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'इलाज कराने को नहीं थे पैसे, इसलिए छोड़ना पड़ा बच्चा'

वायनाड : "मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया... मैं बहुत खुश हूं. मेरी मदद करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद." ये शब्द उस महिला के हैं, जिसने अपने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन ढाई महीने तक उसे वह अपनी गोद में नहीं रख सकी. वह गंभीर रूप से बीमार हो गई थी. उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इलाज करा सकती थी. इसलिए उसे अपने बच्चे को बाल संरक्षण केंद्र को सौंपना पड़ा. उसके बाद वह कानूनी लड़ाई में उलझी हुई थी.

यह कहानी है वायनाड के नाम्बिकोल्ली नजंगनकोली बस्ती की रहने वाली मिनी नाम की एक महिला की. वह आदिवासी समुदाय की है. मिनी ने जब आंखों में आंसू और चेहरे पर चमक के साथ ये शब्द वहां मौजूद लोगों के सामने कहे, तो वहां पर मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया. यह उस मां की दिल से निकली प्रार्थना थी, जिसने 75 दिनों तक दिल टूटने का दर्द सहा और आखिरकार अपने बच्चे को फिर से गोद में लेने का इंतजार किया.

20 वर्षीय मिनी की कहानी एक मार्मिक नाटक की तरह है, जो कठिन परीक्षाओं से भरी है. कम उम्र में अपने माता-पिता को खोने के बाद, मिनी को तब उम्मीद की एक किरण दिखी, जब उसने तमिलनाडु के पट्टावयाल के मूल निवासी कृष्णन से शादी की. हालांकि, एक बार फिर त्रासदी ने उन्हें झकझोर दिया, जब कृष्णा का उनकी गर्भावस्था के दौरान अचानक निधन हो गया. उसे अपनी बुजुर्ग दादी पर निर्भर रहना पड़ा.

मिनी ने कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन प्रसवोत्तर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह अक्षम हो गईं. नवजात शिशु की देखभाल के लिए कोई और उपलब्ध न होने के कारण, दादी के अनुरोध पर तमिलनाडु बाल संरक्षण समिति ने अस्थायी रूप से बच्चे को अपनी देखरेख में ले लिया.