब 19-20 सालों तक नक्सल संगठन में सक्रिय रहे. इस बीच उन्होंने सभी प्रकार की बीमारियों का इलाज किया. वहीं सर्जरी का काम भी किया. इसके अलावा शादी की इच्छा जाहिर करने वाले पुरूष माओवादियों की नशबंदी भी की गई.
19 से 20 साल तक मैंने नक्सली संगठन में बतौर डॉक्टर काम किया हूं. सभी प्रकार का इलाज में करता था. सर्जरी भी मैंने की है. पुरूष नसबंदी भी मैं संगठन में करता था. मैंने 10 से 15 लोगों की नसबंदी संगठन में रहते हुए की है: डॉ. सुखलाल जुर्री, माओवादियों के पूर्व डॉक्टर
सिर्फ पुरूष माओवादियों की होती थी नसबंदी: सुखलाल
माओवादियों के डॉक्टर रहे सुखलाल जर्री ने नक्सल संगठन में 2-3 सालों में ही करीब 10-15 माओवादियों का नशबंदी ऑपरेशन किया है. सुखलाल ने यह खुलासा भी किया कि नक्सल संगठन में केवल पुरुष माओवादियों की ही नशबंदी की जाती है, महिलाओं की नशबंदी नहीं की जाती है.
नसबंदी को लेकर क्या कहता है नियम
भारत में नसबंदी जिसे अंग्रेजी में स्टेरलाइजेशन कहते हैं, परिवार नियोजन का एक मेडिकल तरीका है. जिसे लेकर भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विशेष दिशानिर्देश जारी किए गए हैं. नसबंदी करने के दौरान सरकारी अस्पतालों में चिकित्सक शासन के दिए गए गाइडलाइन का पालन करते हैं.
तय नियमों के मुताबिक इन बातों का ध्यान रखना जरूरी होता है
- नसबंदी के लिए पति की उम्र 25 से 50 वर्ष और पत्नी की उम्र 20 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए
- नसबंदी कराने के इच्छुक पति पत्नी के कम से कम 2 जीवित बच्चे होने चाहिए.
- यदि दंपत्ति के 3 या उससे अधिक बच्चे जीवित हैं, तो डॉक्टर की सलाह पर आयु सीमा में छूट मिलती है.
- नसबंदी के लिए पति-पत्नी दोनों की लिखित सहमति होना जरूरी है. दोनों में से किसी पर दबाव नहीं होना चाहिए.
- गवर्नमेंट अस्पतालों और मान्यता प्राप्त केंद्रों पर नसबंदी सेवाएं पूरी तरह से फ्री ऑफ कास्ट मिलती है.
रिवर्स नसबंदी क्या है
रिवर्स नसबंदी जिसे अंग्रेजी में (Vasectomy Reversal) कहते हैं, एक ऐसी मेडिकल सर्जरी प्रक्रिया है, जिसकी मदद से पहले की गई नसबंदी को ठीक किया जाता है और पुरूष की प्रजनन क्षमता को फिर से बहाल किया जाता है.
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