'इलाज कराने को नहीं थे पैसे, इसलिए छोड़ना पड़ा बच्चा'
बच्चे को जन्म देने के बाद उसकी स्थिति खराब हो गई थी, लेकिन इलाज कराने को पैसे नहीं थे.
Published : August 18, 2026 at 1:00 PM IST
वायनाड : "मुझे मेरा बच्चा वापस मिल गया... मैं बहुत खुश हूं. मेरी मदद करने वाले सभी लोगों का धन्यवाद." ये शब्द उस महिला के हैं, जिसने अपने बच्चे को जन्म तो दिया, लेकिन ढाई महीने तक उसे वह अपनी गोद में नहीं रख सकी. वह गंभीर रूप से बीमार हो गई थी. उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वह इलाज करा सकती थी. इसलिए उसे अपने बच्चे को बाल संरक्षण केंद्र को सौंपना पड़ा. उसके बाद वह कानूनी लड़ाई में उलझी हुई थी.
यह कहानी है वायनाड के नाम्बिकोल्ली नजंगनकोली बस्ती की रहने वाली मिनी नाम की एक महिला की. वह आदिवासी समुदाय की है. मिनी ने जब आंखों में आंसू और चेहरे पर चमक के साथ ये शब्द वहां मौजूद लोगों के सामने कहे, तो वहां पर मौजूद हर व्यक्ति भावुक हो गया. यह उस मां की दिल से निकली प्रार्थना थी, जिसने 75 दिनों तक दिल टूटने का दर्द सहा और आखिरकार अपने बच्चे को फिर से गोद में लेने का इंतजार किया.
20 वर्षीय मिनी की कहानी एक मार्मिक नाटक की तरह है, जो कठिन परीक्षाओं से भरी है. कम उम्र में अपने माता-पिता को खोने के बाद, मिनी को तब उम्मीद की एक किरण दिखी, जब उसने तमिलनाडु के पट्टावयाल के मूल निवासी कृष्णन से शादी की. हालांकि, एक बार फिर त्रासदी ने उन्हें झकझोर दिया, जब कृष्णा का उनकी गर्भावस्था के दौरान अचानक निधन हो गया. उसे अपनी बुजुर्ग दादी पर निर्भर रहना पड़ा.
मिनी ने कोयंबटूर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बच्चे को जन्म दिया, लेकिन प्रसवोत्तर गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं के कारण वह अक्षम हो गईं. नवजात शिशु की देखभाल के लिए कोई और उपलब्ध न होने के कारण, दादी के अनुरोध पर तमिलनाडु बाल संरक्षण समिति ने अस्थायी रूप से बच्चे को अपनी देखरेख में ले लिया.
मिनी के ठीक होने के बाद, उन्हें अपने बच्चे को वापस पाने में आधिकारिक प्रक्रियाओं का सामना करना पड़ा. एक वक्त तो उसे लगा कि वह अपने बच्चे को वापस नहीं पा सकती है. फिर भी, उसके दृढ़ संकल्प ने एक साहसी कानूनी लड़ाई को जन्म दिया.अपने दिवंगत पति की बस्ती में लौटने पर, मिनी ने ऊटी न्यायालय में जाने के लिए स्थानीय निवासियों और पुलिस से सहायता मांगी.
न्यायाधिकरण ने कानूनी पेचीदगियों के बजाय मानवता और मातृ अधिकारों को प्राथमिकता दी, यह मानते हुए कि बच्चे का कल्याण उसकी मां की देखरेख में ही सर्वोत्तम है. मिनी की बीमारी के दौरान नवजात शिशु की सुरक्षा के लिए शुरू में हस्तक्षेप करने के बाद, समिति ने मां के स्वास्थ्य और सक्षमता की पुष्टि होते ही त्वरित रूप से बच्चे को मां की देखरेख में सौंपने की प्रक्रिया को सुगम बनाया.
स्थानीय अधिकारियों ने मिनी की याचिका पर निर्णायक कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु में बच्चे के ठिकाने की पुष्टि की और अदालत के समक्ष अपना मामला पेश करने के लिए आवश्यक कानूनी प्रक्रियाओं के माध्यम से उसका मार्गदर्शन किया. ढाई महीने बाद जब नवजात शिशु अपनी मां की गोद में लौटा, तो केरल-तमिलनाडु सीमा पर स्थित संपूर्ण आदिवासी बस्ती में उत्सव की लहर दौड़ गई.
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